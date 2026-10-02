Amaury Levaux : accusé de violence sur son bébé et sa conjointe, quels sont les faits ?

L'ancien nageur est accusé ce vendredi 2 octobre de plusieurs violences sur son bébé et sa conjointe.

Le champion olympique de natation Amaury Leveaux a été placé en garde à vue cette semaine à Paris, selon des sources concordantes de BFMTV qui rapportent l'information ce vendredi. Il est soupçonné de violences sur sa conjointe et sur leur bébé âgé de six mois. L'ancien nageur de 40 ans a été interpellé au commissariat du 8e arrondissement, où il réside.

L'enfant du couple, âgé de six mois, a dû être hospitalisé après les faits reprochés à Amaury Leveaux. Les médecins s'inquiètent notamment d'un éventuel syndrome du bébé secoué (forme grave de maltraitance qui survient lorsqu'un nourrisson est violemment secoué d'avant en arrière). L'ex-nageur est également soupçonné d'avoir menacé sa conjointe. Pour le moment, à l'issue de sa garde à vue, Amaury Leveaux a été déféré au tribunal judiciaire de Paris. La justice doit désormais décider des suites à donner

Cette mise en cause intervient alors qu'Amaury Leveaux est déjà visé par une plainte pour escroquerie liée aux cryptomonnaies, déposée fin septembre 2025. Le champion olympique se retrouve dans une situation difficile, étant cité dans deux dossiers judiciaires distincts en l'espace de quelques jours.

La carrière d'Amaury Levaux

Retraité depuis 2021, Amaury Leveaux a remporté quatre médailles olympiques au cours de sa carrière, dont l'or en relais 4x100m aux Jeux de Londres en 2012. Il nageait alors aux côtés de Fabien Gilot, Clément Lefert et Yannick Agnel, ce dernier étant par ailleurs renvoyé pour viol devant la cour criminelle départementale.