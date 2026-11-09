Teddy Riner : fin de carrière en judo et les JO de Los Angeles de côté ? Sa réponse claire après sa candidature à la présidentielle
Le judoka Teddy Riner, candidat à la présidentielle 2027, va-t-il abandonner sa carrière de judoka ? Sa réponse
Le judoka Teddy Riner a annoncé sa candidature à la Présidentielle 2027 ce lundi 9 novembre dans des propos révélés par Le Parisien et à travers une longue vidéo où il présente son ambition pour diriger le pays. Il a même déjà mis en ligne son site Internet de candidat, en forme de slogan : "La France qu’on veut", preuve que la démarche n'est pas réalisée sur un coup de tête, mais provient d'une véritable réflexion de plusieurs années.
Teddy Riner et ses ambitions politiques
"Si un jour, je rentre en politique, c’est pour être l’un des meilleurs" avait lancé Teddy Riner au JT de TF1 il y a quelques mois alors qu'il annonçait vouloir continuer sa carrière de sportif jusqu'à Los Angeles 2028. Certains résultats des sondages ont déjà évalué les chances de Teddy Riner à l'élection présidentielle, notamment un sondage d'Harris Interactive pour L'Opinion réalisé en juin 2025 et un autre de Vérian pour la revue politique L'Hémicycle en décembre 2025. Si la première créditait Teddy Riner d'un "potentiel électoral" de 18 %. Le 19 mai 2025, il assurait sur le plateau de BFMTV ne fermer "aucune porte". "Pour l'instant, je suis judoka, je n'ai pris aucune décision. Souvent, on me pose la question, on me dit: 'On vous verrait bien ministre des Sports'. Pourquoi toujours réduire le sportif au sport? Vous voyez le champion que je suis ? Si demain je rentre en politique, ce n'est pas pour être ministre des Sports", expliquait Teddy Riner.
Teddy Riner et le judo, c'est terminé ?
Interrogé sur la suite de sa carrière sportive à l'occasion de sa candidature à la présidentielle, Teddy Riner explique que le judo fera toujours parti de sa vie et qu'il vise bien les JO de Los Angeles 2028, son dernier tour de piste après une carrière riche et notamment trois titres de champion olympique en individuel. Il explique tout de même vouloir continuer "si la fonction me le permet et si les Français m’y autorisent." Le multiple champion du monde en a d'ailleurs profité pour expliquer qu'il n'est pas qu’un judoka et qu'il compte bien le prouver. "Je refuse qu’on me réduise au statut de champion ou de sportif qui doit se contenter de monter sur les marches du podium et qui n’aurait pas son mot à dire sur le reste."
Les JO de Los Angeles de 2028, toujours un objectif pour Teddy Riner
A l'heure actuelle, Teddy Riner est blessé et n'a plus mis un kimono en compétition depuis les JO de Paris 2024. Après avoir renoncé aux championnats du monde de judo 2025, à Budapest, estimant que "les conditions optimales n’étaient pas encore réunies pour un retour", Teddy Riner a décidé de manquer l’édition 2026, qui était organisée du 4 au 11 octobre à Bakou, en Azerbaïdjan. Cette fois, le Français était contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure à l’épaule droite, a annoncé samedi 5 septembre la Fédération française de judo. Teddy Riner aura environ 22 tournois (Grand Prix, Grand Chelem, Master) en 2027 ainsi que deux championnats d’Europe et deux championnats du monde avant le couperet de la qualification olympique. La dernière date importante est prévue pour la mi-juin 2028 dans la foulée de championnats du monde disputés en Suisse. C’est à ce moment-là qu’il faudra se trouver parmi les 17 meilleurs mondiaux par catégorie, à un par nation, un mois avant le début des Jeux olympiques à Los Angeles.
13:50 - La réaction d'Amélie Oudea-Castera
Amélie Oudea-Castera, présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), réagit à l'annonce de Teddy Riner au micro de RMC Sport : "C'est une surprise. Mais avec Teddy, on a souvent des surprises. Comme tout citoyen, il est libre de ses choix, de ses engagements. Je respecte à la fois l'homme, le champion qu'il est. Ce qui est intéressant et que je vais envie de retenir dans sa déclaration, c'est le message de rassemblement. C'est un message qui ne me surprend par car il correspond aux valeurs du sport."
13:27 - La vidéo de Teddy Riner, candidat
La résignation n'est pas une option. Face aux difficultés de notre pays, l'heure est venue de prendre ses responsabilités.Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027. #TeddyRiner2027 #Présidentielle2027 #LaFrancequonveut https://t.co/nM7rTfyTrH— Teddy Riner (@teddyriner) November 9, 2026
Au delà de l'interview accordée au Parisien, Teddy Riner a dévoilé une longue vidéo pour présenter sa candidature.
13:00 - 2028 pour la dernière chance de qualification
La ligne d’arrivée pour Teddy Riner est fixée à la mi-juin 2028 dans la foulée de championnats du monde disputés en Suisse. C’est à ce moment-là qu’il faudra se trouver parmi les 17 meilleurs mondiaux par catégorie, à un par nation, un mois avant le début des Jeux olympiques à Los Angeles. Teddy Riner a avoué qu’il vise "le top 10". Dans les 8, il aurait une place de tête de série et un tirage au sort a priori plus clément pour monter en puissance
12:37 - Quel programme pour Teddy Riner sur le plan sportif ?
Blessé comme nous l'avons indiqué plus haut, Teddy Riner doit se préparer pour 2028 et cela passe par 2027 et plusieurs tournois. "A partir de janvier 2027, Teddy Riner aura environ 22 tournois (Grand Prix, Grand Chelem, Master) ainsi que deux championnats d’Europe et deux championnats du monde avant le couperet de la qualification olympique: "Ça suffit, non?", avait lancé le judoka à RMC Sport il y a quelques semaines.
12:10 - Teddy Riner n'a jamais caché ses ambitions à côté du sport
Teddy Riner n'a jamais caché son appétit pour le pouvoir au plus haut sommet de l'Etat. "Si demain je rentre en politique, ce n'est pas pour avoir un poste de ministre, c'est pour avoir un rôle qui fait changer des choses. Pour moi le meilleur rôle, ce serait président", avait-il rappelé en septembre 2025.
11:55 - Teddy Riner ne va pas à Los Angeles pour perdre mais..
"Je ne dis pas que je vais à Los Angeles pour perdre, mais je garde toujours à l'esprit que moi, j'ai donné pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de relâcher cette pression qui est quand même intense et vivre ces deux dernières années de la plus belle des manières" avait expliqué le judoka dans notre interview il y a quelques mois
11:49 - Teddy Riner candidat, pourquoi ?
"J’entends une colère, que certains discours reprennent avec beaucoup de négativité, et dans la bouche de gens qui n’ont plus d’ambition, ni cette envie de penser en grand. Or, la France est un grand pays. Elle m’a permis de devenir la personne que je suis, et m’a donné la possibilité de rêver grand. Aujourd’hui, c’est ce qui manque. Il n’y a plus cette ambition, il n’y a plus cet espoir" explique-t-il au Parisien