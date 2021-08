Jeux paralympiques Tokyo 2021 : nouvelle médaille d'or avec Dorian Foulon, le tableau des médailles

JEUX PARALYMPIQUES 2021 - TABLEAU DES MEDAILLES. Si chez les valides le cyclisme n'a pas été prolifique, ce n'est pas le cas pour ces Jeux paralympiques avec une deuxième médaille d'or signée Dorian Foulon.

Champion paralympique ! Le Morbihannais Dorian Foulon a remporté la médaille d'or ce vendredi à Tokyo en poursuite individuelle C5. Champion du monde en titre, le Français était attendu et n'est pas déçu. C'est la septième médaille pour la délégation française. Rappelons qu'hier, Alexandre Léauté a été sacré en poursuite C2 en battant le record du monde de la discipline. Les Jeux paralympiques se dérouleront du mardi 24 août jusqu'au 5 septembre à Tokyo au Japon. Les différentes épreuves se dérouleront dans un contexte sanitaire particulier avec la crise du coronavirus.

L'équipe de France paralympiques tentera de faire mieux qu'il y a 5 ans. Pour rappel, les para athlètes français avaient décroché 28 médailles lors des JO de Rio. La délégation tricolore vise plus haut que ce bilan et s'est fixée un objectif de 35 médailles.

Tableau des médailles Classement Pays Médaille d'or Médaille d'argent Médaille de bronze Total 1 Chine 19 11 14 44 2 Grande-Bretagne 9 9 9 27 3 Comité russe 8 7 10 25 4 Australie 7 4 8 19 5 USA 6 4 1 11 6 Brésil 5 4 6 15 12 France 2 4 3 9

La France aux Jeux paralympiques 2021

Ils seront 138 au total (ainsi que 15 guides ou assistants) pour tenter de ramener le plus de médailles possible à la France. On pourra compter sur les porte-drapeaux Sandrine Martinet (la para judokate, du 27 au 29 août) et la légende du tennis fauteuil Stéphane Houdet (du 27 août au 4 septembre) déjà médaillés tous les deux aux Jeux de Rio en 2016. Marie-Amélie le Fur au saut en longueur, aussi sacrée à Rio, sera à regarder attentivement à partir du 27 août. Deux nouvelles disciplines feront leur première : le badminton et le taekwondo.

Le détail des médailles de la France lors de ces Jeux paralympiques 2021 :

Médailles d'or : Alexandre Léauté ( poursuite individuelle C2); Dorian Foulon (poursuite individuelle C5)

: Alexandre Léauté ( poursuite individuelle C2); Dorian Foulon (poursuite individuelle C5) Médailles d'argent : Alexandre Léauté (kilomètre C2); A.Bourlon (haltérophilie); Ugo Didier (400m nage libre s9), Sandrine Martinet (judo -48kg)

: Alexandre Léauté (kilomètre C2); A.Bourlon (haltérophilie); Ugo Didier (400m nage libre s9), Sandrine Martinet (judo -48kg) Médailles de bronze : Marie Patouillet (Poursuite C5 para-cyclisme sur piste), Alex Portal (400m nage libre S13), Mandy-François Elie (200m T47)

Cérémonie d'ouverture : le 24 août, à partir de 13 heures (heure française)

le 24 août, à partir de 13 heures (heure française) Tir à l'arc : du 27 au 31 août puis du 2 au 4 septembre

du 27 au 31 août puis du 2 au 4 septembre Athlétisme : du 27 août au 5 septembre

du 27 août au 5 septembre Badminton : du 1er au 5 septembre

du 1er au 5 septembre Boccia : du 28 août au 4 septembre

du 28 août au 4 septembre Canoë : du 2 au 4 septembre

du 2 au 4 septembre Cyclisme sur route : du 31 août au 3 septembre

du 31 août au 3 septembre Cyclisme sur piste : du 25 au 28 août

du 25 au 28 août Hippisme : du 25 au 30 août

du 25 au 30 août Football à 5 : du 29 au 31 août puis les 2 et 4 septembre

du 29 au 31 août puis les 2 et 4 septembre Goalball : du 25 août au 3 septembre

du 25 août au 3 septembre Judo : du 27 au 29 août

du 27 au 29 août Dynamophilie : du 26 au 30 août

du 26 au 30 août Aviron : du 27 au 29 août

du 27 au 29 août Tir : du 29 août au 5 septembre

du 29 août au 5 septembre Sitting volley-ball : du 27 août au 5 septembre

du 27 août au 5 septembre Natation : du 25 août au 3 septembre

du 25 août au 3 septembre Tennis de table : du 25 août au 3 septembre

du 25 août au 3 septembre Taekwondo : du 2 au 4 septembre

du 2 au 4 septembre Triathlon : les 28 et 29 août

les 28 et 29 août Basket en fauteuil : du 25 août au 5 septembre

du 25 août au 5 septembre Escrime en fauteuil : du 25 au 29 août

du 25 au 29 août Rugby en fauteuil : du 25 au 29 août

du 25 au 29 août Tennis en fauteuil : du 27 août au 4 septembre

du 27 août au 4 septembre Cérémonie de clôture : le 5 septembre, à partir de 13 heures (heure française)

C'est France TV qui est le diffuseur officiel de ces Jeux paralympiques de Tokyo. France 3 et France 4 diffuseront au total 100 heures de la compétition en direct, avec prise d'antenne à 6h55 (heure française). La chaîne France 4 diffusera essentiellement les sports collectifs. Les cérémonies d'ouverture et de clôture seront diffusées sur France 3 en direct à partir de 13 heures (heure française). La chaîne L'Équipe proposera, en complément, un magazine TV quotidien de 2 heures pour revenir en images sur les meilleurs moments de la journée. Intitulée " Jeux paralympiques, la course aux médailles ", l'émission sera diffusée majoritairement en prime time à partir du 26 août et durant toute la compétition, l'édition du 25 août étant à suivre à 15 heures.