DIRECT. Championnat d'Europe 2026 à Paris : trois médailles dont deux pour Grousset et le premier sacre français... Les résultats et médailles

Ce mardi, la deuxième soirée des Championnats d'Europe de natation a été riche en émotions avec trois médailles tricolores dont deux pour Maxime Grousset et une en or.

Les Championnats d'Europe de natation 2026 se tiennent au Centre aquatique olympique de Saint-Denis du 10 au 16 août. Découvrez les résultats et les médailles.

Ce mardi, c'est parti très fort pour la natation française avec deux médailles en deux courses. Maxime Grousset s'empare de l'argent sur le 50m papillon alors que Pauline Mahieu se pare de bronze. En revanche, Wattel et Gastaldello n'ont pas fait le poids en finale du 100m nage libre. En fin de session, le relais mixte français a décroché le titre européen. Il s'agit de la première médaille d'or française dans ces Championnats d'Europe de natation 2026.

En tête d'affiche de cette compétition, le nageur français Léon Marchand aura à coeur de briller même si une petite blessure l'a contraint à déclarer forfait sur les épreuves individuelles de 4 nages ainsi que le 200m brasse. Le Français a déjà accroché une médaille avec le relais 4x200m nage libre.

Le programme complet des Championnats d'Europe de natation 2026 :

Mercredi :

Demi-finales 200 m nage libre femmes, finale 200 m dos hommes (18h40), finale 50 m papillon femmes (18h47), finale 100 m nage libre hommes (18h52), finale 100 m brasse femmes (18h58), demi-finales 200 m brasse hommes, demi-finales 50 m dos femmes, demi-finales 100 m papillon hommes, finale 400 m 4 nages femmes (19h54), finale 800 m hommes (20h03), finale 4x100 m nage libre femmes (20h16).

Jeudi :

Finale 100 m papillon hommes (18h30), finale 50 m dos femmes (18h36), demi-finales 200 m nage libre hommes, demi-finales 100 m papillon femmes, demi-finales 50 m dos hommes, demi-finales 200 m brasse femmes, finale 200 m brasse hommes (19h29), finale 200 m nage libre femmes (19h36), finale 4x100 m nage libre hommes (19h43)

Vendredi :

Finale 100 m papillon femmes (18h30), finale 200 m nage libre hommes (18h36), finale 200 m brasse femmes (18h43), demi-finales 100 m dos femmes, demi-finales 50 m brasse hommes, demi-finales 50 m nage libre femmes, demi-finales 200 m papillon hommes, demi-finales 200 m 4 nages femmes, finale 50 m dos hommes (19h51), finale 1 500 m nage libre femmes (19h56), 4x100 m nage libre mixte (20h16).

Samedi :

Finale 200 m papillon hommes (18h30), finale 50 m nage libre femmes (18h37), finale 50 m brasse hommes (18h42), finale 200 m 4 nages femmes (18h47), demi-finales 50 m nage libre hommes, demi-finales 50 m brasse femmes, finale 1 500 m nage libre hommes (19h20), demi-finlaes 200 m papillon femmes, demi-finales 200 m 4 nages hommes, finale 100 m dos femmes (20h12), demi-finales 100 m dos hommes, finale 4x200 m nage libre mixte (20h47).

Dimanche :

Finale 50 m nage libre hommes (18h30), finale 50 m brasse femmes (18h35), finale 200 m 4 nages hommes (18h40), finale 200 m papillon femmes (18h47), finale 100 m dos hommes (19h06), finale 400 m nage libre femmes (19h12), finale 400 m nage libre hommes (19h21), finale 4x100 m 4 nages femmes (20h02), finale 4x100 m 4 nages hommes (20h11)

En direct

21:08 - La suite des Championnats d'Europe de natation 2026 ce mercredi ! Fin de soirée au Centre aquatique de Saint-Denis. Les nageurs seront de retour dès demain matin avec les séries avant les finales et les demi-finales en soirée. Ce sera évidemment à suivre en direct commenté sur le site de l'Internaute. 20:51 - Le programme de mercredi aux Championnats d'Europe de natation 2026 À partir de 9 h 30 - Séries Séries 200 m nage libre femmes, 100 m papillon hommes, 50 m dos femmes, 200 m brasse hommes, 400 m 4 nages femmes, 4x100 m nage libre femmes. À partir de 18h30 - Demi-finales et finales Demi-finales 200 m nage libre femmes, finale 200 m dos hommes (18h40), finale 50 m papillon femmes (18h47), finale 100 m nage libre hommes (18h52), finale 100 m brasse femmes (18h58), demi-finales 200 m brasse hommes, demi-finales 50 m dos femmes, demi-finales 100 m papillon hommes, finale 400 m 4 nages femmes (19h54), finale 800 m hommes (20h03), finale 4x100 m nage libre femmes (20h16). 20:31 - Une bonne journée au travail pour Maxime Grousset Champion d'Europe et vice-champion d'Europe la même soirée. Ce mardi 11 août va resté gravé, à jamais, dans la mémoire de Maxime Grousset médaillé d'argent sur le 50m papillon et médaillé d'or sur le relais mixte 4x100m 4 nages de ces Championnats d'Europe de natation 2026. 20:19 - Les quatre fantastiques ! L'ambiance est incroyable pour terminer cette deuxième soirée des Championnats d'Europe de natation 2026 Marie-Ambre Moluh, Karl Aitkaci, Maxime Grousset et Marie Wattel sont ovationnés. #Paris2026 | LES BLEUS SONT CHAMPIONS D'EUROPE !



Mary-Ambre Moluh, Carl Aitkaci, Maxime Grousset et Marie Wattel décrochent le titre continental sur le 4x100 m quatre nages mixte !



Le relais tricolore conclut en beauté une soirée exceptionnelle. pic.twitter.com/6QvfQLMrIS — francetvsport (@francetvsport) August 11, 2026 20:14 - La soirée ne pouvait pas mieux finir ! Pluie de médailles françaises Le relais français est en or !!! Quel finish de Marie Wattel qui offre le sacre européen aux Français dans cette finale du relais mixte 4x100m 4 nages. Première Marseillaise à venir. 20:13 - L'énorme relais de Grousset Au papillon, Maxime Grousset a tout simplement fait remonter la France à la première place avant le dernier relais. C'est Marie Wattel qui conclut ! 20:11 - Molhut a fait un énorme relais La Française a idéalement lancé le relais français avec le record de France sur le dos. 20:06 - La troisième médaille française de la soirée ? Après Mahieu et Grousset, le relais mixte français va tenter d'apporter une nouvelle médaille ce soir dans ces Championnats d'Europe de natation 2026. Maxime Grousset est, par ailleurs, aligné et sera sur le papillon dans ce relais mixte 4x100m 4 nages. La course va débuter dans une grosse poignée de secondes. 20:04 - Quadarella remporte l'or sur le 800m L'Italienne a réussi à lâcher Gose et s'empare de la médaille d'or sur cette finale du 800m femmes des Championnats d'Europe de natation 2026. Gose est battue et se contentera de l'argent devant sa compatriote Werner. 20:02 - Les deux nageuses ne se lâchent pas Gose et Quadarella sont toujours côte à côte à 250 mètres de l'arrivée de cette finale du 800m femmes des Championnats d'Europe de natation 2026. 19:58 - Un duo se détache En tête du 800m femmes de ces Championnats d'Europe de natation, Quadarella et Gose se livrent un beau duel. 19:53 - La finale du 800m femmes des Championnats d'Europe de natation 2026 Il n'y a malheureusement pas de nageuse française dans cette avant-dernière finale de la soirée avec le 800m femmes. L'Italienne Simona Quadarella est l'immense favorite. 19:46 - Encore deux courses et une médaille en plus pour la France ? Cette deuxième soirée des Championnats d'Europe de natation 2026 touche à sa fin. Il reste deux courses avec la finale du 800m dames à 19h53 avant la finale du relais mixte 4x100m 4 nages avec le relais français. 19:39 - Popovici exceptionnel ! Le Roumain n'a laissé aucune chance dans cette deuxième demi-finale du 100m nage libre messieurs et signe le record des Championnats ainsi que la meilleure performance mondiale de l'année. 19:35 - Petite surprise sur la première demi-finale du 100m nage libre Pas de Français dans les deux demi-finales du 100m nage libre mais une surprise dans la première avec la troisième place de Milak derrière d'Amnrosio et Navikonis qui signe une petite sensation. 19:31 - Ça ne passe pas pour Cachot ! Cette deuxième demi-finale est allée très vite et Albane Cachot loupe la finale du 50m papillon des Championnats d'Europe de natation 2026 pour 12 centièmes. 19:28 - La quatrième place pour Cachot Albane Cachot réussit à prendre la quatrième place de cette première demi-finale du 50m papillon. Il faudra attendre la seconde pour savoir si ça passe en finale. 19:26 - Retour dans la piscine Après deux cérémonies de remise de médailles, les Championnats d'Europe de natation reprennent leurs droits avec les demi-finales du 50m papillon dames. Une Française dans la première demie. Albane Cachot ouvre les hostilités. 19:21 - Et le podium de Maxime Grousset Juste après Pauline Mahieu, c'est Maxime Grousset qui va recevoir sa première médaille dans ces Championnats d'Europe de natation 2026. Le Français reçoit sa médaille d'argent. 19:17 - Pauline Mahieu sur le podium La Française, très émue après sa troisième place dans la finale du 200m dos femmes de ces Championnats d'Europe de natation, est sur le podium pour recevoir sa médaille de bronze. 19:13 - Élimination des deux Français Désillusion pour Tomac et Muratory qui finissent 9e et 10e de ces demi-finales. Il n'y aura donc pas de Français en finale du 200m dos des Championnats d'Europe de natation 2026. 19:12 - Le record d'Europe pour Kos, Muratory coince Le Hongrois était proche de réaliser le record du monde dans cette demi-finale du 200m dos et devra se contenter du record d'Europe. 19:11 - Kos en démonstration Le Hongrois est sur un rythme impressionnant et fait la course seul en tête. Muratory est cinquième à la mi-course. 19:08 - Le jeune Muratory dans la deuxième demi-finale Après avoir battu le record du monde juniors du 200m dos ce matin, Nathan Muratory est de retour dans ces Championnats d'Europe de natation. Le jeune Français de 18 ans sera notamment opposé à Kos. 19:07 - La 4e place pour Tomac Le Français est moins rapide que ce matin et va devoir attendre de savoir s'il se qualifie pour la finale du 200m dos de ces Championnats d'Europe de natation. LIRE PLUS

Les Championnats d'Europe de natation 2026 se déroulent du lundi 10 août au dimanche 16 août au Centre aquatique olympique de Saint-Denis. France Télévisions diffuse la compétition.