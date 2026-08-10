DIRECT. Championnat d'Europe 2026 à Paris : un énorme Léon Marchand sur le relais et la première breloque française, les résultats et médailles

Ce lundi a lancé les Championnats d'Europe de natation 2026 avec déjà une médaille dans la poche de la natation française. Léon Marchand et le relais français décrochent l'argent sur le 4x200m nage libre. Le Toulousain a signé la meilleure performance mondiale de l'année.

Les Championnats d'Europe de natation 2026 se tiennent au Centre aquatique olympique de Saint-Denis du 10 au 16 août. Découvrez les résultats et les médailles.

Parmi les résultats de la soirée de lundi, Maxime Grousset a facilement obtenu son billet pour la finale du 50m papillon. Béryl Gastaldello et Marie Wattel l'ont imité sur le 100m nage libre. Sur le 200m dos, Pauline Mahieu a impressionné en remportant sa demi-finale. En fin de session ce lundi soir, Léon Marchand a signé un premier relais stratosphérique qui a permis aux Bleus de décrocher leur première médaille sur ces Championnats d'Europe de natation 2026 avec l'argent sur le relais 4x200m nage libre.

En tête d'affiche de cette compétition, le nageur français Léon Marchand aura à coeur de briller même si une petite blessure l'a contraint à déclarer forfait sur les épreuves individuelles de 4 nages ainsi que le 200m brasse.

Le programme complet des Championnats d'Europe de natation 2026 :

Mardi :

Finale 200 m dos femmes (18h30), finale 50 m papillon hommes (18h37), finale 100 m nage libre femmes (18h42), finale 100 m brasse hommes (18h48), demi-finales 100 m brasse femmes, demi-finales 200 m dos hommes, demi-finales 50 m papillon femmes, demi-finales 100 m nage libre hommes, finale 800 m femmes (19h53), finale 4x100 m 4 nages mixte (20h06).

Mercredi :

Demi-finales 200 m nage libre femmes, finale 200 m dos hommes (18h40), finale 50 m papillon femmes (18h47), finale 100 m nage libre hommes (18h52), finale 100 m brasse femmes (18h58), demi-finales 200 m brasse hommes, demi-finales 50 m dos femmes, demi-finales 100 m papillon hommes, finale 400 m 4 nages femmes (19h54), finale 800 m hommes (20h03), finale 4x100 m nage libre femmes (20h16).

Jeudi :

Finale 100 m papillon hommes (18h30), finale 50 m dos femmes (18h36), demi-finales 200 m nage libre hommes, demi-finales 100 m papillon femmes, demi-finales 50 m dos hommes, demi-finales 200 m brasse femmes, finale 200 m brasse hommes (19h29), finale 200 m nage libre femmes (19h36), finale 4x100 m nage libre hommes (19h43)

Vendredi :

Finale 100 m papillon femmes (18h30), finale 200 m nage libre hommes (18h36), finale 200 m brasse femmes (18h43), demi-finales 100 m dos femmes, demi-finales 50 m brasse hommes, demi-finales 50 m nage libre femmes, demi-finales 200 m papillon hommes, demi-finales 200 m 4 nages femmes, finale 50 m dos hommes (19h51), finale 1 500 m nage libre femmes (19h56), 4x100 m nage libre mixte (20h16).

Samedi :

Finale 200 m papillon hommes (18h30), finale 50 m nage libre femmes (18h37), finale 50 m brasse hommes (18h42), finale 200 m 4 nages femmes (18h47), demi-finales 50 m nage libre hommes, demi-finales 50 m brasse femmes, finale 1 500 m nage libre hommes (19h20), demi-finlaes 200 m papillon femmes, demi-finales 200 m 4 nages hommes, finale 100 m dos femmes (20h12), demi-finales 100 m dos hommes, finale 4x200 m nage libre mixte (20h47).

Dimanche :

Finale 50 m nage libre hommes (18h30), finale 50 m brasse femmes (18h35), finale 200 m 4 nages hommes (18h40), finale 200 m papillon femmes (18h47), finale 100 m dos hommes (19h06), finale 400 m nage libre femmes (19h12), finale 400 m nage libre hommes (19h21), finale 4x100 m 4 nages femmes (20h02), finale 4x100 m 4 nages hommes (20h11)

En direct

20:39 - À demain pour la suite des Championnats d'Europe de natation 2026 C'était seulement la première soirée de ces Championnats d'Europe de natation 2026 et elle rapporte déjà une médaille français. Ce mardi sera aussi bien prometteur avec, notamment, la finale de Maxime Grousset sur le 50m papillon ou encore la finale du 100m nage libre avec Béryl Gastaldello et Marie Wattel. Rendez-vous dès 17h pour découvrir les résultats des séries matinales et vivre la deuxième soirée. 20:24 - Le programme de ce mardi aux Championnats d'Europe de natation à Paris À partir de 9 h 30 - Séries Séries 50 m papillon femmes, 100 m nage libre hommes, 100 m brasse femmes, 200 m dos hommes, relais mixte 4 x 100 m 4 nages, 800 m nage libre hommes. À partir de 18h30 - Demi-finales et finales Finale 200 m dos femmes (18h30), finale 50 m papillon hommes (18h37), finale 100 m nage libre femmes (18h42), finale 100 m brasse hommes (18h48), demi-finales 100 m brasse femmes, demi-finales 200 m dos hommes, demi-finales 50 m papillon femmes, demi-finales 100 m nage libre hommes, finale 800 m femmes (19h53), finale 4x100 m 4 nages mixte (20h06). 20:11 - Une sacrée entrée en lice pour Léon Marchand Ces Championnats d'Europe de natation 2026 débutent très bien pour le prodige de la natation française Léon Marchand qui a merveilleusement lancé le relais français avec la meilleure performance mondiale de l'année sur 200m nage libre et un chrono époustouflant d'1'43"76. #Paris2026 | STRATOSPHÉRIQUE !



Premier relayeur français sur le 4x200m, Léon Marchand a bouclé son passage en 1'43"76, soit la MEILLEURE PERFORMANCE MONDIALE de l'année sur 200m ! pic.twitter.com/E3MJIouFLD — francetvsport (@francetvsport) August 10, 2026 20:00 - Les médaillés d'argent français sur le podium Pour conclure cette première soirée des Championnats d'Europe de natation 2026, la médaille d'argent est remise aux relayeurs français emmenés par un immense Léon Marchand. 19:52 - La fin du relais des Bleus sur le 4x200m nage libre de ces Championnats d'Europe de natation en vidéo Découvrez le moment où Léon Marchand et les relayeurs français décrochent la première médaille tricolore des ces Championnats d'Europe de natation à Paris. #Paris2026 | Les Bleus ouvrent le compteur !



Emmené par un grand Léon Marchand, le relais tricolore (Marchand, Largeron, Cristofini, Fuchs) décroche l'argent derrière la Grande-Bretagne.



Avec, au passage, un record de France.



Suivez le direct : pic.twitter.com/gvgKEUYSuk — francetvsport (@francetvsport) August 10, 2026 19:49 - La première réaction de Léon Marchand "On a fait un relais incroyable. Chacun a fait son rôle à merveille. Moi j'avais pas mal de pression parce que je lance le relais mais je fais une bonne course et derrière ça suit", se satisfait Léon Marchand après la deuxième place des Bleus sur la finale du 4x200m nage libre messieurs de ces Championnats d'Europe de natation. 19:47 - Pas de Marseillaise mais un podium Dans quelques instants, la cérémonie de remise de médailles va avoir lieu sur le relais du 4x200m nage libre. Les Français vont aller sur la deuxième marche du podium derrière les Britanniques. 19:43 - Léon Marchand a déjà bluffé tout le monde ! LA FRANCE DÉCROCHE LA 2E PLACE ! Première médaille française de ces Championnats d'Europe de natation avec une sublime médaille d'argent. Léon Marchand a déjà signé la meilleure performance mondiale de l'année pour lancer le relais. 19:41 - Cristofini bluffant ! À seulement 16 ans, Sauveur Cristofini est resté à hauteur et touche en troisième position. Roman Fuchs termine maintenant le relais. Les 200 derniers mètres de la soirée dans ces Championnats d'Europe de natation 2026. 19:39 - Place à Cristofini, la France 3e Bergeron a cédé du terrain sur cette fin de 2e relais mais les Bleus sont toujours dans le coup pour la médaille d'or. Sauveur Cristofini, 16ans, prend le relais. 19:38 - Le premier relais stratosphérique de Marchand ! Il en a terminé avec la meilleure performance mondiale de l'année en 1'43"76 sur 200m nage libre. Léon Marchand n'est pas humain et scotche encore le monde de la natation. Pierre Bergeron enchaine. 19:37 - Marchand part très vite ! Que ça va vite ! Léon Marchand est sur les bases du record du monde du 4x200m. Il est évidemment en tête. 19:36 - Léon Marchand lance le relais ! C'est le prodige français en personne qui s'occupe de lancer les hostilités dans cette finale du relais 4x200m nage libre hommes de ces Championnats d'Europe de natation 2026. L'ambiance est montée de deux ou trois crans. 19:33 - Et voilà Léon Marchand ! La dernière course de cette première soirée des Championnats d'Europe de natation 2026. Et quelle course avec le relais 4x200m nage libre hommes avec l'équipe de France emmenée par un certain Léon Marchand. 19:31 - La Grande-Bretagne est championne d'Europe C'était une ultra domination dans cette finale dames du 4x200m nage libre. La Grande-Bretagne s'impose sans trembler et n'était pas loin de décrocher le record européen. La Hongrie et les athlètes neutres complètement le podium. 19:28 - Les bases du record d'Europe Avant le dernier relais, les Britanniques sont en avance sur leur propre record d'Europe. C'est Freya Anderson qui conclut. 19:27 - Les Britanniques ne lâchent rien Avec un peu plus de 2" d'avance sur les Hongroises, les Britanniques restent en tête et se dirigent doucement vers la médaille d'or dans ces Championnats d'Europe de natation 2026. 19:25 - La Grande-Bretagne domine Sur la finale du 4x200m nage libre femmes de ces Championnats d'Europe de natation 2026, ce sont les Britanniques qui font la course en tête après un très bon premier relais. 19:20 - L'avant-dernière course de la soirée Place à la finale du 4x200m nage libre femmes de ces Championnats d'Europe de natation 2026. Le relais français n'est pas présent contrairement à la finale chez les hommes qui se déroulera dans la foulée avec Léon Marchand. 19:18 - Illia Borodin savoure L'athlète russe, qui dispute ces Championnats d'Europe de natation 2026 sous la bannière neutre, a le sourire au moment de recevoir sa médaille d'or après sa victoire sur le 400m 4nages hommes. 19:16 - Bientôt l'heure de Léon Marchand L'entrée en lice de Léon Marchand dans ces Championnats d'Europe de natation 2026. Après la cérémonie protocolaire de remise de médailles du 400m 4nages, il y aura le relais 4x200m nage libre femmes. Viendra ensuite la course des hommes avec le relais français et le prodige de la natation Léon Marchand. 19:11 - Ramsay-Peatty domine, Aitkaci a fait sa course mais ça ne suffira pas.. Malgré une belle course, le Français Karl Aitkaci ne sera pas au rendez-vous de la finale du 100m brasse hommes de ces Championnats d'Europe de natation 2026. Adam Ramsay-Peatty a pris la première place. 19:09 - La deuxième demie avec un Français Karl Aitkaci est couloir d'eau numéro 1 pour cette deuxième demi-finale du 100m brasse où il y a du lourd avec le Britannique Ramsay-Peatty. 19:07 - Le champion olympique répond présent dans ces Championnats d'Europe de natation L'Italien Nicolo Martinenghi signe le meilleur temps des Championnats sur cette première demi-finale du 100m brasse. Il devance son compatriote Kelly et Corbeau. 19:06 - Les demi-finales du 100m brasse Pas de Français dans ces deux prochaines demi-finales des Championnats d'Europe de natation mais des stars comme l'Italien Martinenghi qui est dans la première demie. LIRE PLUS

Les Championnats d'Europe de natation 2026 se déroulent du lundi 10 août au dimanche 16 août au Centre aquatique olympique de Saint-Denis. France Télévisions diffuse la compétition.