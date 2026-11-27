Kontiolahti biathlon 2026 : les horaires complets et le programme de la première manche en Finlande
C'est parti pour la nouvelle saison de biathlon, voici le programme.
La nouvelle saison de biathlon débute cette semaine et plus particulièrement ce jeudi en biathlon avec la première manche de la Coupe du monde du côté de Kontiolahti en Finlande. Plusieurs nouveautés en équipe de France avec de nouveaux visages pour la saison. Chez les femmes, la sélection annoncée par la Fédération française de ski réunit Camille Bened, Paula Botet, Justine Braisaz-Bouchet, Gilonne Guigonnat, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon et Julia Simon. Émilien Claude, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Valentin Lejeune, Oscar Lombardot, Gaëtan Paturel et Éric Perrot composent le groupe masculin. La course de jeudi a d'ailleurs été très difficile pour les Français avec un Eric Perrot seulement 11e.
La saison débute avec une nouvelle règle qui fait du bruit. Si le port de l'arme en gardant les deux bretelles du harnais sur les épaules a toujours été obligatoire en arrivant en zone de tir, l'Union internationale de biathlon (IBU) a durci la règle cette saison en interdisant toute manipulation anticipée avant d'arriver sur le tapis de tir.
Programme et horaires complets de la manche de biathlon à Kontiolahti
- Jeudi 26 novembre, 16 h 15 : individuel hommes (20 km).
- Vendredi 27 novembre, 16 h 15 : individuel femmes (15 km).
- Samedi 28 novembre, 13 h 10 puis 15 h 15 : relais simple mixte, puis relais mixte.
- Dimanche 29 novembre, 13 h : sprint hommes (10 km).
- Dimanche 29 novembre, 16 h 15 : sprint femmes (7,5 km).