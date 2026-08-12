DIRECT. Championnat d'Europe 2026 à Paris : Grousset de retour, le relais dames vise l'or, suivez les finales, les résultats et médailles

Après une soirée du mardi assez exceptionnelle côté français avec trois médailles dont une en or pour le relais mixte, c'est le relais féminin 4x100m nage libre qui voudra les imiter ce mercredi. Maxime Grousset, double médaillé hier, tentera de confirmer en allant chercher la finale du 100m papillon.

Les Championnats d'Europe de natation 2026 se tiennent au Centre aquatique olympique de Saint-Denis du 10 au 16 août. Découvrez les résultats et les médailles.

Si le programme de ce mercredi est un peu moins enivrant que celui de mardi, il n'en reste pas moins porteur d'espoirs pour la natation française. Le relais 4x100m nage libre féminin rêve de l'or en toute fin de session. Avant ça, Maxime Grousset, essaiera de décrocher une place en finale du 100m papillon.

En tête d'affiche de cette compétition, le nageur français Léon Marchand aura à coeur de briller même si une petite blessure l'a contraint à déclarer forfait sur les épreuves individuelles de 4 nages ainsi que le 200m brasse. Le Français a déjà accroché une médaille avec le relais 4x200m nage libre.

Le programme complet des Championnats d'Europe de natation 2026 :

Mercredi :

Demi-finales 200 m nage libre femmes, finale 200 m dos hommes (18h40), finale 50 m papillon femmes (18h47), finale 100 m nage libre hommes (18h52), finale 100 m brasse femmes (18h58), demi-finales 200 m brasse hommes, demi-finales 50 m dos femmes, demi-finales 100 m papillon hommes, finale 400 m 4 nages femmes (19h54), finale 800 m hommes (20h03), finale 4x100 m nage libre femmes (20h16).

Jeudi :

Finale 100 m papillon hommes (18h30), finale 50 m dos femmes (18h36), demi-finales 200 m nage libre hommes, demi-finales 100 m papillon femmes, demi-finales 50 m dos hommes, demi-finales 200 m brasse femmes, finale 200 m brasse hommes (19h29), finale 200 m nage libre femmes (19h36), finale 4x100 m nage libre hommes (19h43)

Vendredi :

Finale 100 m papillon femmes (18h30), finale 200 m nage libre hommes (18h36), finale 200 m brasse femmes (18h43), demi-finales 100 m dos femmes, demi-finales 50 m brasse hommes, demi-finales 50 m nage libre femmes, demi-finales 200 m papillon hommes, demi-finales 200 m 4 nages femmes, finale 50 m dos hommes (19h51), finale 1 500 m nage libre femmes (19h56), 4x100 m nage libre mixte (20h16).

Samedi :

Finale 200 m papillon hommes (18h30), finale 50 m nage libre femmes (18h37), finale 50 m brasse hommes (18h42), finale 200 m 4 nages femmes (18h47), demi-finales 50 m nage libre hommes, demi-finales 50 m brasse femmes, finale 1 500 m nage libre hommes (19h20), demi-finlaes 200 m papillon femmes, demi-finales 200 m 4 nages hommes, finale 100 m dos femmes (20h12), demi-finales 100 m dos hommes, finale 4x200 m nage libre mixte (20h47).

Dimanche :

Finale 50 m nage libre hommes (18h30), finale 50 m brasse femmes (18h35), finale 200 m 4 nages hommes (18h40), finale 200 m papillon femmes (18h47), finale 100 m dos hommes (19h06), finale 400 m nage libre femmes (19h12), finale 400 m nage libre hommes (19h21), finale 4x100 m 4 nages femmes (20h02), finale 4x100 m 4 nages hommes (20h11)

En direct

18:21 - Un nouveau relais français en or ? Suivez les finales en direct La troisième session du soir de ces Championnats d'Europe de natation 2026 va débuter dans une dizaine de minutes maintenant avec les demi-finales du 200m nage libre femmes. En fin de session, à 20h16 précisément, le relais 4x100m nage libre dames tentera d'imiter le relais mixte français hier qui a décroché le premier titre français durant ces Euro de natation à Paris. 18:12 - Le tableau des médailles de ces Championnats d'Europe de natation 2026 Grâce à une très belle soirée ce mardi, la France est remontée à la quatrième place du classement des médailles toujours dominé par la Grande-Bretagne. Le classement : Grande-Bretagne (3 or, 1 bronze) Italie et Russie (2 or, 1 argent, 2 bronze) France (1 or, 2 argent, 1 bronze) Pays-Bas (1 or, 2 argent) Allemagne (1 argent, 2 bronze) Hongrie et Portugal (1 argent) Biélorussie (1 bronze) 18:03 - La composition du relais français pour le 4x100m nage libre On sait qui seront les quatre femmes qui tenteront d'apporter une deuxième médaille d'or à la France dans ces Championnats d'Europe de natation 2026. Voici la composition du relais femmes sur le 4x100m nage libre : Marie Wattel

Béryl Gastaldello

Albane Cachot

Mary-Ambre Moluh 17:47 - Moluh et Pigrée ont fait le travail Si elles ne joueront pas la médaille ce soir, Mary-Ambre Moluh et Analia Pigrée ont fait le boulot ce matin en se qualifiant pour les demi-finales du 50m dos. Elle seront, par ailleurs, toutes les deux dans la première demi-finale à 19h26. 17:33 - Le meilleur temps pour les Françaises Ce matin, pour les séries des Championnats d'Europe de natation 2026, celle du relais 4x100m nage libre a été plus que réussi puisque les Françaises ont décroché le meilleur temps de leur course. De quoi gonfler à blocs les quatre Tricolores qui vont essayer d'apporter une deuxième médaille d'or au clan français. 17:17 - Le programme de ce mercredi 18h30 : 200 m nage libre femmes, demi-finales

18h40 : 200 m dos hommes, finale

18h47 : 50 m papillon femmes, finale

18h52 : 100 m nage libre hommes, finale

18h58 : 100 m brasse femmes, finale

19h04 : 200 m brasse hommes, demi-finales

19h26 : 50 m dos femmes, demi-finales avec Mary-Ambre Moluh et Analia Pigrée

19h33 : 100 m papillon hommes, demi-finales avec Maxime Grousset

19h54 : 400 m 4 nages femmes, finale

20h03 : 800 m nage libre hommes, finale

20h16 : 4x100 m nage libre femmes, finale avec le relais français 17:00 - Troisième jour des Championnats d'Europe de natation 2026 Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle session natation à Saint-Denis. Après la première médaille d'or française décrochée hier, on peut en espérer une autre ce soir avec le relais 4x100m nage libre femmes. Le début des courses est programmé à 18h30 avec les demi-finales du 200m nage libre femmes.

Les Championnats d'Europe de natation 2026 se déroulent du lundi 10 août au dimanche 16 août au Centre aquatique olympique de Saint-Denis. France Télévisions diffuse la compétition.