NFL Paris Game : heure et diffusion TV de New Orleans Saints - Pittsburgh Steelers

La NFL débarque à Paris ce dimanche et le match va se jouer dans un contexte bouillant.

Le football américain débarque à Paris ! Pour la première fois de l'histoire un match de saison régulière est délocalisé dans la capitale française entre les New Orleans Saints et les Pittsburgh Steelers. La rencontre va se disputer dans un contexte de tensions sociales très violentes en France et à Paris avec une nouvelle mobilisation ce samedi 24 octobre dans les rues. "Nous continuons de travailler étroitement avec les autorités locales et nos partenaires sur toutes les questions opérationnelles et de sécurité. Nous fournissons également des mises à jour régulières aux deux clubs. Aucun de nos sites n'a subi de perturbation ni été affecté" a expliqué la NFL dans un communiqué.

Sur quelles chaines et à quelle heure suivre le match ?

Pour ce premier match délocalisé en NFL à Paris au Stade de France ce 25 octobre, la rencontre débutera à 14H30 et sera diffusée sur beIN Sports, diffuseur régulier de la saison régulière depuis des années, mais aussi sur France 2 qui débutera sa couverture à 14h10, avec Olivia Leray près de la pelouse et aux commentaires Matthieu Lartot, Samyr Hamoudi et le consultant Philippe Gardent. La chaîne L'Équipe proposera ce match en prime time et en rediffusion, à 21 heures, avec Grégory Ascher à la présentation depuis le stade