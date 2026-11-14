The FinalSlam : carte des combats, heure et chaîne TV du show de catch d'Aminematue

Les streamers français vont réaliser un show de catch ce samedi 14 novembre.

Après le foot, le rugby, les monoplaces, la pétanque... C'est au tour du catch d'avoir son show avec les streamers. Sous l'initiative d'un passionné, Aminematue, plusieurs d'entre eux vont se retrouver à la Plenitude Arena pour un grand spectacle commenté par les voix iconiques du catch, Philippe Chereau et Christophe Agius. Le "main event" de cet événement opposera son créateur à Squeezie. Ce combat trouve son origine dans un défi lancé par Amine lors de la deuxième édition de son marathon caritatif Stream of Humanity. Il avait promis d'affronter Squeezie au catch si la cagnotte dépassait 300 000 euros. Au total, 1,5 million d'euros a été récolté au profit de Médecins sans frontières et du Secours populaire français.

Raj Dhesi, champion WWE 2017 sous le nom de Jinder Mahal et champion des États-Unis en 2018 affrontera un adversaire mystère dont l'identité ne sera dévoilée que le soir même. Anyme et Byilhan se retrouveront eux aussi face à face tout comme GregMMA et IbraTV. Enfin, un "Final Rumble" avec près de trente participants simultanément sur le ring dont Mister V, Inoxtag, Kaatsup, Aldériate, JL Tomy sera l'un des gros temps forts.

THE FINALSLAM ! Dernière ligne droite, rendez-vous samedi à 20h https://t.co/MzoiedBXL5 — The FinalSlam (@Final_Slam) November 10, 2026

Heure et chaîne du Final Slam

Une diffusion impressionnante est prévue pour le Final Slam puisque le show est diffusé sur TF1 +, TMC et chaîne Twitch d'AmineMaTue. Les portes de la Plénitude Arena ouvriront à 18h, pour un début de gala prévu vers 20h.