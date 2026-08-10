Sa reconversion, sa fin de carrière annoncée, ses parents sportifs... Les secrets de Léon Marchand

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Léon Marchand et son palmarès unique dans l'histoire de la natation française

Dès l'âge de 23 ans, Marchand cumule quatre titres olympiques, sept titres mondiaux, les records du monde du 200 m et 400 m 4 nages, ainsi que plusieurs records d'Europe et de France, un palmarès inédit pour un nageur français et ce n'est pas terminé.
©  Ashley Landis/AP/SIPA (publiée le 08/07/2026)

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Florian Gregoire