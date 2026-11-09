Teddy Riner : fin de carrière en judo et les JO de Los Angeles de côté ? Sa réponse claire après sa candidature à la présidentielle

Le judoka Teddy Riner, candidat à la présidentielle 2027, va-t-il abandonner sa carrière de judoka ? Sa réponse

Le judoka Teddy Riner a annoncé sa candidature à la Présidentielle 2027 ce lundi 9 novembre dans des propos révélés par Le Parisien et à travers une longue vidéo où il présente son ambition pour diriger le pays. Il a même déjà mis en ligne son site Internet de candidat, en forme de slogan : "La France qu’on veut", preuve que la démarche n'est pas réalisée sur un coup de tête, mais provient d'une véritable réflexion de plusieurs années.

Teddy Riner et ses ambitions politiques

"Si un jour, je rentre en politique, c’est pour être l’un des meilleurs" avait lancé Teddy Riner au JT de TF1 il y a quelques mois alors qu'il annonçait vouloir continuer sa carrière de sportif jusqu'à Los Angeles 2028. Certains résultats des sondages ont déjà évalué les chances de Teddy Riner à l'élection présidentielle, notamment un sondage d'Harris Interactive pour L'Opinion réalisé en juin 2025 et un autre de Vérian pour la revue politique L'Hémicycle en décembre 2025. Si la première créditait Teddy Riner d'un "potentiel électoral" de 18 %. Le 19 mai 2025, il assurait sur le plateau de BFMTV ne fermer "aucune porte". "Pour l'instant, je suis judoka, je n'ai pris aucune décision. Souvent, on me pose la question, on me dit: 'On vous verrait bien ministre des Sports'. Pourquoi toujours réduire le sportif au sport? Vous voyez le champion que je suis ? Si demain je rentre en politique, ce n'est pas pour être ministre des Sports", expliquait Teddy Riner.

Teddy Riner et le judo, c'est terminé ?

Interrogé sur la suite de sa carrière sportive à l'occasion de sa candidature à la présidentielle, Teddy Riner explique que le judo fera toujours parti de sa vie et qu'il vise bien les JO de Los Angeles 2028, son dernier tour de piste après une carrière riche et notamment trois titres de champion olympique en individuel. Il explique tout de même vouloir continuer "si la fonction me le permet et si les Français m’y autorisent." Le multiple champion du monde en a d'ailleurs profité pour expliquer qu'il n'est pas qu’un judoka et qu'il compte bien le prouver. "Je refuse qu’on me réduise au statut de champion ou de sportif qui doit se contenter de monter sur les marches du podium et qui n’aurait pas son mot à dire sur le reste."

Les JO de Los Angeles de 2028, toujours un objectif pour Teddy Riner

A l'heure actuelle, Teddy Riner est blessé et n'a plus mis un kimono en compétition depuis les JO de Paris 2024. Après avoir renoncé aux championnats du monde de judo 2025, à Budapest, estimant que "les conditions optimales n’étaient pas encore réunies pour un retour", Teddy Riner a décidé de manquer l’édition 2026, qui était organisée du 4 au 11 octobre à Bakou, en Azerbaïdjan. Cette fois, le Français était contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure à l’épaule droite, a annoncé samedi 5 septembre la Fédération française de judo. Teddy Riner aura environ 22 tournois (Grand Prix, Grand Chelem, Master) en 2027 ainsi que deux championnats d’Europe et deux championnats du monde avant le couperet de la qualification olympique. La dernière date importante est prévue pour la mi-juin 2028 dans la foulée de championnats du monde disputés en Suisse. C’est à ce moment-là qu’il faudra se trouver parmi les 17 meilleurs mondiaux par catégorie, à un par nation, un mois avant le début des Jeux olympiques à Los Angeles.

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