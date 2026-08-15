Léon Marchand : à suivre ce samedi, quelle est l'heure de la finale du 200m papillon ? Son programme aux championnats d'Europe

Léon Marchand est attendu ce samedi en finale du 200m papillon des championnats d'Europe de natation. Le quadruple champion olympique est ensuite attendu dimanche sur 400m nage libre. Voici son programme et les horaires précis de ses prochaines courses.

Léon Marchand vise ce samedi une première médaille d'or individuelle en championnats d'Europe. Le Français est le grand favori du 200m papillon au coeur d'un programme chargé pour la fin de ces championnats. Sur quelle course et à quelle heure Léon Marchand nagera-t-il ce week-end ?

Après trois jours de "pause", Léon Marchand a d'abord fait son retour dans la piscine du centre aquatique olympique de Saint-Denis vendredi à l'occasion des séries puis des demi-finales du 200m papillon. Il s'est qualifié sans trembler pour la finale prévue ce samedi, réalisant 1'55"90 en série (4e temps) puis 1'53"95 en demi-finale (meilleur temps).

La finale ce samedi le verra opposé notamment à son compère d'entrainement aux Etats-Unis, le Hongrois Hubert Kos, et à son ami italien Alberto Razzetti qui l'a accompagné lors de son voyage en Australie l'an dernier. Cette finale du 200m papillon ouvrira le programme du soir et sera donc à suivre (et à ne pas rater !) dès 18h30 ce samedi 15 août.

Quel programme samedi et dimanche pour Léon Marchand aux championnats d'Europe de natation ?

Et la suite du programme ? Etincelant lundi avec le relais 4x200m nage libre médaillé d'argent et qu'il a mis sur orbite avec un chrono stratosphérique de 1'43"76 non lancé (faisant de lui le 6e performeur de l'histoire, tout près du record de France de Yannick Agnel), Léon Marchand doit bien s'engager sur plusieurs courses individuelles d'ici dimanche.

Léon Marchand ne souhaite pas prendre de nouveaux risques en brasse et a déclaré forfait sur 400m4 nages et 200m 4 nages mais se testera bien sur papillon et nage libre. C'est sur cette spécialité qu'il sera sans doute le plus épié puisqu'il s'agit d'un nouveau défi pour le Français, qui plus est sur une distance de 400m. Sa performance en relais a ravivé tous les espoirs pour le quadruple champion olympique de 2024.

A Paris-La Défense, Léon Marchand avait notamment offert l'une des images des JO lors de sa folle remontée sur 200m papillon face au Hongrois Kristof Milak. Ce dernier est bien présent à Paris mais se concentre sur les épreuves de sprint et n'est donc pas engagé sur 200m papillon au contraire de Léon Marchand qualifié pour la finale samedi. Devrait suivre le 400m nage libre. Possiblement, Léon Marchand pourrait à nouveau intégrer un relais, le 4x100 4 nages masculin.

Il pourrait y être cette fois aligné en papillon, laissant la brasse à Carl Aitkaci sacré mardi soir avec le relais 4x100m 4 nages mixte. Maxime Grousset en nage libre et Yoann NDoye Brouard en dos pourraient compléter l'équipe qui visera une nouvelle médaille, deux ans après le bronze conquis aux JO avec Florent Manaudou. Problème, ce relais est prévu le même jour et à des heures proches du 400m nage libre, laissant le doute sur la participation du Toulousain et protégé de Bob Bowman aux Etats-Unis...

Voici le programme prévisionnel de Léon Marchand pour la fin des championnats d'Europe et les horaires des séries et potentielles finales :

Samedi 15 août : finale du 200m papillon à 18h30

Dimanche 16 août : séries du 400m nage libre à partir de 9h30 et finale du 400m nage libre à 19h21, séries du relais du 4x100m 4 nages à partir de 9h30, finale à 20h11

Léon Marchand blessé : quelle est cette blessure qui l'empêche de nager en brasse ?

Léon Marchand participe donc bien aux championnats d'Europe 2026 à Paris. Ce n'était pas gagné après sa blessure aux adducteurs ressentie aux championnats de France fin juin et qui a entraîné son forfait sur ses épreuves fétiches du 200m 4 nages et 400m 4 nages. Pourquoi ? Ces épreuves comprennent de la brasse, une nage qui sollicite le plus son muscle blessé.

Vendredi après la demi-finale du 200m papillon, Léon Marchand est revenu sur cette blessure qui peut le gêner lors des ondulations. "Je n'ai pas senti de douleur au niveau de l'adducteur ce soir. J'espère que ce sera pareil demain soir. Je continue à faire du renforcement et des exercices pour me sentir mieux. C'est encore en train de guérir mais j'espère que ça va le faire", a-t-il commenté sur France Télévisions après avoir détaillé sa performance en demi-finale. "Je voulais faire un très bon premier 150 m pour tester la douleur, je fais une belle course, c'est un peu ce que je voulais faire : moins de 1'54''. Je gagne ma demie donc je sais que je vais être qualifié en finale. C'est plutôt bien, après le dernier 50, ça pêche un peu. Je suis un peu sous l'eau sur les derniers mètres. J'espère que je serai un peu mieux demain soir".