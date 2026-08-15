Léon Marchand : de retour dimanche ! A quelle heure et sur quelle chaîne suivre ses courses aux championnats d'Europe ?

Titré samedi sur 200m papillon, Léon Marchand se lance dans un nouveau défi dimanche avec le 400m nage libre. A quelle heure suivre sa demi-finale et l'éventuelle finale aux championnats d'Europe ?

Première médaille d'or européenne en poche après son succès attendu sur le 200 mètres papillon samedi, Léon Marchand se lance dans un tout nouveau défi ce dimanche 16 août 2026 aux championnats d'Europe de natation à Paris. Le quadruple champion olympique (400m 4 nages, 200m papillon, 200m brasse et 200m 4 nages) s'aligne sur une toute nouvelle spécialité et distance : la nage libre via le 400m.

Vainqueur sans trembler du 200m papillon dont il était l'immense favori et dans un excellent chrono de 1'51"72, meilleure performance de l'année et tout proche de son record réalisé aux JO de Paris 2024 (1'51"21) en dépit d'une préparation rendue compliquée par une blessure aux adducteurs fin juin, Léon Marchand n'a pas approché le record du monde de Kristof Milak (1'50"34) mais confirmé sa domination européenne.

Quel programme pour Léon Marchand ce dimanche aux championnats d'Europe ?

Dimanche, le défi s'annonce plus complexe, à la fois par sa faible expérience en compétition sur cette distance du 400m nage libre mais aussi par ses adversaires dont l'Allemand Johannes Liebmann auteur du record du monde sur 1500m samedi et les autres Allemands Oliver Klemet et le recordman du monde Lukas Martens. Mais seuls deux Allemands maximum pourront être qualifiés en finale !

Avant cela, tout commencera par les demi-finales dimanche matin puisqu'il n y a pas de séries sur 400m nage libre. Léon Marchand est engagé dans la 7e série de ces demi-finales, sans doute vers 10h15, en compagnie de Lukas Martens. Ces demi-finales du 400m nage libre sont prévues après celles du 400m nage libre dames qui ouvre le programme à 9h30. En cas de qualifications pour la finale, celle-ci est prévue dès le soir à 19h21. A noter que le prometteur jeune Français Sauveur Cristofini est aussi engagé sur cette distance.

Possiblement, Léon Marchand pourrait à nouveau intégrer un relais, le 4x100 4 nages masculin. Il pourrait y être cette fois aligné en papillon, laissant la brasse à Carl Aitkaci sacré mardi soir avec le relais 4x100m 4 nages mixte. Maxime Grousset en nage libre et Yoann NDoye Brouard en dos pourraient compléter l'équipe qui visera une nouvelle médaille, deux ans après le bronze conquis aux JO avec Florent Manaudou. Problème, ce relais est prévu le même jour et à des heures proches du 400m nage libre, laissant le doute sur la participation du Toulousain et protégé de Bob Bowman aux Etats-Unis...

Voici le programme prévisionnel de Léon Marchand pour la fin des championnats d'Europe et les horaires des séries et potentielles finales : Dimanche 16 août : séries du 400m nage libre à partir de 9h30 et finale du 400m nage libre à 19h21, séries du relais du 4x100m 4 nages à partir de 9h30, finale à 20h11.

Sur quelle chaîne TV suivre le 400m nage libre de Léon Marchand dimanche aux championnats d'Europe ?

Léon Marchand est donc attendu dès le matin pour les séries du 400m nage libre. Les championnats d'Europe sont retransmis sur France Télévisions avec la session du matin prévue sur France 3. Le soir, dès 18h30, c'est sur France 2 qu'il faut zapper avant une possible bascule sur France 3 peu avant 20h.

Léon Marchand blessé : quelle est cette blessure qui l'empêche de nager en brasse ?

Léon Marchand participe donc bien aux championnats d'Europe 2026 à Paris. Ce n'était pas gagné après sa blessure aux adducteurs ressentie aux championnats de France fin juin et qui a entraîné son forfait sur ses épreuves fétiches du 200m 4 nages et 400m 4 nages. Pourquoi ? Ces épreuves comprennent de la brasse, une nage qui sollicite le plus son muscle blessé.

Vendredi après la demi-finale du 200m papillon, Léon Marchand est revenu sur cette blessure qui peut le gêner lors des ondulations. "Je n'ai pas senti de douleur au niveau de l'adducteur ce soir. J'espère que ce sera pareil demain soir. Je continue à faire du renforcement et des exercices pour me sentir mieux. C'est encore en train de guérir mais j'espère que ça va le faire", a-t-il commenté sur France Télévisions après avoir détaillé sa performance en demi-finale. Samedi soir justement, il a remporté l'or sans trembler sur 200m papillon, levant un peu plus les doutes sur son niveau...