Léon Marchand : deux finales ce dimanche ! A quelle heure suivre ses courses aux championnats d'Europe ?

Léon Marchand fait face à nouveau défi avec la finale du 400m nage libre ce dimanche aux championnats d'Europe. Il est aussi annoncé sur le 4x100m 4 nages 50 minutes plus tard ! Voici les heures et le programme du soir.

Au lendemain de sa première médaille d'or européenne tant attendue sur 200 mètres papillon samedi, Léon Marchand fait face ce dimanche à un tout nouveau défi en s'alignant sur une nouvelle spécialité pour lui : la nage libre via le 400m.

Dimanche matin, il s'est qualifié pour la finale en prenant la 2e place de sa série en 3'45"85, 4e temps total des séries très serrées où seuls les 8 meilleurs temps rejoignaient la finale. Ce n'est d'ailleurs pas passé pour l'autre Français, le jeune Sauveur Cristofini 10e chrono et éliminé.

La finale est prévue à 19h21 ce dimanche soir à Saint-Denis. Léon Marchand pourra y viser une nouvelle médaille mais fera face à des habitués de la nage libre dont le recordman du monde allemand Lukas Martens qu'il a devancé dans sa série ce matin (l'Allemand a fait le 8e chrono, obtenant le dernier billet pour la finale). L'Allemand Oliver Klemet, le Hongrois Oliver Papai ou le Belge Lucas Hanveaux seront autant d'adversaires redoutables.

Quel programme pour Léon Marchand ce dimanche aux championnats d'Europe ?

Le défi s'annonce plus complexe, à la fois par sa faible expérience en compétition sur cette distance du 400m nage libre mais aussi par ses adversaires dont les Allemands Oliver Klemet et le recordman du monde Lukas Martens. La finale a lieu ce dimanche soir, prévue dès le soir à 19h21.

Léon Marchand a prévenu au micro de France TV dimanche matin, cette finale présente visiblement autant d'incertitudes que d'excitation pour lui. "J'ai de la chance un peu, je suis à 5 dixièmes de ne pas passer en finale. Je voulais gagner ma série, 3'45" le matin c'est du jamais pour moi, je suis content. Ce soir, je vais essayer de m'amuser. Partir un peu plus vite et jouer ma chance."

Léon Marchand est aussi annoncé pour intégrer un relais, le 4x100 4 nages masculin puisque ce dernier s'est aussi qualifié ce matin avec le quatuor Tomac - Aitkaci - Albar - Gabali. Comme précisé dans la feuille de départ officielle, Léon Marchand est cette fois aligné en papillon, laissant la brasse à Carl Aitkaci sacré mardi soir avec le relais 4x100m 4 nages mixte. Marchand avait disputé la brasse aux JO 2024 lors d'un relais médaillé avec Yoann Ndoye Brouard, Maxime Grousset en papillon et Florent Manaudou en nage libre. Cette finale est prévue à 20h11 soit 50 minutes à peine après la finale du 400m nage libre !

Voici le programme prévisionnel de Léon Marchand pour la fin des championnats d'Europe et les horaires des séries et potentielles finales : Dimanche 16 août : séries du 400m nage libre à partir de 9h30 et finale du 400m nage libre à 19h21, séries du relais du 4x100m 4 nages à partir de 11h00, finale à 20h11.

Sur quelle chaîne TV suivre le 400m nage libre de Léon Marchand dimanche aux championnats d'Europe ?

Léon Marchand était donc attendu dès le matin pour les séries du 400m nage libre, retransmises sur France 3. Le soir, dès 18h30, c'est sur France 2 qu'il faut zapper avant une possible bascule sur France 3 peu avant 20h. La finale du 400m nage libre ayant lieu à 19h21, elle devrait être retransmise sur France 2.

Léon Marchand blessé : quelle est cette blessure qui l'empêche de nager en brasse ?

Léon Marchand participe donc bien aux championnats d'Europe 2026 à Paris. Ce n'était pas gagné après sa blessure aux adducteurs ressentie aux championnats de France fin juin et qui a entraîné son forfait sur ses épreuves fétiches du 200m 4 nages et 400m 4 nages. Pourquoi ? Ces épreuves comprennent de la brasse, une nage qui sollicite le plus son muscle blessé.

Vendredi après la demi-finale du 200m papillon, Léon Marchand est revenu sur cette blessure qui peut le gêner lors des ondulations. "Je n'ai pas senti de douleur au niveau de l'adducteur ce soir. J'espère que ce sera pareil demain soir. Je continue à faire du renforcement et des exercices pour me sentir mieux. C'est encore en train de guérir mais j'espère que ça va le faire", a-t-il commenté sur France Télévisions après avoir détaillé sa performance en demi-finale. Samedi soir justement, il a remporté l'or sans trembler sur 200m papillon, levant un peu plus les doutes sur son niveau...

Vainqueur sans trembler du 200m papillon dont il était l'immense favori et dans un excellent chrono de 1'51"72, meilleure performance de l'année et tout proche de son record réalisé aux JO de Paris 2024 (1'51"21) en dépit d'une préparation rendue compliquée par une blessure aux adducteurs fin juin, Léon Marchand n'a pas approché le record du monde de Kristof Milak (1'50"34) mais confirmé sa domination européenne.