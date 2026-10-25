Football américain : taille du terrain, règles, touchdown... Bien comprendre le match de NFL à Paris

La NFL débarque à Paris ce dimanche et voici les règles à connaitre.

Le football américain débarque à Paris avec un choc entre les Steelers et Saints ce dimanche 25 octobre ! Les règles sont simples sur le papier, le but du jeu étant de marquer plus de points que l'adversaire si on veut être le plus rapide. Mais pour y parvenir, il faut passer par des touchdowns, ou de faire passer la balle entre les poteaux via un coup de pied... Explications techniques.

Le terrain

Le terrain de NFL mesure environ 109,7 m de long sur 48,8 m de large (360 pieds sur 160). Il est entouré d'une bordure blanche pleine d'environ 1,83 m de large, le long des lignes de fond et des lignes de touche. Une ligne jaune pointillée longe chaque touche, environ 2,84 m plus loin vers l'extérieur, et contourne les zones de banc à partir de chaque ligne des 25 yards (environ 22,9 m de la ligne de but). Dans chaque banc, une ligne jaune pleine d'environ 20 cm de large délimite une zone réservée aux coaches, derrière laquelle tous les joueurs doivent rester, sauf un seul qui note le déroulement du match.

Les bancs se situent à au moins 9,25 m des lignes de touche et peuvent être placés entre les lignes des 30 yards (environ 27,4 m), mais aucun banc ni équipement rigide ne doit se trouver à moins de 9,14 m (10 yards) de ces lignes. Toutes les lignes font environ 10 cm de large, sauf la ligne de but et les lignes jaunes, qui en font environ 20, et les lignes de limites, les lignes de but et les lignes de yards marquées sont continues. Les quatre intersections entre lignes de but et lignes de touche sont signalées par des pylônes, placés au bord intérieur des lignes blanches sans toucher la surface de jeu. Enfin, les hash marks sont situées à environ 21,57 m (70 pieds 9 pouces) en football professionnel, contre environ 18,29 m (60 pieds) en football universitaire, et mesurent environ 10 cm de large sur 61 cm de long sur les terrains surtout utilisés par la NFL.

Les downs

Un down est une action qui débute quand le ballon est mis en jeu et s'achève quand il est déclaré mort. En attaque, une équipe a 4 opportunités pour parcourir 10 yards (9 mètres) ou plus. Via une passe ou des courses, elle avance petit à petit, et si elle atteint les 10 yards, elle repart en "first and 10". En bas de l'écran, vous verrez la mention de "1st and 10", ou "2 and 8" etc. Le premier chiffre correspond à la tentative (allant de 1 à 4), et le second au nombre de yards à parcourir.

Punt

Punter, c'est le fait d'envoyer la balle au pied le plus loin possible dans le camp de l'adversaire. De cette manière, la prochaine possession de l'autre équipe sera plus compliquée

Touchdown

Il s'agit du fait d'amener la balle dans l'en-but adverse (appelé endzone) via une passe ou une course. Comme au rugby, mais avec une action qui démarre par une phase arrêtée. Un touchdown rapporte 6 points, et donne ensuite lieu à une transformation au pied qui offre 1 point supplémentaire, ou à une autre action arrêtée, qui en donne 2 si réussie.

Comment marquer des points ?

Le règlement officiel de la NFL attribue 6 points au touchdown, 3 au field goal et 2 à la safety. Un touchdown est validé quand le ballon, tenu par un porteur venu du terrain, se trouve sur, au-dessus ou derrière le plan de la ligne de but adverse. Pour un field goal, le ballon ne doit toucher ni le sol ni un joueur de l'attaque avant de passer entre les poteaux. Une safety survient notamment quand une équipe envoie le ballon derrière sa propre ligne de but et qu'il y est déclaré mort en sa possession, ou qu'il sort derrière cette ligne.

La transformation : après un touchdown, l'équipe tente un essai supplémentaire : 1 point pour une conversion de type field goal, 2 points pour une conversion de type touchdown. Le ballon est posé à 15 yards de la ligne de but adverse pour un coup de pied, et à 2 yards pour une passe ou une course.

Combien de joueurs ?

En NFL, chaque équipe est composée de pas moins de 53 joueurs. Ça vous semble énorme et compliqué ? Pas d'inquiétude. Sur le terrain, il n'y a "que" 22 joueurs face à face à tout moment : 11 en attaque, et 11 en défense.