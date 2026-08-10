Championnats d'Europe de natation 2026 à Paris : heures et programme complet des courses
Découvrez le programme complet des courses de natation à Paris pour les championnats d'Europe.
Du 31 juillet au 16 août, la France accueille les championnats d'Europe de natation qui fêtent leur centenaire à Paris. Organisés conjointement par la Fédération Française de Natation (FFN) et European Aquatics, ces championnats s'inscrivent dans la continuité de l'héritage souhaité des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est dans le Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris (CAOMGP), situé à Saint-Denis, que la compétition se déroulera pour les courses. Les derniers Championnats d'Europe de natation en France remontaient à un petit moment puisque il s'agit de 1987.
Le programme des courses aux championnats d'Europe de natation
- Lundi 10 août : session du matin
- 400m 4 Nages - Hommes
- 100m Nage Libre - Femmes
- 50m Papillon - Hommes
- 200m Dos - Femmes
- 100m Brasse - Hommes
- 4 × 200m Nage Libre - Femmes
- 4 × 200m Nage Libre - Hommes
- 800m Nage Libre - Femmes
- Lundi 10 août : session du soir
- 50m Papillon - Hommes
- 100m Nage Libre - Femmes
- 400m 4 Nages - Hommes
- 200m Dos - Femmes
- 100m Brasse - Hommes
- 4 × 200m Nage Libre - Femmes
- 4 × 200m Nage Libre - Hommes
- Mardi 11 août : session matin
- 50m Papillon - Femmes
- 100m Nage Libre - Hommes
- 100m Brasse - Femmes
- 200m Dos - Hommes
- 4 × 100m Relais 4 Nages - Mixte
- 800m Nage Libre - Hommes
- Mardi 11 août : session soir
- 200m Dos - Femmes
- 50m Papillon - Hommes
- 100m Nage Libre - Femmes
- 100m Brasse - Hommes
- 100m Brasse - Femmes
- 200m Dos - Hommes
- 50m Papillon - Femmes
- 100m Nage Libre - Hommes
- 800m Nage Libre - Femmes
- 4 × 100m Relais 4 Nages - Mixte
- Mercredi 12 août : session matin
- 200m Nage Libre - Femmes
- 100m Papillon - Hommes
- 50m Dos - Femmes
- 200m Brasse - Hommes
- 400m 4 Nages - Femmes
- 4 × 100m Nage Libre - Femmes
- Mercredi 12 août : session soir
- 200m Nage Libre - Femmes
- 200m Dos - Hommes
- 50m Papillon - Femmes
- 100m Nage Libre - Hommes
- 100m Brasse - Femmes
- 200m Brasse - Hommes
- 50m Dos - Femmes
- 100m Papillon - Hommes
- 400m 4 Nages - Femmes
- 800m Nage Libre - Hommes
- 4 × 100m Nage Libre - Femmes
- Jeudi 13 août : session matin
- 200m Nage Libre - Hommes
- 100m Papillon - Femmes
- 50m Dos - Hommes
- 200m Brasse - Femmes
- 4 × 100m Nage Libre - Hommes
- 1500m Nage Libre - Femmes
- Jeudi 13 août : session soir
- 100m Papillon - Hommes
- 50m Dos - Femmes
- 200m Nage Libre - Hommes
- 100m Papillon - Femmes
- 50m Dos - Hommes
- 200m Brasse - Femmes
- 200m Brasse - Hommes
- 200m Nage Libre - Femmes
- 4 × 100m Nage Libre - Hommes
- Vendredi 14 août : session matin
- 50m Nage Libre - Femmes
- 50m Brasse - Hommes
- 100m Dos - Femmes
- 200m Papillon - Hommes
- 200m 4 Nages - Femmes
- 4 × 100m Nage Libre - Mixte
- 1500m Nage Libre - Hommes
- Vendredi 14 août : session soir
- 100m Papillon - Femmes
- 200m Nage Libre - Hommes
- 200m Brasse - Femmes
- 100m Dos - Femmes
- 50m Brasse - Hommes
- 50m Nage Libre - Femmes
- 200m Papillon - Hommes
- 200m 4 Nages - Femmes
- 50m Dos - Hommes
- 1500m Nage Libre - Femmes
- 4 × 100m Nage Libre - Mixte
- Samedi 15 août : session matin
- 50m Nage Libre - Hommes
- 200m Papillon - Femmes
- 100m Dos - Hommes
- 50m Brasse - Femmes
- 200m 4 Nages - Hommes
- 4 × 200m Nage Libre - Mixte
- Samedi 15 août : session soir
- 200m Papillon - Hommes
- 50m Nage Libre - Femmes
- 50m Brasse - Hommes
- 200m 4 Nages - Femmes
- 50m Nage Libre - Hommes
- 50m Brasse - Femmes
- 1500m Nage Libre - Hommes
- 200m Papillon - Femmes
- 200m 4 Nages - Hommes
- 100m Dos - Femmes
- 100m Dos - Hommes
- 4 × 200m Nage Libre - Mixte
- Dimanche 16 août : session matin
- 400m Nage Libre - Femmes
- 400m Nage Libre - Hommes
- 4 × 100m Relais 4 Nages - Femmes
- 4 × 100m Relais 4 Nages - Hommes
- Dimanche 16 août : session soir
- 50m Nage Libre - Hommes
- 50m Brasse - Femmes
- 200m 4 Nages - Hommes
- 200m Papillon - Femmes
- 100m Dos - Hommes
- 400m Nage Libre - Femmes
- 400m Nage Libre - Hommes
- 4 × 100m Relais 4 Nages - Femmes
- 4 × 100m Relais 4 Nages - Hommes