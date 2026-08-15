DIRECT. Championnat d'Europe de natation : Marchand historique, Moluh en or, résultats et médailles

Ce samedi, Léon Marchand a ouvert l'avant-dernière soirée des Championnats d'Europe de natation 2026 avec un premier titre européen sur 200m papillon. Mary-Ambre Moluh a décroché l'or en 100m dos, devançant sa compatriote Pauline Mahieu 3e. Pas d'exploit pour le relais mixte en 4x200m nage libre.

Dimanche :

Finale 50 m nage libre hommes (18h30), finale 50 m brasse femmes (18h35), finale 200 m 4 nages hommes (18h40), finale 200 m papillon femmes (18h47), finale 100 m dos hommes (19h06), finale 400 m nage libre femmes (19h12), finale 400 m nage libre hommes (19h21), finale 4x100 m 4 nages femmes (20h02), finale 4x100 m 4 nages hommes (20h11)

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21:09 - À demain ! Merci à toutes et à tous d' avoir suivi cette avant-dernière soirée des Championnats d'Europe de natation 2026 avec les sacres de Léon Marchand et Mary-Ambre Moluh, ainsi que la troisième place de Pauline Mahieu. Rendez-vous dès demain pour une dernière soirée avec la finale du 100m dos avec Mewen Tomac et Yohann Ndoye-Brouard, mais également Léon Marchand, aligné en 400m nage libre. On retrouvera également l'alléchant relais 4x100m nage libre masculin qui clôturera ces championnats d'Europe.

21:04 - Le programme de dimanche aux championnats d'Europe de natation Voici le programme tant attendu de la dernière soirée des championnats d'Europe de natation 2026 : 18h30 : Finale 50 m nage libre, hommes

18h35 : Finale 50 m brasse, femmes

18h40 : Finale 200 m 4 nages, hommes

18h47 : Finale 200 m papillon, femmes

19h06 : Finale 100 m dos, hommes

19h12 : Finale 400 m nage libre, femmes

19h21 : Finale 400 m nage libre, hommes

20h02 : Finale 4x100 m 4 nages, femmes

20h11 : Finale 4x100 m 4 nages, hommes

20:58 - Les Bleus loin du podium ! La marche était trop haute pour Roman Fuchs, Sauveur Cristofini, Giulia Rossi Bene et Lucile Tessariol qui terminent 5e du relais mixte en 4x200m nage libre. La Grande-Bretagne s'impose en 7'24"13 devant l'Allemagne et le nation sous bannière neutre B.

20:52 - Les Bleus reculent Au tour de Giulia Rossi Bene de prendre le relais alors que les Bleus sont désormais 5e.

20:51 - Fuchs passe le relais Sauveur Cristofini prend le relais de Roman Fuchs à la 3e place. La Suède est première pour le moment.

20:50 - Martens part fort, Fuchs dans le coup Lukas Martens domine la course dans ce premier relais alors que Roman Fuchs est 3e pour le moment.

20:50 - Top départ ! Roman Fuchs lance le relais tricolore !

20:47 - La France applaudie ! L'équipe de France fait son entrée dans la piscine pour le relais mixte en 4x200m quatre nage libre. Pour rappel, le relais tricolore est composé de Roman Fuchs, Sauveur Cristofini, Giulia Rossi Bene et Lucile Tessariol.

20:36 - Marchand dans la dernière série Demain matin, Léon Marchand sera de retour dans la piscine de Saint-Denis pour disputer les séries du 400m nage libre. Le champion d'Europe du 200m papillon sera dans la 7e et dernière série des demi-finales aux côtés du recordman du monde Lukas Martens. Dans cette discipline, le Français devra surveiller trois Allemands : Johannes Liebmann qui vient de battre le record du monde du 1500, Oliver Klemet et Lukas Martens. De son côté, Sauveur Cristofini sera dans la 5e série.

20:31 - Une première dans l'histoire Pour la première fois, des courses para se dispute dans un championnat d'Europe de natation. La première sera le 50m nage libre dames avant un 100m nage libre masculin.

20:26 - "J'étais stressée" Énormément d'émotion. Toute la journée, j'étais stressée. Même hier, je commençais à avoir mal aux jambes. Je ne vais pas vous mentir. Je sentais que ça montait. C'est vrai que j'étais stressée, surtout en fin de course. J'ai donné le meilleur de moi-même. Quand j'ai nagé le 4x100m nage mixte, je m'étais dit que je pouvais nager encore plus vite en individuel. Je suis très contente. D'aller aux États-Unis, ça a porté ses fruits. Je suis sur une bonne lancée pour réaliser ce que je veux faire aux JO 2028 de Los Angeles".

20:25 - Les deux Français en finale Sans trembler, Yohann Ndoye-Brouard et Mewen Tomac terminent 1er et 2e de cette demi-finale. Ils sont automatiquement qualifiés en finale.

20:22 - Deux Bleus en piste ! Après les deux médailles tricolores, c'est l'heure des demies du 100m dos avec Mewen Tomac et Yohann Ndoye-Brouard qui s'élanceront des lignes 4 et 5 dans la première demie.

20:19 - Nouveau titre pour la natation française, deux Françaises médaillées ! Alors qu'elle était favorite, Mary-Ambre Moluh a répondu présente ! La Française est partie comme une fusée pour devenir la championne d'Europe du 100m dos devant Marrit Steenbergen et sa compatriote Pauline Mahieu. La jeune nageuse établit un nouveau record d'Europe en 57"94.

20:17 - C'est parti ! Mary-Ambre Moluh et Pauline Mahieu démarrent fort !

20:16 - Les Françaises ovationnées ! Quelle ambiance à Saint-Denis lors de l'entrée de Mary-Ambre Moluh et Pauline Mahieu !

20:14 - Kos en gestion En 1'56"73, Hubert Kos termine 2e de la deuxième demi-finale derrière Hugo Gonzalez De Oliveira et se qualifie pour la finale du 200m quatre nages. C'est l'heure de la finale du 100m dos avec Mary-Ambre Moluh et Pauline Mahieu !

20:09 - Shcherbakov 1er Dans la première demi-finale, Mikhail Shcherbakov l'emporte en 1'57"37 devant Ilia Borodin.

20:04 - Un 200m 4 nages sans Léon Marchand Alors que les demi-finales du 200m papillon dames viennent de se terminer, c'est l'heure des demies masculines du 200m quatre nages sans Léon Marchand, recordman du monde.

19:56 - Les courses reprennent Place aux demi-finales du 200m papillon dames.

19:51 - Une course historique en vidéo Revivez comme si vous y étiez le record du monde du 1500m nage libre pulvérisé par Johannes Liebmann. #Paris2026 | L'Allemand Johannes Liebmann PULVÉRISE de quatre secondes le record du monde du 1500 m nage libre (14:26.79) !



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19:44 - Nouveaux podiums Après le 1500m nage libre, place aux podiums du 50m brasse hommes et du 200m nage libre dames.

19:40 - Liebmann écrit l'histoire ! Johannes Liebmann est sur le toit du monde ! À seulement 19 ans, l'Allemand bat le record du monde du 1500m nage libre de près de 4 secondes en 14'26"79 ! Il devient le champion d'Europe de la discipline devant le Hongrois Zalan Sarkany et son compatriote Oliver Klemet. Sacha Velly termine 4e en 14'45"75.

19:38 - Velly trop loin du podium À 100 mètres de l'arrivée, Johannes Liebmann a 4"72 d'avance sur le record du monde ! Sacha Velly est toujours 4e !