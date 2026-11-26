Kontiolahti biathlon 2026 : horaires et programme complet de la première manche en Finlande
C'est parti pour la nouvelle saison de biathlon, voici le programme.
La nouvelle saison de biathlon débute cette semaine et plus particulièrement ce jeudi en biathlon avec la première manche de la Coupe du monde du côté de Kontiolahti en Finlande. Plusieurs nouveautés en équipe de France avec de nouveaux visages pour la saison. Chez les femmes, la sélection annoncée par la Fédération française de ski réunit Camille Bened, Paula Botet, Justine Braisaz-Bouchet, Gilonne Guigonnat, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon et Julia Simon. Émilien Claude, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Valentin Lejeune, Oscar Lombardot, Gaëtan Paturel et Éric Perrot composent le groupe masculin. L'année dernière, Eric Perrot s'était imposé sur la piste en réalisant un 20/20 sur l'individuel de quoi lui offrir le petit globe de la spécialité.
Programme et horaires complets de la manche de biathlon à Kontiolahti
- Jeudi 26 novembre, 16 h 15 : individuel hommes (20 km).
- Vendredi 27 novembre, 16 h 15 : individuel femmes (15 km).
- Samedi 28 novembre, 13 h 10 puis 15 h 15 : relais simple mixte, puis relais mixte.
- Dimanche 29 novembre, 13 h : sprint hommes (10 km).
- Dimanche 29 novembre, 16 h 15 : sprint femmes (7,5 km).