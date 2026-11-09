Teddy Riner : "C'est ridicule", entre le judo et sa candidature à la présidentielle, des réactions mitigées
Le judoka Teddy Riner a annoncé sa candidature à la présidentielle 2027, va-t-il abandonner sa carrière de judoka ? Les réactions sont contrastées.
Le judoka Teddy Riner a annoncé sa candidature à la Présidentielle 2027 ce lundi 9 novembre dans des propos révélés par Le Parisien et à travers une longue vidéo où il présente son ambition pour diriger le pays. Il a même déjà mis en ligne son site Internet de candidat, en forme de slogan : "La France qu’on veut", preuve que la démarche n'est pas réalisée sur un coup de tête, mais provient d'une véritable réflexion de plusieurs années.
Teddy Riner et ses ambitions politiques
"Si un jour, je rentre en politique, c’est pour être l’un des meilleurs" avait lancé Teddy Riner au JT de TF1 il y a quelques mois alors qu'il annonçait vouloir continuer sa carrière de sportif jusqu'à Los Angeles 2028. Certains résultats des sondages ont déjà évalué les chances de Teddy Riner à l'élection présidentielle, notamment un sondage d'Harris Interactive pour L'Opinion réalisé en juin 2025 et un autre de Vérian pour la revue politique L'Hémicycle en décembre 2025. Si la première créditait Teddy Riner d'un "potentiel électoral" de 18 %. Le 19 mai 2025, il assurait sur le plateau de BFMTV ne fermer "aucune porte". "Pour l'instant, je suis judoka, je n'ai pris aucune décision. Souvent, on me pose la question, on me dit: 'On vous verrait bien ministre des Sports'. Pourquoi toujours réduire le sportif au sport? Vous voyez le champion que je suis ? Si demain je rentre en politique, ce n'est pas pour être ministre des Sports", expliquait Teddy Riner.
Teddy Riner et le judo, c'est terminé ?
Interrogé sur la suite de sa carrière sportive à l'occasion de sa candidature à la présidentielle, Teddy Riner explique que le judo fera toujours parti de sa vie et qu'il vise bien les JO de Los Angeles 2028, son dernier tour de piste après une carrière riche et notamment trois titres de champion olympique en individuel. Il explique tout de même vouloir continuer "si la fonction me le permet et si les Français m’y autorisent." Le multiple champion du monde en a d'ailleurs profité pour expliquer qu'il n'est pas qu’un judoka et qu'il compte bien le prouver. "Je refuse qu’on me réduise au statut de champion ou de sportif qui doit se contenter de monter sur les marches du podium et qui n’aurait pas son mot à dire sur le reste."
Les JO de Los Angeles de 2028, toujours un objectif pour Teddy Riner
A l'heure actuelle, Teddy Riner est blessé et n'a plus mis un kimono en compétition depuis les JO de Paris 2024. Après avoir renoncé aux championnats du monde de judo 2025, à Budapest, estimant que "les conditions optimales n’étaient pas encore réunies pour un retour", Teddy Riner a décidé de manquer l’édition 2026, qui était organisée du 4 au 11 octobre à Bakou, en Azerbaïdjan. Cette fois, le Français était contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure à l’épaule droite, a annoncé samedi 5 septembre la Fédération française de judo. Teddy Riner aura environ 22 tournois (Grand Prix, Grand Chelem, Master) en 2027 ainsi que deux championnats d’Europe et deux championnats du monde avant le couperet de la qualification olympique. La dernière date importante est prévue pour la mi-juin 2028 dans la foulée de championnats du monde disputés en Suisse. C’est à ce moment-là qu’il faudra se trouver parmi les 17 meilleurs mondiaux par catégorie, à un par nation, un mois avant le début des Jeux olympiques à Los Angeles.
Les réactions contrastées du monde du sport à la candidature de Teddy Riner
"C'est ridicule. Ça le regarde, c'est son problème. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il n'a aucune expérience. Donc, il va perdre du temps, il ne va pas trouver l'argent, il ne va pas trouver les parrainages (il en faut 500 pour se présenter), mais en revanche on va parler de lui et ça, c'est important pour lui. C'est mieux qu'on parle de lui quand il est sur les tatamis. Mais il n'y a rien d'autre à dire, je n'ai pas de temps à perdre" indique l'ancien champion olympique Guy Drut à propos de la candidature de Riner pour L'Equipe.
Pour David Douillet, "Si c'est son choix... " lance-t-il avant de donner son expérience. "J'ai vécu des présidentielles à travers des candidats professionnels de la politique. C'est une machine à broyer, a-t-il déclaré. Tu es épluché sous toutes les coutures, il faut avoir le cuir épais. Mais il est aligné avec ce qu'il avait déjà dit voilà quelques mois (président ou rien)" explique l'ancien ministre des Sports.
19:29 - Son ex entraineur s'attendait à la candidature
Benoit Campargue, son entraîneur national lors du 1er sacre aux JO de Londres était sur de la candidature de Riner comme il explique à RMC. "Je m’y attendais. Il en a déjà parlé. J’ai tendance à dire "qui ose gagne." Il a osé entrer dans un milieu qui n’est pas le sien et qui est très particulier. Je ne peux parler de lui que la partie sportive. La politique n’est pas mon sujet. C’est un autre monde."
18:51 - Pas de surprise pour Axel Clerget
"Teddy a toujours dit qu’il était intéressé. Sa communication a changé depuis quelques mois. C’était clair qu’il allait l’annoncer. La question c'était quand ? Je m’y attendais. J’ai envie de dire "bravo", il en faut du courage pour faire ça. Je suis impressionné. J’ai hâte de voir la suite. Le charisme il l’a naturellement. Quand il entre dans une pièce, il change l’ambiance de la pièce. Quel président il ferait ? (Rires) Ça je ne le sais pas. Ce que je peux dire c’est qu’il est intelligent, qu’il va s’entourer des bonnes personnes. C’est athlètes avec une vision d’athlète. Il sera un leader qui s’appuiera sur une équipe stable et compétente" a expliqué son compère en équipe de France, Axel Clerget dans des propos pour RMC.
18:21 - Riner optimiste sur sa qualif aux JO
"Ce n'est pas comme si je ne savais pas comment préparer les Jeux Olympiques. Je sais exactement comment je vais y aller et avec qui. Je ne suis pas inquiet. Dans mon idée, juin-juillet 2027, c'est le top départ. J'ai eu la chance d'avoir une belle carrière. Elle n'est pas finie mais cela fait partie du jeu, il faut l'accepter. Je n'ai pas de problème avec cela. Vraiment, je suis OK. Il faut juste patienter" confiait-il le 16 septembre lors de l'annonce sa re-signature au PSG judo jusqu'en 2028
17:40 - Teddy Riner a réfléchi à sa candidature depuis Paris 2024
"Cela remonte à il y a deux ans et demi, après les Jeux olympiques de Paris. J’ai vu tout un pays se rassembler, fier, heureux. Puis se diviser quelques semaines après. Je me suis dit : ce qu’on a su faire pendant quinze jours, on doit pouvoir le faire pour le pays. Mais avant de parler, j’ai voulu travailler, avec des gens de terrain. Ce qui m’a fait franchir le pas, c’est cet automne : la colère, l’inquiétude et le sentiment que personne n’y répond" a-t-il expliqué au Parisien.
17:02 - Teddy Riner a été débouté face au fisc
En marge de sa candidature, Teddy Riner a été débouté face au fisc il y a quelques jours. La cour d'appel de Versailles a confirmé, dans un arrêté du 15 octobre, la décision du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise reconnaissant Teddy Riner coupable d'avoir utilisé à titre personnel des véhicules de luxe appartenant à sa société. Ce contentieux, qui remonte à 2019, concerne l'usage de voitures n'ayant généré aucun chiffre d'affaires en 2016 et 2017. L'administration fiscale a reproché au quintuple champion olympique d'avoir bénéficié d'"avantages occultes" estimés à 289 000 euros via sa société de location "Pullman Limousine". Les juges relèvent que certains véhicules stationnaient non pas avec le reste de la flotte, mais dans des boxes individuels clos situés près du domicile des requérants.
16:30 - La réaction de Douillet
"Si c'est son choix... J'ai vécu des présidentielles à travers des candidats professionnels de la politique. C'est une machine à broyer, a-t-il déclaré. Tu es épluché sous toutes les coutures, il faut avoir le cuir épais. Mais il est aligné avec ce qu'il avait déjà dit voilà quelques mois (président ou rien)" explique l'ancien ministre des Sports.
15:59 - Guy Drut tacle Teddy Riner, "C'est ridicule"
"C'est ridicule. Ça le regarde, c'est son problème. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il n'a aucune expérience. Donc, il va perdre du temps, il ne va pas trouver l'argent, il ne va pas trouver les parrainages (il en faut 500 pour se présenter), mais en revanche on va parler de lui et ça, c'est important pour lui. C'est mieux qu'on parle de lui quand il est sur les tatamis. Mais il n'y a rien d'autre à dire, je n'ai pas de temps à perdre" indique l'ancien champion olympique à propos de la candidature de Riner pour L'Equipe.
15:25 - La réaction de Jean-François Lamour à Teddy Riner candidat
"Ce qui me vient à l'esprit, c'est certainement la compétition politique la plus dure, la plus violente, et qu'il faut vraiment être armé pour ça. Donc, s'il le fait, c'est qu'il doit l'être. Pour en avoir vécu quelques-unes, comme conseiller, comme ministre, c'est une compétition, en tout cas un rapport à la politique, un rapport aux Français qui est d'une extrême dureté, et c'est d'autant plus le cas, je pense, là, dans notre pays, où on voit bien que les Français ne savent plus trop où ils en sont. Et puis, moi, je ne l'ai pas vécu, mais je pense que l'élément des réseaux sociaux, qui sont maintenant établis dans notre paysage politique, rajoute à cette dureté, et au fait que tout ça est sans filtre. Et donc, il faut vraiment être d'une rare solidité pour s'engager dans une candidature comme celle-là" a expliqué l'ancien ministre auprès de L'Equipe.
14:53 - Un ancien sportif président, c'est possible !
Et l'exemple le plus marquant est le Ballon d’or 1995 George Weah, qui a atteint l’objectif de Teddy Riner en devenant président du Liberia entre 2018 et 2024. Le boxeur Manny Pacquiao n’avait, lui, pas eu la même réussite aux Philippines en 2022 lors de sa candidature.
14:22 - Plusieurs sportifs se sont déjà lancés
La candidature de Teddy Riner n'est pas une surprise, les sportifs se sont souvent positionnés en politique. Mais ses prédécesseurs ont souvent été cantonnés à un poste de ministre ou de secrétaire d’État chargé des Sports, comme ce fut le cas de Roxana Maracineanu, médaillée d’argent aux Jeux olympiques 2000 de Sydney en natation et ministre de septembre 2018 à mai 2022. Avant elle, c’est la double championne olympique d’escrime Laura Flessel qui a occupé ce poste de mai 2017 à septembre 2018. David Douillet, champion olympique de judo à Atlanta en 1996, a également été ministre des Sports de septembre 2011 à mai 2012, tout comme le double champion olympique d’escrime Jean-François Lamour (2002 à 2007). Guy Drut a également eu ce role entre mai 1995 et juin 1997, avant d’être réélu député. Parmi les secrétaires d’État, l’ancien joueur et entraîneur de rugby Bernard Laporte (2007 à 2009) a marqué les esprits.
13:50 - La réaction d'Amélie Oudea-Castera
Amélie Oudea-Castera, présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), réagit à l'annonce de Teddy Riner au micro de RMC Sport : "C'est une surprise. Mais avec Teddy, on a souvent des surprises. Comme tout citoyen, il est libre de ses choix, de ses engagements. Je respecte à la fois l'homme, le champion qu'il est. Ce qui est intéressant et que je vais envie de retenir dans sa déclaration, c'est le message de rassemblement. C'est un message qui ne me surprend par car il correspond aux valeurs du sport."
13:27 - La vidéo de Teddy Riner, candidat
La résignation n'est pas une option. Face aux difficultés de notre pays, l'heure est venue de prendre ses responsabilités.Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027. #TeddyRiner2027 #Présidentielle2027 #LaFrancequonveut https://t.co/nM7rTfyTrH— Teddy Riner (@teddyriner) November 9, 2026
Au delà de l'interview accordée au Parisien, Teddy Riner a dévoilé une longue vidéo pour présenter sa candidature.
13:00 - 2028 pour la dernière chance de qualification
La ligne d’arrivée pour Teddy Riner est fixée à la mi-juin 2028 dans la foulée de championnats du monde disputés en Suisse. C’est à ce moment-là qu’il faudra se trouver parmi les 17 meilleurs mondiaux par catégorie, à un par nation, un mois avant le début des Jeux olympiques à Los Angeles. Teddy Riner a avoué qu’il vise "le top 10". Dans les 8, il aurait une place de tête de série et un tirage au sort a priori plus clément pour monter en puissance
12:37 - Quel programme pour Teddy Riner sur le plan sportif ?
Blessé comme nous l'avons indiqué plus haut, Teddy Riner doit se préparer pour 2028 et cela passe par 2027 et plusieurs tournois. "A partir de janvier 2027, Teddy Riner aura environ 22 tournois (Grand Prix, Grand Chelem, Master) ainsi que deux championnats d’Europe et deux championnats du monde avant le couperet de la qualification olympique: "Ça suffit, non?", avait lancé le judoka à RMC Sport il y a quelques semaines.
12:10 - Teddy Riner n'a jamais caché ses ambitions à côté du sport
Teddy Riner n'a jamais caché son appétit pour le pouvoir au plus haut sommet de l'Etat. "Si demain je rentre en politique, ce n'est pas pour avoir un poste de ministre, c'est pour avoir un rôle qui fait changer des choses. Pour moi le meilleur rôle, ce serait président", avait-il rappelé en septembre 2025.
11:55 - Teddy Riner ne va pas à Los Angeles pour perdre mais..
"Je ne dis pas que je vais à Los Angeles pour perdre, mais je garde toujours à l'esprit que moi, j'ai donné pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de relâcher cette pression qui est quand même intense et vivre ces deux dernières années de la plus belle des manières" avait expliqué le judoka dans notre interview il y a quelques mois
11:49 - Teddy Riner candidat, pourquoi ?
"J’entends une colère, que certains discours reprennent avec beaucoup de négativité, et dans la bouche de gens qui n’ont plus d’ambition, ni cette envie de penser en grand. Or, la France est un grand pays. Elle m’a permis de devenir la personne que je suis, et m’a donné la possibilité de rêver grand. Aujourd’hui, c’est ce qui manque. Il n’y a plus cette ambition, il n’y a plus cet espoir" explique-t-il au Parisien