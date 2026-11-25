La nouvelle saison de biathlon débute dans quelques jours, découvrez le programme complet.

Le froid et la neige sont de retour, mais le biathlon également ! Après une saison incroyable pour le biathlon français avec les JO d'hiver en Italie, Lou Jeanmonnot et Eric Perrot vainqueurs du globe de cristal de la discipline, il est temps de redémarrer à zéro pour les biathlètes. La sélection se peaufine à quelques jours du début de la saison. Lou Jeanmonnot est assurée de participer à la Coupe du monde, tout comme Justine Braisaz-Bouchet, Océane Michelon, Camille Bened et Julia Simon. Gilonne Guigonnat a gagné son billet pour l'ouverture de la Coupe du monde le 27 novembre grâce à la pré saison. Le dernier ticket pour la Finlande est encore à décerner mais devrait se jouer entre Amandine Mengin et Paula Botet.

Pour les hommes, les sélections se jouaient en Norvège, à Geilo. Cinquième et premier Français sur le sprint, samedi, Émilien Claude a décroché son billet pour la Coupe du monde, tout comme Oscar Lombardot qui a été le meilleur Tricolore sur la mass-start (5e), dimanche et rejoignent Eric Perrot et Quentin Fillon Maillet. Trois places restent à pourvoir pour la première étape de Coupe du monde. Gaëtan Paturel et Fabien Claude devraient être présents. Le dernier ticket se jouerait entre Valentin Lejeune, Damien Levet et Théo Guiraud-Poillot.

Notons que le Français Eric Perrot n'est pas dans un état de forme très élevé avant le début de saison avec quelques douleurs aux jambes. Au quotidien et même à l'entraînement, je n'ai pas de douleurs", explique le tenant du gros globe dans des propos relayés par Nordic Magazine. La gêne apparaît à haute intensité, comme en course à Geilo. "Je sentais que j'avais une très bonne forme, mais je n'étais pas capable de pousser correctement sur mes jambes". Ces douleurs sont apparues "du jour au lendemain" et leur origine reste à préciser.

Après cette saison hors norme, le natif de Peisey-Nancroix a aussi pris le temps de digérer ses exploits avant de se relancer. Il s'est accordé une coupure de deux mois en van en Norvège, le pays de sa mère, en compagnie de sa compagne, mêlant découverte et reprise progressive de l'entraînement. Une pause volontaire, presque stratégique : "Il fallait ce moment pour encaisser, dire que c'est fait, que c'est du passé, et passer à autre chose." De retour à l'entraînement à Peisey-Nancroix, il a changé sa carabine, jugée "fatiguée", pour un nouveau modèle en impression 3D très proche de l'ancienne.

Le programme complet de la saison de biathlon

Étape 1 : Kontiolahti en Finlande du 26 au 29 novembre 2026

Jeudi 26 novembre : individuel hommes à 16h15

Vendredi 27 novembre : individuel femmes à 16h15

Samedi 28 novembre : relais mixte simple à 13h10 et relais mixte à 15h15

Dimanche 29 novembre : sprint hommes à 13h00 et sprint femmes à 16h15

Étape 2 : Hochfilzen en Autriche du 4 au 6 décembre 2026

Vendredi 4 décembre : sprint femmes à 11h25 et sprint hommes à 14h15

Samedi 5 décembre : poursuite femmes à 12h15 et poursuite hommes à 14h30

Dimanche 6 décembre : relais femmes à 11h30 et relais hommes à 14h15

Étape 3 : Le Grand-Bornand en France du 10 au 13 décembre 2026

Jeudi 10 décembre : sprint femmes à 14h15

Vendredi 11 décembre : sprint hommes à 14h15

Samedi 12 décembre : poursuite femmes à 12h15 et poursuite hommes à 14h45

Dimanche 13 décembre : mass start femmes à 12h15 et mass start hommes à 14h45

Étape 4 : Pokljuka en Slovénie les 2 et 3 janvier 2027

Samedi 2 janvier : sprint femmes à 11h25 et sprint hommes à 14h15

Dimanche 3 janvier : relais hommes à 11h35 et relais femmes à 14h15

Étape 5 : Ruhpolding en Allemagne du 6 au 10 janvier 2027

Mercredi 6 janvier : relais femmes à 14h15

Jeudi 7 janvier : relais hommes à 14h15

Vendredi 8 janvier : sprint femmes à 14h15

Samedi 9 janvier : sprint hommes à 12h00

Dimanche 10 janvier : poursuite femmes à 12h00 et poursuite hommes à 14h45

Étape 6 : Antholz-Anterselva en Italie du 14 au 17 janvier 2027

Jeudi 14 janvier : individuel hommes à 14h15

Vendredi 15 janvier : individuel femmes à 14h15

Samedi 16 janvier : relais mixte simple à 11h45 et relais mixte à 14h30

Dimanche 17 janvier : mass start hommes à 12h45 et mass start femmes à 15h00

Étape 7 : Nove Mesto na Morave en Tchéquie du 21 au 24 janvier 2027

Jeudi 21 janvier : sprint femmes à 16h30

Vendredi 22 janvier : sprint hommes à 16h30

Samedi 23 janvier : mass start femmes à 14h45 et relais hommes à 17h00

Dimanche 24 janvier : relais femmes à 14h35 et mass start hommes à 17h10

Championnats du monde de biathlon à Otepää en Estonie du 10 au 21 février 2027

Cette saison, les Championnats du monde de biathlon se dérouleront à Otepää, en Estonie.

Mercredi 10 février : relais mixte à 16h10

Vendredi 12 février : sprint hommes à 16h30

Samedi 13 février : sprint femmes à 17h00

Dimanche 14 février : poursuite hommes à 16h05 et poursuite femmes à 18h30

Mardi 16 février : relais mixte simple à 17h10

Mercredi 17 février : individuel hommes à 17h10

Jeudi 18 février : individuel femmes à 17h10

Vendredi 19 février : relais hommes à 17h30

Samedi 20 février : relais femmes à 17h30

Dimanche 21 février : mass start hommes à 15h45 et mass start femmes à 18h10

Étape 8 : Oberhof en Allemagne du 4 au 7 mars 2027

Jeudi 4 mars : sprint hommes à 14h45

Vendredi 5 mars : sprint femmes à 14h10

Samedi 6 mars : poursuite hommes à 13h45 et poursuite femmes à 16h00

Dimanche 7 mars : relais hommes à 12h45 et relais femmes à 15h50

Étape 9 : Östersund en Suède du 11 au 14 mars 2027

Jeudi 11 mars : individuel femmes à 16h10

Vendredi 12 mars : individuel hommes à 16h10

Samedi 13 mars : relais mixte simple à 14h30 et relais mixte à 17h10

Dimanche 14 mars : mass start femmes à 14h30 et mass start hommes à 17h10

Étape 10 : Oslo-Holmenkollen en Norvège du 18 au 21 mars 2027