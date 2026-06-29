Léon Marchand : gros couac aux championnats de France, un forfait et une blessure ?

Léon Marchand n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale des championnats de France du 200m brasse, distance où il est champion olympique en titre !

Enorme sensation ce lundi matin au championnat de France de natation à Saint-Etienne ! La star française de la natation Léon Marchand, brillant samedi pour son entrée en lice sur 400m 4 nages avec un nouveau titre, un billet décroché pour les championnats d'Europe et un temps canon pour la période (4'4"56), faisait son retour dans le bassin pour les séries du 200m brasse.

Une formalité en apparence au coeur d'un programme pantagruélique qui le voit inscrit sur 6 distances cette semaine en guise de préparation aux championnats d'Europe à Paris à partir du 10 août prochain, l'événement de son année 2026 sur la route des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.

Sauf que Léon Marchand n'est pas parvenu à se qualifier, se contentant du 9e chrono des séries en 2'16"16 à près de 4 secondes du meilleur chrono réalisé par son coéquipier toulousain Lucien Vergnes en 2'12"23 ! Seuls les huit premiers passent en finale A où ils devront réaliser les minimas pour espérer décrocher un billet pour les championnats d'Europe (les 4 premiers sont qualifiés, sous réserve de réaliser le temps limite en 2'10"32).

Léon Marchand blessé ? "Une douleur à la cuisse"

Quelques minutes plus tard, Léon Marchand a appris le forfait de Carl Aitkaci, qualifié, ce qui lui ouvrait la place pour entrer en finale A ! On pensait alors le couac vite évacué mais le Toulousain a ensuite lui-même déclaré forfait pour la finale A, "en raison d'une douleur à la cuisse" selon L'Equipe qui précise : "Le champion olympique souffre d'une cuisse et n'a pas voulu prendre de risque sur cette nage."

Léon Marchand peut-il être repêché pour les championnats d'Europe ?

Sur le papier, et en suivant le règlement de la fédération française, Léon Marchand ne devrait donc pas disputer le 200m brasse en août à Paris. La FFN précisait en effet en amont de ces championnats de France : "Seront proposés à la sélection, dans la limite de 4 nageurs par épreuve, lors de la compétition référencée au point 1.1, les nageurs qui auront réalisé en finale A (en séries pour les épreuves de 800 et 1500 nage libre dames et messieurs) le temps de qualification du tableau ci-contre. En cas d'égalité pour la 4ème place qualificative sur une épreuve, le temps en série sera considéré. En cas de nouvelle égalité, le meilleur temps réalisé sur la saison 2026 sera considéré".

Déjà titulaire d'un billet pour le 400m 4 nages, la star de la natation française, quadruple champion olympique, serait-il repêché ? Il faudrait déjà qu'il s'aligne sur le reste du programme cette semaine et lever les doutes légitimes sur son état après cette contre-performance étonnante et cette douleur à la cuisse inquiétante...