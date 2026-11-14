Squeezie : quelle est la fortune du Youtubeur qui affronte Aminematue dans TheFinalSlam ?

Squeezie va affronter Aminematue lors de l'évènement de catch organisé en France ce samedi 14 novembre.

Squeezie n'est plus le premier youtubeur de France, mais avec ses plus de 20 millions de personnes qui suivent toutes ses actions sur les réseaux sociaux, il reste l'une des personnes les plus influentes. Ce samedi 14 novembre, à l'occasion de TheFinalSlam, le créateur va affronter AmineMatue lors d'un évènement de catch organisé par ce dernier. Très attaché au sport entre le GP explorer et plusieurs évènements dont il a participé, Squeezie s'attaque à un tout nouveau domaine.

On ignore exactement la fortune de Squeezie. Mais ses revenus proviennent de plusieurs canaux entre la publicité YouTube, sponsoring, streaming, musique, produits dérivés comme sa marque de Ciao Kombucha ou Energy et événements comme le GP Explorer. Invité dans l'émission Popcorn en 2023, il avait assumé sa réussite financière sans détour. "J'ai touché quelques millions. Ce qui est très agréable dans une vie", confiait-il alors.

Qui est Squeezie ?

Né le 27 janvier 1996 à Vitry-sur-Seine, Lucas Hauchard, le vrai nom de Squeezie, a grandi à Antony, dans les Hauts-de-Seine. Son père Thierry, informaticien, lui a transmis très tôt sa passion pour les jeux vidéo, tandis que sa mère exerce comme psychologue pour enfants. Séparés depuis l'enfance de Lucas, les deux parents restent très présents dans son parcours et apparaissent notamment dans le documentaire "Merci Internet", diffusé sur Prime Video. Squeezie entretient une relation plutôt proche avec son grand frère Florent Hauchard, graphiste de profession. Ce dernier a d'ailleurs participé à la création de plusieurs identités visuelles du Youtubeur, dont certains logos de ses chaînes.

Depuis plusieurs années, Squeezie partage la vie de Chloé Gervais, créatrice de contenus née en 1998. Le couple reste discret sur sa relation mais apparaît régulièrement ensemble lors de grands événements comme le GP Explorer ou certains Grands Prix de Formule 1. Chloé s'est fait connaître dès 2020 grâce à des contenus lifestyle et anime aujourd'hui le podcast "Hot Girls Only" avec son amie Louise depuis plusieurs années.