DIRECT. Championnat d'Europe 2026 à Paris : deux breloques en argent en cinq minutes, Grousset et Moluh géniaux, les résultats et médailles

Après une soirée de mercredi sans médaille pour la délégation française aux Championnats d'Europe de natation, ce jeudi a apporté deux médailles d'argent en cinq minutes grâce à Grousset et Moluh.

Les Championnats d'Europe de natation 2026 se tiennent au Centre aquatique olympique de Saint-Denis du 10 au 16 août. Découvrez les résultats et les médailles.

Programme chargé ce jeudi avec, dès le début de la session, la finale du 100m papillon qui a offert une belle médaille d'argent à Maxime Grousset, sa 3e dans ces Championnats d'Europe de natation 2026. Dans la foulée, Mary-Ambre Moluh a aussi décroché l'argent sur le 50m dos.

En tête d'affiche de cette compétition, le nageur français Léon Marchand aura à coeur de briller même si une petite blessure l'a contraint à déclarer forfait sur les épreuves individuelles de 4 nages ainsi que le 200m brasse. Le Français a déjà accroché une médaille avec le relais 4x200m nage libre.

Le programme complet des Championnats d'Europe de natation 2026 :

Jeudi :

Finale 100 m papillon hommes (18h30), finale 50 m dos femmes (18h36), demi-finales 200 m nage libre hommes, demi-finales 100 m papillon femmes, demi-finales 50 m dos hommes, demi-finales 200 m brasse femmes, finale 200 m brasse hommes (19h29), finale 200 m nage libre femmes (19h36), finale 4x100 m nage libre hommes (19h43)

Vendredi :

Finale 100 m papillon femmes (18h30), finale 200 m nage libre hommes (18h36), finale 200 m brasse femmes (18h43), demi-finales 100 m dos femmes, demi-finales 50 m brasse hommes, demi-finales 50 m nage libre femmes, demi-finales 200 m papillon hommes, demi-finales 200 m 4 nages femmes, finale 50 m dos hommes (19h51), finale 1 500 m nage libre femmes (19h56), 4x100 m nage libre mixte (20h16).

Samedi :

Finale 200 m papillon hommes (18h30), finale 50 m nage libre femmes (18h37), finale 50 m brasse hommes (18h42), finale 200 m 4 nages femmes (18h47), demi-finales 50 m nage libre hommes, demi-finales 50 m brasse femmes, finale 1 500 m nage libre hommes (19h20), demi-finlaes 200 m papillon femmes, demi-finales 200 m 4 nages hommes, finale 100 m dos femmes (20h12), demi-finales 100 m dos hommes, finale 4x200 m nage libre mixte (20h47).

Dimanche :

Finale 50 m nage libre hommes (18h30), finale 50 m brasse femmes (18h35), finale 200 m 4 nages hommes (18h40), finale 200 m papillon femmes (18h47), finale 100 m dos hommes (19h06), finale 400 m nage libre femmes (19h12), finale 400 m nage libre hommes (19h21), finale 4x100 m 4 nages femmes (20h02), finale 4x100 m 4 nages hommes (20h11)

En direct

18:43 - Place aux demi-finales du 200m nage libre Encore deux Français mais, cette fois, il n'y aura pas de médaille en jeu. Roman Fuchs est dans la première demie avant que le prodige Sauveur Cristofini ne se présente dans la seconde. 18:42 - Moluh a le sourire "En levant la tête pour regarder le tableau, j'ai eu un peu peur mais je suis super contente de ce temps et de cette place", a savouré Moluh qui s'est faite peur sur la fin du 50m dos de ces Championnats d'Europe de natation 2026. 18:39 - Et une nouvelle médaille d'argent ! QUEL DÉBUT DE SOIRÉE ! Après l'argent de Grousset, Moluh se pare aussi d'argent sur le 50m dos. La Française échoue juste derrière une Curtis intouchable avec un nouveau record du monde. 18:37 - La fierté de Maxime Grousset "Je suis vraiment fier de moi. Passer sous les 50" sans ma préparation optimale. Il y avait une ambiance de folie. Je suis bien parti mais je craque un peu sur la fin. Milak a été plus fort que moi, c'est le jeu", a déclaré le vice-champion d'Europe du 100m papillon au micro de FranceTV. 18:35 - Ça s'enchaine très vite dans ces Championnats d'Europe de natation 2026 Et voila deux françaises dans une finale après la médaille d'argent de Maxime Grousset. Analia Pigrée et Mary-Ambre Moluh vont se présenter pour le 50m dos. 18:33 - La médaille d'argent !! Quelle finale du 100m papillon ! Milak s'impose juste devant Maxime Grousset qui a été devant pendant trois quart de cette course. 18:33 - Le départ de la finale du 100m papillon des Championnats d'Europe de natation ! Et c'est parti ! Les huit finalistes ont plongé dans le bassin du Centre aquatique de Saint-Denis. Troisième médaille pour Maxime Grousset dans cette compétition ? 18:30 - Maxime Grousset est dans la place ! Le Néo-Calédonien peut chercher une troisième médaille dans ces Championnats d'Europe de natation 2026. La finale du 100m papillon messieurs va débuter dans quelques instants. 18:22 - La troisième médaille de Maxime Grousset ? Suivez les finales en direct Coup d'envoi de cette quatrième soirée des Championnats d'Europe de natation 2026 dans moins de dix minutes avec la finale du 100m papillon de Maxime Grousset. 18:14 - L'entrainement de Léon Marchand Avant le début de la session du soir dans ces Championnats d'Europe de natation 2026, Léon Marchand en a profité pour s'entrainer avant son retour à la compétition dès ce vendredi. 18:04 - La troisième pour Grousset dans ces Championnats d'Europe de natation 2026 ? Dans une demi-heure, Maxime Grousset pourrait déjà être triple médaillé dans ces Championnats d'Europe de natation 2026. Double médaillé lors de la soirée de mardi, le néo-Calédonien peut croire à un nouveau podium aujourd'hui à l'occasion de la finale du 100m papillon. 17:51 - Encore un petit peu d'attente avant de retrouver Léon Marchand Depuis sa médaille obtenue ce lundi avec le relais français sur la finale du 4x200m nage libre, Léon Marchand n'est pas revenu dans la piscine du Centre aquatique de Saint-Denis. Amoindri par une blessure, le Toulousain a fait l'impasse sur plusieurs courses et sera de retour ce vendredi avec les séries du 200m papillon le matin et possiblement les demi-finales de la même épreuve le soir. 17:34 - Une matinée terrible pour Marie Wattel Ce matin, les séries de ces Championnats d'Europe de natation 2026 ont été terribles pour Marie Wattel qui s'est effondrée en larmes après son élimination sur le 100m papillon. "Ce n'est pas du tout mon niveau, je n'ai plus rien malheureusement... C'est dur. Je suis cramée, je n'ai plus de jus, plus rien. Je n'ai pas de regrets, j'ai tout donné pour les relais et l'équipe, le 100 crawl aussi. Quand tu fais de belles choses à l'entraînement en papillon et que tu plongesen ayant mal aux bras au bout de deux coups de bras, c'est dur. Ça ne vaut pas tous les entraînements, ça ne vaut pas ça." #Paris2026 | "Je n'ai plus de jus, je n'ai plus rien"



La terrible déception de Marie Wattel après son élimination du 100 m papillon.



Suivez le direct : https://t.co/EIEfEb6tAu pic.twitter.com/3fFSEpVCPf — francetvsport (@francetvsport) August 13, 2026 17:17 - Le programme de jeudi aux Championnats d'Europe de natation 2026 Il est particulièrement chargé et tout va s'enchainer très vite pour les Français. En deux courses, les Bleus ont l'occasion de rapporter trois médailles avec la finale du 100m papillon où Maxime Grousset voudra encore briller. Dans la foulée, on retrouvera Mary-Ambre Moluh et Analia Pigrée sur la finale du 50m dos. Le programme de jeudi : 18h30 : 100 m papillon, finale avec Maxime Grousset

18h36 : 50 m dos, finale avec Mary-Ambre Moluh et Analia Pigrée

18h45 : 200 m nage libre hommes, demi-finales avec Roman Fuchs

18h51 : 100 m papillon femmes, demi-finales

19h00 : 50 m dos hommes, demi-finales avec Yohann Ndoye Brouard

19h07 : 200 m brasse femmes, demi-finales

19h29 : 200 m brasse hommes, finale

19h36 : 200 m nage libre femmes, finale

19h43 : 4x100 m nage libre hommes, finale 17:02 - Nouvelle soirée des Championnats d'Europe de natation 2026 Bienvenue à toutes et à tous sur le site de l'Internaute pour suivre en direct commenté la quatrième soirée de ces Euro de natation à Saint-Denis avec de belles chances de médailles françaises. Début des courses à 18h30.

Les Championnats d'Europe de natation 2026 se déroulent du lundi 10 août au dimanche 16 août au Centre aquatique olympique de Saint-Denis. France Télévisions diffuse la compétition.