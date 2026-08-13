Léon Marchand : quand est sa prochaine course aux championnats d'Europe ? Le programme et les heures

Léon Marchand est très attendu aux championnats d'Europe de natation à Paris. Médaillé d'argent avec le relais 4x200m nage libre lundi mais forfait sur les épreuves de 4 nages, le quadruple champion olympique est tout de même annoncé sur plusieurs épreuves.

C'est la question qui revient à mesure que les jours et les courses s'enchaînent aux championnats d'Europe de natation : quand nagera à nouveau Léon Marchand et quelle est sa prochaine course ? Paris et le centre aquatique olympique de Saint-Denis attendent leur héros mais il faudra encore patienter quelques heures.

Etincelant lundi avec le relais 4x200m nage libre médaillé d'argent et qu'il a mis sur orbite avec un chrono stratosphérique de 1'43"76 non lancé (faisant de lui le 6e performeur de l'histoire, tout près du record de France de Yannick Agnel), Léon Marchand doit bien s'engager sur plusieurs courses individuelles d'ici la fin de semaine.

Ce n'était pas gagné après sa blessure aux adducteurs qui a entraîné son forfait sur ses épreuves fétiches du 200m 4 nages et 400m 4 nages. Léon Marchand ne souhaite pas prendre de nouveaux risques en brasse, la nage qui sollicite le plus son muscle blessé mais se testera bien sur papillon et nage libre. C'est sur cette spécialité qu'il sera sans doute le plus épié puisqu'il s'agit d'un nouveau défi pour le Français, qui plus est sur une distance de 400m. Sa performance en relais a ravivé tous les espoirs pour le quadruple champion olympique de 2024.

A Paris-La Défense, Léon Marchand avait notamment offert l'une des images des JO lors de sa folle remontée sur 200m papillon face au Hongrois Kristof Milak. Ce dernier est bien présent à Paris mais se concentre sur les épreuves de sprint et n'est donc pas engagé sur 200m papillon au contraire de Léon Marchand attendu vendredi 14 août sur cette distance. Devrait suivre le 400m nage libre. Possiblement, Léon Marchand pourrait à nouveau intégrer un relais, le 4x100 4 nages masculin.

Il pourrait y être cette fois aligné en papillon, laissant la brasse à Carl Aitkaci sacré mardi soir avec le relais 4x100m 4 nages mixte. Maxime Grousset en nage libre et Yoann NDoye Brouard en dos pourraient compléter l'équipe qui visera une nouvelle médaille, deux ans après le bronze conquis aux JO avec Florent Manaudou. Problème, ce relais est prévu le même jour et à des heures proches du 400m nage libre, laissant le doute sur la participation du Toulousain et protégé de Bob Bowman aux Etats-Unis...

Voici le programme prévisionnel de Léon Marchand pour la fin des championnats d'Europe et les horaires des séries et potentielles finales :