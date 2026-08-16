DIRECT. Championnat d'Europe de natation : Marchand dans l'histoire, les Bleus terminent en beauté, résultats et médailles

Ce dimanche, les Championnats d'Europe de natation 2026 à Saint-Denis ont touché à leur fin. En 400m nage libre, Léon Marchand est devenu champion d'Europe avant de décrocher le bronze avec le relais 4x100m quatre nages.

En direct

20:49 - Les médaillés français aux Championnats d'Europe de natation 2026 Merci à tous d'avoir suivi ces Championnats d'Europe de natation 2026 sur L'Internaute qui se sont déroulés du 10 au 16 août. Voici les médaillés tricolores : Relais masculin en 4x200m nage libre (argent)

Relais mixte en 4x100m nage libre (or)

Relais masculin en 4x100m quatre nages (bronze)

Maxime Grousset en 50m papillon (argent) et en 100m papillon (argent)

Pauline Mahieu en 200m dos (bronze) et en 100m dos (bronze)

Mary-Ambre Moluh en 50m dos (argent) et en 100m dos (or)

Léon Marchand en 200m papillon (or) et en 400m nage libre (or)

20:40 - La France au pied du podium Après la dernière course des Championnats d'Europe de natation 2026, la France termine 4e au tableau des médailles avec quatre titres, 4 médailles d'argent et 3 en bronze. La Grande-Bretagne domine ce classement devant l'Italie et la nation sous bannière neutre.

20:30 - "Il faut que je me soigne" Les relayeurs français au micro de France TV : '(Maxime Grousset ) J'ai tout donné. J'ai senti qu'il fallait rattraper. J'ai peut-être mis l'effort trop tôt. À la fin, je rate complètement mais on va chercher la troisième place. (Carl Aitkaci) Franchement le public. Il y a avait encore plus d'ambiance que mardi. J'ai essayé de rester au contact après les derniers mètres étaient durs. Il faudra travailler encore pour être au niveau des meilleurs brasseurs. C'est un honneur de nager avec ces gars-là. Ça me tire vers le haut, il y a de belles choses à construire pour l'année prochaine et dans deux ans. (Yohann Ndoye-Brouard) Au début, c'était dur mais on fait surtout ça pour l'équipe. Si je m'écoute, je n'ai pas envie de nager mais j'ai fait ça pour ces mecs. On avait envie de chercher le titre. On avait envie avec ce public. Merci au public, merci à eux. (Léon Marchand) C'était un relais super cool à faire. J'ai fait un bon boulot au niveau de la récupération. Derrière le plot, j'étais encore prêt pour faire une course à 100%. Je ne pars pas très vite mais je reviens bien sur les derniers 25 mètres. Je me suis dit 'ça y est, c'est les vacances, il me reste des bras'. Ce n'était pas mon premier 400m en individuel. À ce niveau, j'avais de la pression. J'ai fait une superbe course du début à la fin. Ça craque un peu sur le troisième 100m mais je suis content de moi. Je suis parti pleine balle mais j'ai essayé de garder les jambes pour la fin. Je pourrais partir plus relâché la prochaine fois et faire mieux au niveau du temps. Je me suis testé sur différentes courses. Ça m'ouvre des perspectives mais il faut surtout que je soigne mon adducteur pour être en forme sur les prochaines compétitions".

20:25 - La 3e place des Bleus en vidéo Revivez les derniers instants du relais masculin 4x100m quatre nages où la France a décroché la 3e place. #Paris2026 | Les Bleus sont allés la chercher !



Yohann Ndoye-Brouard, Carl Aitkaci, Léon Marchand et Maxime Grousset arrachent la médaille de bronze du 4x100 m quatre nages au terme d'une course disputée jusqu'aux derniers mètres.



Le direct : https://t.co/EIEfEb6tAu pic.twitter.com/ydo5kS4oDG — francetvsport (@francetvsport) August 16, 2026

20:19 - Le bronze pour les Bleus ! Au prix d'un effort fou, Maxime Grousset permet à la délégation tricolore d'arracher la médaille de bronze. La nation sous bannière neutre remporte l'or dans ce relais 4x100m quatre nages devant l'Italy et la France.

20:18 - Marchand surpuissant ! Léon Marchand permet aux Bleus de croire à la médaille. Place à Maxime Grousset qui va conclure ce relais !

20:17 - Au tour de Marchand ! Superbe performance de Carl Aitkaci qui a résisté. Au tour de Léon Marchand qui va tenter de réduire l'écart sur les trois premiers et placer Maxime Grousset sur orbite.

20:17 - Ndoye-Brouard finit fort ! Quel finish de Yohann Ndoye-Brouard qui permet aux Bleus de remonter à la quatrième place.

20:16 - Top départ ! En dos, Yohann Ndoye-Brouard lance la France ! C'est parti pour la dernière course des Championnats d'Europe de natation 2026 !

20:13 - Clameur à Saint-Denis ! Visages concentrés, les Bleus sont en mission ce soir ! Pour rappel, Léon Marchand (papillon), Maxime Grousset (crawl), Carl Aitkaci (brasse) et Yohann Ndoye-Brouard (dos) sont les relayeurs tricolores.

20:10 - La Grande-Bretagne sacrée, les Françaises 5e Quel finish des Britanniques ! Alors que les Italiennes semblaient s'envoler vers le sacre après les relais de Sara Curtis et Benedetta Pilato, c'est finalement la Grande-Bretagne qui a touché en premier. La nation sous bannière neutre complète le podium tandis que Mary-Ambre Moluh, Chloé Braun, Marie Wattel et Béryl Gastaldello terminent à la cinquième place !

20:08 - L'Italie ne faiblit pas ! Quelle course des Italiennes qui sont sur les bases du record d'Europe !

20:07 - La France recule ! Marie Wattel prend le relais tricolore qui se retrouve 6e avant le 3e passage.

20:07 - Moluh en patronne ! Mary-Ambre Moluh touche en deuxième à 19 centièmes de Sara Curtis. Chloé Braun prend le relais mais Benedetta Pilato se détache pour l'Italie.

20:06 - Curtis part comme une fusée ! Record-woman du 50m dos, Sara Curtis est partie comme une bombe !

20:05 - Moluh va lancer le relais ! Championne d'Europe du 100m dos, Mary-Ambre Moluh va lancer le relais français !

20:04 - Les Bleues acclamées ! Quelle ovation à l'entrée des quatre nageuses tricolores !

20:03 - Les dames lancent les hostilités Ce sont les dames qui sont les premières à s'élancer dans ces relais 4x100m quatre nages. Les Bleues (Mary-Ambre Moluh, Chloé Braun, Marie Wattel et Béryl Gastaldello) partiront de la ligne d'eau n°6.

19:58 - Les compositions des relais français Pour rappel, voici les compositions des deux relais qui vont conclure ces Championnats d'Europe de natation 2026 dans quelques minutes : 4x100m quatre nages hommes: Léon Marchand (papillon), Maxime Grousset (crawl), Carl Aitkaci (brasse) et Yohann Ndoye-Brouard (dos)

4x100m quatre nages femmes: Marie Ambre Moluh (dos), Chloé Braun (brasse), Marie Wattel (papillon) et Beryl Gastaldello (crawl)

19:37 - Nouvelles finales en cours ! Après le titre de Léon Marchand, deux courses para précèdent deux nouveaux cérémonies de remise des médailles.

19:35 - Le sacre de Marchand en vidéo ! Si vous n'étiez pas là il y a quelques instants, revivez le sacre de Léon Marchand en 400m nage libre. #Paris2026 | LÉON MARCHAND MARQUE UN PEU PLUS L'HISTOIRE !



Le roi des bassins est sacré champion d'Europe du 400 m nage libre et s'offre le record de France (3:43.14) !



Suivez le direct : https://t.co/EIEfEb6tAu pic.twitter.com/9Fy5b6LHCD — francetvsport (@francetvsport) August 16, 2026

19:29 - Supersonique, Marchand sur le toit de l'Europe ! Premier dès les premiers mètres, Léon Marchand devient le champion d'Europe du 400m nage libre en 3'43"14 ! Le Français a résisté aux retours de ses adversaires avant de porter le coup de grâce dans les 100 derniers mètres, s'envolant pour battre le record de France. Oliver Papai et Lukas Mertens complètent le podium.

19:28 - Plus d'une seconde ! Alors qu'il reste 100 mètres à parcourir, Léon Marchand est en train d'écoeurer les autres finalistes.

19:27 - Marchand premier à mi-course Quel numéro de Léon Marchand qui a 93 centièmes d'avance sur ses poursuivants !