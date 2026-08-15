DIRECT. Championnat d'Europe de natation : Marchand historique, Moluh en or, résultats et médailles
Ce samedi, Léon Marchand a ouvert l'avant-dernière soirée des Championnats d'Europe de natation 2026 avec un premier titre européen sur 200m papillon. Mary-Ambre Moluh a décroché l'or en 100m dos, devançant sa compatriote Pauline Mahieu 3e. Pas d'exploit pour le relais mixte en 4x200m nage libre.
- Les Championnats d'Europe de natation 2026 se tiennent au Centre aquatique olympique de Saint-Denis du 10 au 16 août. Découvrez les résultats et les médailles.
- Parmi les résultats de ce samedi, Léon Marchand a lancé la soirée avec son premier titre européen. Le Français a remporté le 200m papillon devant le Hongrois Marton et le Grec Siskos. En 50m nage libre dames, Béryl Gastaldello s'est classée 8e d'une finale remportée par la Polonaise Wasick devant la légende suédoise Sarah Sjostrom. Désillusion pour Maxime Grousset et Nikita Baez qui manquent 3e et 6e de leur demi-finale en 50m nage libre et qui manquent la qualification en finale. En 1500m nage libre, Sacha Velly s'est classé 4e d'une finale dominée par le jeune allemand Johannes Liebmann qui a écrasé le record de monde. En 100m dos, Mary-Ambre Moluh est devenue la nouvelle championne d'Europe devant Steenbergen et Pauline Mahieu. La jeune nageuse de 20 ans a battu le record d'Europe par la même occasion en 57"94. Dans la foulée, Mewen Tomac et Yohann Ndoye-Brouard ont terminé aux deux premières places de la première demi-finale. Ils sont automatiquement qualifiés pour la finale demain. En fin de soirée, pas d'exploit pour Roman Fuchs, Sauveur Cristofini, Giulia Rossi Bene et Lucile Tessariol, 5e du relais mixte en 4x200m nage libre.
- En tête d'affiche de cette compétition, le nageur français Léon Marchand aura à coeur de briller même si une petite blessure l'a contraint à déclarer forfait sur les épreuves individuelles de 4 nages ainsi que le 200m brasse. Le Français a déjà accroché une médaille avec le relais 4x200m nage libre avant de devenir champion d'Europe ce samedi en 200m papillon.
- Le programme complet des Championnats d'Europe de natation 2026 :
Dimanche :
Finale 50 m nage libre hommes (18h30), finale 50 m brasse femmes (18h35), finale 200 m 4 nages hommes (18h40), finale 200 m papillon femmes (18h47), finale 100 m dos hommes (19h06), finale 400 m nage libre femmes (19h12), finale 400 m nage libre hommes (19h21), finale 4x100 m 4 nages femmes (20h02), finale 4x100 m 4 nages hommes (20h11)
21:09 - À demain !
Merci à toutes et à tous d' avoir suivi cette avant-dernière soirée des Championnats d'Europe de natation 2026 avec les sacres de Léon Marchand et Mary-Ambre Moluh, ainsi que la troisième place de Pauline Mahieu. Rendez-vous dès demain pour une dernière soirée avec la finale du 100m dos avec Mewen Tomac et Yohann Ndoye-Brouard, mais également Léon Marchand, aligné en 400m nage libre. On retrouvera également l'alléchant relais 4x100m nage libre masculin qui clôturera ces championnats d'Europe.
21:04 - Le programme de dimanche aux championnats d'Europe de natation
Voici le programme tant attendu de la dernière soirée des championnats d'Europe de natation 2026 :
- 18h30 : Finale 50 m nage libre, hommes
- 18h35 : Finale 50 m brasse, femmes
- 18h40 : Finale 200 m 4 nages, hommes
- 18h47 : Finale 200 m papillon, femmes
- 19h06 : Finale 100 m dos, hommes
- 19h12 : Finale 400 m nage libre, femmes
- 19h21 : Finale 400 m nage libre, hommes
- 20h02 : Finale 4x100 m 4 nages, femmes
- 20h11 : Finale 4x100 m 4 nages, hommes
20:58 - Les Bleus loin du podium !
La marche était trop haute pour Roman Fuchs, Sauveur Cristofini, Giulia Rossi Bene et Lucile Tessariol qui terminent 5e du relais mixte en 4x200m nage libre. La Grande-Bretagne s'impose en 7'24"13 devant l'Allemagne et le nation sous bannière neutre B.
20:52 - Les Bleus reculent
Au tour de Giulia Rossi Bene de prendre le relais alors que les Bleus sont désormais 5e.
20:51 - Fuchs passe le relais
Sauveur Cristofini prend le relais de Roman Fuchs à la 3e place. La Suède est première pour le moment.
20:50 - Martens part fort, Fuchs dans le coup
Lukas Martens domine la course dans ce premier relais alors que Roman Fuchs est 3e pour le moment.
20:47 - La France applaudie !
L'équipe de France fait son entrée dans la piscine pour le relais mixte en 4x200m quatre nage libre. Pour rappel, le relais tricolore est composé de Roman Fuchs, Sauveur Cristofini, Giulia Rossi Bene et Lucile Tessariol.
20:36 - Marchand dans la dernière série
Demain matin, Léon Marchand sera de retour dans la piscine de Saint-Denis pour disputer les séries du 400m nage libre. Le champion d'Europe du 200m papillon sera dans la 7e et dernière série des demi-finales aux côtés du recordman du monde Lukas Martens. Dans cette discipline, le Français devra surveiller trois Allemands : Johannes Liebmann qui vient de battre le record du monde du 1500, Oliver Klemet et Lukas Martens. De son côté, Sauveur Cristofini sera dans la 5e série.
20:31 - Une première dans l'histoire
Pour la première fois, des courses para se dispute dans un championnat d'Europe de natation. La première sera le 50m nage libre dames avant un 100m nage libre masculin.
20:26 - "J'étais stressée"
Énormément d'émotion. Toute la journée, j'étais stressée. Même hier, je commençais à avoir mal aux jambes. Je ne vais pas vous mentir. Je sentais que ça montait. C'est vrai que j'étais stressée, surtout en fin de course. J'ai donné le meilleur de moi-même. Quand j'ai nagé le 4x100m nage mixte, je m'étais dit que je pouvais nager encore plus vite en individuel. Je suis très contente. D'aller aux États-Unis, ça a porté ses fruits. Je suis sur une bonne lancée pour réaliser ce que je veux faire aux JO 2028 de Los Angeles".
20:25 - Les deux Français en finale
Sans trembler, Yohann Ndoye-Brouard et Mewen Tomac terminent 1er et 2e de cette demi-finale. Ils sont automatiquement qualifiés en finale.
20:22 - Deux Bleus en piste !
Après les deux médailles tricolores, c'est l'heure des demies du 100m dos avec Mewen Tomac et Yohann Ndoye-Brouard qui s'élanceront des lignes 4 et 5 dans la première demie.
20:19 - Nouveau titre pour la natation française, deux Françaises médaillées !
Alors qu'elle était favorite, Mary-Ambre Moluh a répondu présente ! La Française est partie comme une fusée pour devenir la championne d'Europe du 100m dos devant Marrit Steenbergen et sa compatriote Pauline Mahieu. La jeune nageuse établit un nouveau record d'Europe en 57"94.
20:16 - Les Françaises ovationnées !
Quelle ambiance à Saint-Denis lors de l'entrée de Mary-Ambre Moluh et Pauline Mahieu !
20:14 - Kos en gestion
En 1'56"73, Hubert Kos termine 2e de la deuxième demi-finale derrière Hugo Gonzalez De Oliveira et se qualifie pour la finale du 200m quatre nages. C'est l'heure de la finale du 100m dos avec Mary-Ambre Moluh et Pauline Mahieu !
20:09 - Shcherbakov 1er
Dans la première demi-finale, Mikhail Shcherbakov l'emporte en 1'57"37 devant Ilia Borodin.
20:04 - Un 200m 4 nages sans Léon Marchand
Alors que les demi-finales du 200m papillon dames viennent de se terminer, c'est l'heure des demies masculines du 200m quatre nages sans Léon Marchand, recordman du monde.
19:51 - Une course historique en vidéo
Revivez comme si vous y étiez le record du monde du 1500m nage libre pulvérisé par Johannes Liebmann.
#Paris2026 | L'Allemand Johannes Liebmann PULVÉRISE de quatre secondes le record du monde du 1500 m nage libre (14:26.79) !— francetvsport (@francetvsport) August 15, 2026
Suivez le direct : https://t.co/EIEfEb6tAu pic.twitter.com/3DR2CwoNKx
19:44 - Nouveaux podiums
Après le 1500m nage libre, place aux podiums du 50m brasse hommes et du 200m nage libre dames.
19:40 - Liebmann écrit l'histoire !
Johannes Liebmann est sur le toit du monde ! À seulement 19 ans, l'Allemand bat le record du monde du 1500m nage libre de près de 4 secondes en 14'26"79 ! Il devient le champion d'Europe de la discipline devant le Hongrois Zalan Sarkany et son compatriote Oliver Klemet. Sacha Velly termine 4e en 14'45"75.
19:38 - Velly trop loin du podium
À 100 mètres de l'arrivée, Johannes Liebmann a 4"72 d'avance sur le record du monde ! Sacha Velly est toujours 4e !
19:31 - Velly proche du podium !
À la mi-course, Sacha Velly est 4e à seulement 3 secondes du podium. Devant, l'Allemand Johannes Liebmann a plus de 4 secondes d'avance sur le record du monde !
Les Championnats d'Europe de natation 2026 se déroulent du lundi 10 août au dimanche 16 août au Centre aquatique olympique de Saint-Denis. France Télévisions diffuse la compétition.