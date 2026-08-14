DIRECT. Championnat d'Europe de natation : Marchand fait le travail, Moluh impressionne, déception pour Ndoye Brouard.. Les résultats et médailles

Pas de médaille ce vendredi pour la natation française. En revanche, Léon Marchand a décroché son billet pour la finale du 200m papillon des Championnats d'Europe de natation 2026. Mary-Ambre Moluh et Pauline Mahieu ont aussi impressionné dans les demies du 100m dos féminin.

Samedi :

Finale 200 m papillon hommes (18h30), finale 50 m nage libre femmes (18h37), finale 50 m brasse hommes (18h42), finale 200 m 4 nages femmes (18h47), demi-finales 50 m nage libre hommes, demi-finales 50 m brasse femmes, finale 1 500 m nage libre hommes (19h20), demi-finlaes 200 m papillon femmes, demi-finales 200 m 4 nages hommes, finale 100 m dos femmes (20h12), demi-finales 100 m dos hommes, finale 4x200 m nage libre mixte (20h47).

Dimanche :

Finale 50 m nage libre hommes (18h30), finale 50 m brasse femmes (18h35), finale 200 m 4 nages hommes (18h40), finale 200 m papillon femmes (18h47), finale 100 m dos hommes (19h06), finale 400 m nage libre femmes (19h12), finale 400 m nage libre hommes (19h21), finale 4x100 m 4 nages femmes (20h02), finale 4x100 m 4 nages hommes (20h11)

En direct

21:02 - À demain pour l'avant-dernière journée des Championnats d'Europe de natation 2026 Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi pour cette nouvelle soirée des Championnats d'Europe de natation 2026. Rendez-vous dès demain pour un week-end alléchant et, notamment, Léon Marchand engagé sur la finale du 200m papillon.

20:44 - Le programme de samedi aux Championnats d'Europe de natation 2026 18h30 : Finale 200 m papillon hommes

18h37 : finale 50 m nage libre femmes

18h42 : finale 50 m brasse hommes

18h47 : finale 200 m 4 nages femmes

18h54 : demi-finales 50 m nage libre hommes

19h01 : demi-finales 50 m brasse femmes

19h20 : finale 1 500 m nage libre hommes

19h52 : demi-finales 200 m papillon femmes

20h02 : demi-finales 200 m 4 nages hommes

20h12 : finale 100 m dos femmes

20h18 : demi-finales 100 m dos hommes

20h47 : finale 4x200 m nage libre mixte

20:28 - On connaît l'heure de la grande finale de Léon Marchand ! Après sa qualification pour la finale du 200m papillon plus tôt dans cette soirée, Léon Marchand sera donc en lice pour décrocher sa première médaille en individuel dans ces Championnats d'Europe de natation 2026. Il disputera sa course à 18h30 dès le début de la session nocturne de samedi.

20:26 - La France est disqualifiée ! Finalement, il n'y aura pas de 4e place pour la France dans cette finale du relais mixte 4x100m nage libre après le départ anticipé de Maxime Grousset au tout départ de la course.

20:24 - La 4e place pour la France ! Les athlètes sous bannière neutre s'imposent juste devant les Pays-Bas et l'impressionnante Steenbergen qui faisait une remontée fantastique. L'Italie complète le podium juste devant les Français.

20:23 - Gabali a perdu du terrain Avant le passage des femmes, Gabali passe le relais avec une quatrième place encore provisoire. C'est très tendu.

20:22 - Le bon premier relais de Grousset Sans surprise, Maxime Grousset fait bien le travail et bascule à la deuxième place derrière les athlètes sous bannière neutre qui ont déjà une avance plutôt confortable.

20:21 - Et c'est parti ! La finale du relais mixte 4x100m nage libre débute ! C'est Maxime Grousset qui va avoir la responsabilité de lancer le relais français.

20:18 - L'heure de la dernière course du jour dans ces Championnats d'Europe de natation 2026 Une nouvelle médaille pour la France ? C'est le moment tant attendu avec la finale du relais mixte 4x100m nage libre. La France va devoir cravacher pour espérer monter sur le podium. Grousset, Gabali, Cachot et Wattel sont les nageurs français qui vont défendre les couleurs tricolores.

20:16 - Quadarella championne d'Europe du 1500m nage libre Elle aura tenu son rang ! Simona Quadarella remporte la finale du 1500m nage libre femmes après avoir fait cavalier seul pendant un peu moins de la moitié de la course. Elle devance Gose et Werner.

20:12 - Quadarella va s'imposer ! Ça ne fait presque plus aucun doute. Simona Quadarella est beaucoup trop forte et fait la course en tête dans cette finale du 1500m nage libre des Championnats d'Europe de natation 2026.

20:09 - Quadarella fait mal ! L'Italienne a repris une belle longueur d'avance sur Gose dans ce duel. La médaille d'or se rapproche pour l'Italienne à qui il reste 600 mètres à parcourir dans cette finale du 1500m nage libre femmes de ces Championnats d'Europe de natation 2026.

20:05 - Comme attendu.. C'est bien l'Italienne Quadarella qui domine ce début de course dans cette finale du 1500m femmes des Championnats d'Europe de natation 2026. Seule Gose est dans la vague de la favorite.

19:58 - Une longue course avant le relais ! Avant de retrouver les relayeurs français sur la finale du 4x100m nage libre mixte, c'est l'heure de la finale du 1500m nage libre femmes avec l'Italienne Simona Quadarella grande favorite.

19:57 - Ndoye Brouard sans "trop de sensations" "Un peu compliqué. Je n'ai pas trop de sensations sur ce genre de courses. Deux dixièmes sur un 50, c'est pas énorme. J'ai le 100m demain et je vais devoir bien récupérer. Ça devrait passer demain mais il ne faut pas se faire surprendre en séries mais je sais faire", a conclu Yohann Ndoye Brouard après sa huitième place dans la finale du 50m dos des Championnats d'Europe de natation 2026.

19:55 - Pas de médaille pour Ndoye Brouard ! Surprise dans cette finale du 50m dos messieurs avec la victoire du Tchèque Knedla qui s'impose pour un centième devant Kolesnikov. Samusenko complète le podium.

19:51 - L'entrée des fauves ! La finale du 50m dos messieurs de ces Championnats d'Europe de natation 2026 va débuter. Yohann Ndoye Brouard va tenter d'arracher une médaille dans cette finale très relevée.

19:46 - Ndoye Brouard va bientôt faire son entrée ! Après la cérémonie protocolaire du 100m papillon femmes de ces Championnats d'Europe de natation 2026, Yohann Ndoye Brouard sera en lice sur la finale du 50m dos. Nouvelle médaille pour la France ? La réponse dans cinq minutes environ.

19:44 - Les Britanniques à la fête Après Smith, c'est Wood qui prend la première place de la seconde demi-finale du 200m 4 nages de ces Championnats d'Europe de natation 2026. Cette course a été très rapide puisque cinq nageuses de cette deuxième demi-finale sont qualifiées.

19:39 - Une première demie très compacte Dans la première demi-finale du 200m 4 nages femmes de ces Championnats d'Europe de natation 2026, Smith s'impose devant Kozan et Walshe. Les trois nageuses se tiennent en 14 centièmes.

19:36 - Deux autres demies dans ces Championnats d'Europe de natation 2026 On entre dans la dernière ligne droite de cette soirée avec les demi-finales du 200m 4 nages femmes. Aucune Française n'est présente.

19:33 - Razzetti remporte la deuxième demi-finale du 200m papillon C'était une deuxième demi-finale plus lente. L'Italien Alberto Razzetti décroche la première place mais c'est bien Léon Marchand qui a réalisé le meilleur temps de ces demies du 200m papillon des Championnats d'Europe de natation 2026.

19:30 - La réaction de Léon Marchand qui n'est pas totalement satisfait "Je voulais faire un très bon premier 150m pour tester la douleur. Je voulais faire moins d'1'54". Je gagne ma demie donc je suis en finale. Je finis pas très bien, je suis un peu trop sous l'eau mais j'espère que ça ira mieux demain soir", a avoué Léon Marchand au micro de FranceTV.

19:28 - Marchand plus fort que tout le monde Pas de record du monde dans cette première demi-finale du 200m papillon des Championnats d'Europe de natation 2026 mais Léon Marchand jouera bien la médaille demain lors de la finale. Le Français s'impose devant les Hongrois Marton et Kos.