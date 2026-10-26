Mal de dos après la muscu : "Non, vous n'avez pas un dos fragile", rassure un préparateur physique

Pour Aurélien Broussal-Derval, ce n'est pas forcément une blessure, mais le signe qu'une règle manque dans votre entraînement.

C'est un scénario que connaissent beaucoup de sportifs toutes les semaines. Vous démarrez une phase où vous progressez et, au bout de deux ou trois semaines, le bas du dos vous fait mal. Parfois le lendemain d'une séance, la sensation de "deux poutrelles dans le dos toutes dures", décrit Aurélien Broussal-Derval, fondateur de l'école ABD.

Selon lui, il ne s'agit pas d'une véritable blessure, "pas du tout. Mais une alerte. Une fatigue. Une gêne." Le réflexe est pourtant de se dire "j'ai un dos fragile" et de lever le pied. Sa réponse est "non" car selon lui "vous avez juste une règle manquante dans votre entraînement. "

Pour lui, les lombaires ne cèdent pas parce que l'on fait du squat ou du soulevé de terre. "Elles prennent cher quand vous cumulez fatigue, mauvaise stratégie de gainage et, surtout, dose mal gérée. Notre coach compare d'ailleurs le dos à un mat, "globalement rigide, toujours flexible et adaptable, mais solidement ancré dans le sol, il ne s'envole jamais." Son rôle est de rester stable pendant que les hanches et les jambes produisent le mouvement.

Si la technique se dégrade quand vous êtes fatigué, ce n'est pas une question de mental, explique-t-il, la série est trop longue, la charge trop lourde ou le repos trop court. En pratique, il faut arrêter la série avant le moment où l'on commence à "arracher avec le dos", avant que le maillon faible ne soit peu à peu dépassé.

Avant d'ajouter des kilos, Aurélien Broussal Derval recommande de maîtriser deux choses : l'amplitude utile, celle que l'on tient proprement, et la respiration, ou "bracing", cette ceinture naturelle. Enfin, beaucoup de douleurs lombaires viendraient d'un déséquilibre simple avec trop de stress mécanique et pas assez de récupération. Sa proposition consiste à faire une séance lourde ou dense au maximum par semaine sur la charnière de hanche ou le squat, et à côté une séance plus technique et plus légère, ou en variantes protectrices