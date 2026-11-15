UFC : doigts d'honneur, provocations, victoire dans la douleur... Le combat fou du Français Ciryl Gane contre Josh Hokit

Au terme d'un combat éprouvant marqué par les provocations de Josh Hokit, Ciryl Gane s'est imposé par décision unanime à New York. Le Français conserve ainsi sa ceinture mondiale des poids lourds de l'UFC.

Ciryl Gane reste sur le toit du monde. Samedi soir au Madison Square Garden de New York, le Français a conservé son titre incontesté des poids lourds en s'imposant difficilement par décision unanime (48-47) face à l'Américain Josh Hokit lors de l'UFC 334. Bousculé dès les premières secondes par la férocité de son adversaire et 26 tentatives de takedown, le champion en titre a dû livrer l'un des combats les plus éprouvants de sa carrière pour repousser les assauts répétés d'un rival jusqu'alors invaincu.

Josh Hokit a multiplié les provocations tout au long de la semaine précédant la rencontre et durant l'affrontement, s'attirant notamment les foudres du patron de la ligue Dana White, qui a estimé que "tout ce que fait ce type dépasse les bornes". Porté par un public new-yorkais largement acquis à sa cause, le challenger a dicté un rythme infernal pendant les premiers rounds, soulevant et projetant le Français tout en multipliant les gestes déplacés, dont des doigts d'honneur adressés au speaker Bruce Buffer et à son adversaire, comme le rappelle Ouest-France.

"Je suis resté focus, je suis un guerrier"

Malgré l'épuisement et une pression constante, Ciryl Gane fait parler son expérience et sa précision dans les derniers rounds, s'appuyant sur un travail au corps méthodique et un total de 167 frappes pour reprendre l'avantage. "Je suis resté focus, je suis un guerrier, lui aussi, et c'était un combat incroyable", a déclaré le Vendéen après la rencontre, saluant la performance d'un adversaire qu'il qualifie de "futur" de la catégorie reine.

Cette victoire historique permet au premier Français en tête d'affiche d'une soirée UFC sur le sol américain de réussir sa première défense de titre et de conforter sa place au sommet du MMA mondial. Josh Hokit a quant à lui d'ores et déjà réclamé une revanche, à laquelle Ciryl Gane ne semble pour le moment pas fermé.