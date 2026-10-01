Juliette Willmann : de quoi est morte la skieuse à seulement 29 ans ?

La Française Juliette Willmann est décédée mardi 29 septembre.

Un drame pour les sports de glisse français cette semaine. La skieuse Juliette Willmann est morte ce mardi à 29 ans, emportée par "une avalanche en Argentine", selon le communiqué publié par la Fédération française de ski (FFS). La Française était présente en Patagonie avec son compagnon, guide à Chamonix, blessé lors de l'avalanche et évacué vers un hôpital, comme rapporté par le site spécialisé Ski Chrono.

"Juliette Willmann est décédée, a confirmé Olivier Greber, président de la compagnie des guides de Chamonix, joint par l'AFP. C'est une skieuse professionnelle qui est bien impliquée dans la vie locale. Pierre-Idris Mehdi (son compagnon, NDLR) ne s'en sort pas trop mal visiblement mais il est très affecté. Je crois qu'ils étaient jeunes mariés. Il est guide ici depuis deux ans et fait partie des jeunes guides pointus de la vallée. Il était parti mi-août je crois pour ce voyage dont je ne connais pas la raison."

Elle était la fille de Philippe Willmann, ancien entraîneur de l'équipe de France féminine de ski alpin, et soeur d'Alison, ancienne membre des équipes de France a expliqué la FFS dans son communiqué. La Française avait remporté la Freeride World Qualifier en 2018 et participé au Freeride World Tour jusqu'en 2022.