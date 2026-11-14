Pourquoi Christophe Agius et Philippe Chereau ne commentent plus le catch ensemble ?

Présents pour la présentation de TheFinalSlam, les deux commentateurs vedettes du catch ne commentent plus ensemble.

Depuis le début de l'année 2026, le catch est bien présent en France, mais plus sur les antennes d'AB1 ou NT1 à l'époque pour les puristes... Mais bien sur la plateforme Netflix qui diffuse Raw, SmackDown et tous les PPV via les plateformes. Et pour le duo de commentateurs, le mythique duo Philippe Chereau et Christophe Agius a été séparé par Netflix. C'est désormais Nadir Mohammedi qui forme la doublette avec le second nommé depuis plusieurs mois et le duo fonctionne plutôt bien. Mais pourquoi les deux ont été séparés ?

On ignore précisément les raisons, peut être que Netflix voulait apporter de la nouveauté ou peut être tout simplement que le planning de Philippe Chereau, qui commente notamment la Nascar, n'aurait pas permis de suivre tous les évènements en direct. En tout cas, Philippe Chereau avait lancé un message d'adieu très touchant lors de sa dernière il y a quasiment un an. "C'est une aventure qui se termine. Comme on dit, tout a une fin. On espère toujours que ça va durer un peu plus. Merci à toutes les équipes qui nous ont supportés dans tous les sens du terme. Merci aux directions qui nous ont laissé carte blanche, véritablement. On a pu dire tellement de bêtises avec vous (…) On verra la suite. Je sais que vous attendez que j'annonce quelque chose, mais je ne vais rien annoncer, en fait. Il n'y aura pas de suite au prochain numéro pour moi. Peut-être un jour, mais pas maintenant. J'aurais aimé. J'aurais dû. Mais c'est ainsi. Moi, je ne vous oublierai pas. Prenez bien soin de vous"

Son compère, qu'il retrouve pour TheFinalSlam, avait également été très touché. "Mes yeux sont rouges (…) Je ne sais rien dire d'intelligent de moi-même mais j'ai trouvé une phrase qui nous résume bien… Toutes les grandes personnes ont un jour été des enfants. Mais très peu ne l'ont pas oublié. Je crois que pendant ces 25 ans, on n'a pas oublié qu'on a été des enfants. Je remercie mon petit papa de la télé, merci beaucoup".