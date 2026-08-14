Léon Marchand : qualifié sur 200m papillon, quand est sa prochaine course aux championnats d'Europe ? Le programme et les heures

Léon Marchand fait son retour aux championnats d'Europe de natation. Médaillé d'argent avec le relais 4x200m nage libre lundi mais forfait sur les épreuves de 4 nages, le quadruple champion olympique est attendu sur 200m papillon et 400m nage libre. Voici son programme et les horaires précis.

C'est la question qui revient à mesure que les jours et les courses s'enchaînent aux championnats d'Europe de natation : quand nagera à nouveau Léon Marchand et quelle est sa prochaine course ? Paris et le centre aquatique olympique de Saint-Denis ont attendu leur héros toute la semaine !

Ils l'ont retrouvé ce vendredi pour les séries du 200m papillon. Sans survoler sa série, Léon Marchand a tout de même devancé ses adversaires, visiblement en contrôle pour obtenir son billet pour les demi-finales. "L'objectif, c'était de se qualifier pour les demi-finales avec le moins de dépense possible", a-t-il confié sur France TV. Je fais une course pas trop mal, notamment sur le premier 50. Après je perds un peu ma nage. Je relance à la fin parce qu'il fallait que je gagne ma série".

En 1'55"90, Léon Marchand a navigué à 4 secondes de son record personnel réalisé en finale des JO 2024 et se classe 4e des chronos des séries dominées par l'Italien Alberto Razzetti en 1'54"64. Les demi-finales sont prévues dès ce vendredi soir à 19h25 dans la piscine du centre aquatique de Saint-Denis.

Quel programme vendredi, samedi et dimanche pour Léon Marchand aux championnats d'Europe de natation ?

Et la suite du programme ? Etincelant lundi avec le relais 4x200m nage libre médaillé d'argent et qu'il a mis sur orbite avec un chrono stratosphérique de 1'43"76 non lancé (faisant de lui le 6e performeur de l'histoire, tout près du record de France de Yannick Agnel), Léon Marchand doit bien s'engager sur plusieurs courses individuelles d'ici dimanche.

Ce n'était pas gagné après sa blessure aux adducteurs qui a entraîné son forfait sur ses épreuves fétiches du 200m 4 nages et 400m 4 nages. Léon Marchand ne souhaite pas prendre de nouveaux risques en brasse, la nage qui sollicite le plus son muscle blessé mais se testera bien sur papillon et nage libre. C'est sur cette spécialité qu'il sera sans doute le plus épié puisqu'il s'agit d'un nouveau défi pour le Français, qui plus est sur une distance de 400m. Sa performance en relais a ravivé tous les espoirs pour le quadruple champion olympique de 2024.

A Paris-La Défense, Léon Marchand avait notamment offert l'une des images des JO lors de sa folle remontée sur 200m papillon face au Hongrois Kristof Milak. Ce dernier est bien présent à Paris mais se concentre sur les épreuves de sprint et n'est donc pas engagé sur 200m papillon au contraire de Léon Marchand attendu vendredi 14 août sur cette distance avec les séries à 10h18 puis les demi-finales à 19h25. Devrait suivre le 400m nage libre. Possiblement, Léon Marchand pourrait à nouveau intégrer un relais, le 4x100 4 nages masculin.

Il pourrait y être cette fois aligné en papillon, laissant la brasse à Carl Aitkaci sacré mardi soir avec le relais 4x100m 4 nages mixte. Maxime Grousset en nage libre et Yoann NDoye Brouard en dos pourraient compléter l'équipe qui visera une nouvelle médaille, deux ans après le bronze conquis aux JO avec Florent Manaudou. Problème, ce relais est prévu le même jour et à des heures proches du 400m nage libre, laissant le doute sur la participation du Toulousain et protégé de Bob Bowman aux Etats-Unis...

Voici le programme prévisionnel de Léon Marchand pour la fin des championnats d'Europe et les horaires des séries et potentielles finales :