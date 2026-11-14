Raj Dhesi : qui est l'ancien champion de la WWE connu sous le nom de Jinder Mahal ?

Le catcheur Raj Dhesi est présent pour TheFinalSlam.

C'est un gros coup pour TheFinalSlam ! L'évènement de catch organisé par les streamers dont Aminematue, va accueillir l'ancien champion de la WWE, Raj Dhesi, connu sous le nom de Jinder Mahal. Mais qui est le catcheur ? Né Yuvraj Singh Dhesi le 19 juillet 1986 à Calgary, le catcheur canadien d'origine indienne est devenu l'une des figures marquantes de la WWE sous le nom de Jinder Mahal. Neveu du catcheur Gama Singh, il s'est formé auprès de ce dernier et de Bad News Brown avant de décrocher un diplôme en commerce à l'université de Calgary. Il évolue aujourd'hui sous son vrai nom, Raj Dhesi, sur le circuit indépendant.

C'est sous le nom de Tiger Raj Singh que Dhesi lance sa carrière le 27 décembre 2004 à la Stampede Wrestling, en équipe avec son cousin Gama Singh Jr. Le duo remporte à deux reprises le championnat international par équipes de la fédération canadienne. Ils décrochent également le titre par équipes du Canada de la Prairie Wrestling Alliance en 2007.

Sa carrière à la WWE

Signé par la WWE en 2010, Jinder Mahal fait ses débuts télévisés à SmackDown en mai 2011 aux côtés du Great Khali, qu'il pousse à adopter une attitude plus agressive. Leur association tourne court après une défaite commune en septembre 2011, avant que Mahal n'affronte directement le géant indien quelques semaines plus tard. En 2012, Jinder Mahal rejoint Drew McIntyre et Heath Slater pour former le trio 3MB. Le groupe enchaîne les défaites durant deux ans malgré quelques victoires ponctuelles. La WWE décide finalement de se séparer du catcheur en juin 2014. Jinder Mahal enchaîne les contrats sur le circuit indépendant nord-américain entre 2014 et 2016, en Qatar Pro Wrestling, à la Lucha Libre Elite ou encore à l'Inoki Genome Federation japonaise. Fin juillet 2016, la WWE reprend contact avec Jinder Mahal pour le faire revenir dans la compagnie. Il réapparaît à la télévision dès le 1er août à Raw, entamant une nouvelle ère qui le mènera vers son plus grand succès personnel et qui l'amènera jusqu'au titre de la WWE en 2017.