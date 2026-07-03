Travis Kelce : qui est le mari de Taylor Swift, joueur de football américain aux Chiefs de Kansas City

Travis Kelce est un joueur de football américain aux Chiefs de Kansas City.

Taylor Swift et le joueur de football américain Travis Kelce vont se marier ce vendredi 3 juillet au Madison Square Garden, à Manhattan. Deux cérémonies distinctes sont au programme, l'une de "répétition" jeudi soir avec une centaine d'invités, l'autre vendredi avec environ un millier de personnes attendues. La célébration principale de vendredi est décrite comme un "cocktail" prévu en fin d'après-midi et qui se poursuivrait jusqu'à 4 heures du matin.

Taylor Swift et Travis Kelce sont en couple depuis 2023 et ont officialisé leurs fiançailles en août, après deux ans de relation. Cette union est décrite comme l'une des plus attendues de l'année par les fans...

Qui est Travis Kelce, joueur des Kansas City ?

Travis Kelce est né le 5 octobre 1989 à Westlake (Ohio), et est sélectionné en 63e position lors du troisième tour de la draft 2013 de la NFL par les Chiefs de Kansas City. Sa première saison professionnelle se résume à un seul snap en équipes spéciales, avant qu'une opération au genou ne mette fin à son année. Il faut attendre 2014 pour le voir véritablement s'imposer, avec 862 yards en 67 réceptions et 6 touchdowns, terminant meilleur receveur de son équipe.

Avant d'atteindre la NFL, Kelce joue pour les Bearcats de l'université de Cincinnati de 2009 à 2012 dans la NCAA Division I FBS. Sa deuxième année est entièrement effacée par une suspension pour violation des règles de l'équipe après un contrôle positif à la marijuana. Il se rachète lors de sa dernière saison universitaire en 2012, totalisant 722 yards, 8 touchdowns et 45 réceptions, ce qui lui vaut une place dans la première équipe de la Big East Conference. En janvier 2016, il avait déjà prolongé son contrat avec Kansas City pour cinq ans et 46 millions de dollars. À l'issue de la saison 2016, il est non seulement rappelé au Pro Bowl mais également sélectionné dans la première équipe All-Pro.

L'arrivée de Mahomes qui lui a fait changer de dimension

L'arrivée du quarterback Patrick Mahomes en 2018 coïncide avec une explosion statistique de Kelce. Il établit alors le record de la ligue du plus grand nombre de yards gagnés en réceptions sur une saison par un tight end, avec 1 336 yards, même si ce record est effacé le même jour par George Kittle. En 2020, il bat à nouveau ce record avec 1 416 yards en 105 réceptions et 11 touchdowns, une marque toujours plus élevée. En 2019, Kelce entre dans l'histoire de la NFL en devenant le premier tight end à enchaîner quatre saisons consécutives avec au moins 1 000 yards en réceptions.

La saison 2024 est marquée par une série de jalons historiques pour Kelce. En semaine 4, il dépasse Tony Gonzalez en nombre de réceptions en carrière sous les couleurs des Chiefs (précédent record : 916). Le 8 décembre, il atteint les 12 000 yards en carrière en seulement 172 matchs, devenant le tight end le plus rapide à franchir ce cap. Le jour de Noël, il réussit sa 1 000e réception en carrière et surpasse également les 77 touchdowns inscrits par Gonzalez sous le maillot des Chiefs.

Travis Kelce a remporté trois Super Bowl et fait une prolongation de contrat assez folle

Travis Kelce a remporté trois Super Bowls avec la franchise. Le premier titre arrive au terme de la saison 2019 (Super Bowl LIV contre les 49ers de San Francisco), suivi d'une victoire lors des saisons 2022 et 2023, dont le Super Bowl LVIII gagné 25 à 22 en prolongation contre ces mêmes 49ers, le 11 février 2024. Les Chiefs échouent en revanche à remporter un troisième titre consécutif en perdant le Super Bowl LIX face aux Eagles de Philadelphie, 40 à 22.

Le 9 mars 2026, Kelce signe un contrat d'un an à 12 millions de dollars pour rester aux Chiefs, avant que ce contrat ne soit révisé le 23 mars 2026 à trois ans pour 54,7 millions de dollars. Plusieurs autres franchises étaient intéressées par ses services, mais sa préférence allait à Kansas City, notamment en raison du retour d'Eric Bieniemy au poste de coordinateur offensif. Sa fiancée Taylor Swift aurait également influencé ce choix de rester, selon des déclarations rapportées par ESPN.

Plusieurs relations avant son mariage avec Taylor Swift

Sur le plan personnel, Travis Kelce a connu plusieurs relations importantes avant de rencontrer la chanteuse Taylor Swift. Il a été en couple avec la mannequin Maya Benberry d'avril 2016 à janvier 2017, puis avec Kayla Nicole de 2017 à 2022, une relation ponctuée de ruptures et réconciliations. C'est en septembre 2023 que la presse dévoile sa relation avec Taylor Swift, que Kelce officialise en novembre 2023, Swift précisant que leur liaison avait débuté fin juillet 2023.