Mondial de handball 2021 : dates, calendrier de la France, diffusion TV… Tout savoir

L'édition 2021 du Mondial masculin de handball a lieu en Egypte à partir du 13 janvier. L'équipe de France, sans Nikola Karabatic, parviendra-t-elle à décrocher une médaille ? Découvrez le calendrier des Bleus et le programme TV des matchs.

[Mis à jour le 7 janvier 2021 à 17h32] Un an après sa grosse déconvenue à l'Euro (élimination en phase de poules), l'équipe de France de handball masculine espère renouer avec le succès, en ce mois de janvier, à l'occasion de ce Mondial en Egypte, du 13 au 31 janvier 2021, ou a minima de rééditer sa performance d'il y a deux ans dans cette même compétition (3e). Néanmoins, les Bleus abordent le tournoi dans l'inconnu, avec près de douze mois sans matchs officiels (en raison de la crise du Covid-19), un nouveau sélectionneur (Guillaume Gille a remplacé Didier Dinart après le fiasco du championnat d'Europe) et sans sa star Nikola Karabatic, blessé au genou et forfait pour ce championnat du monde, le tout dans une année où l'objectif principal sera de se qualifier (lors du tournoi de qualification en mars à Montpellier) puis de bien figurer aux Jeux olympiques. "Ce n'est pas possible d'utiliser une compétition comme celle-ci uniquement en faire-valoir, a toutefois indiqué Guillaume Gille, le 5 janvier dernier, dans l'Equipe. Bien sûr, cette année, les Jeux Olympiques sont le gros phare (...) mais le chemin pour y arriver est jalonné de plusieurs séquences. On va au Championnat du monde pour le jouer au premier degré (...) On veut être performants dès janvier, retrouver une qualité qui nous a cruellement manqué lors du dernier Euro". La France sera vite fixée sur ses ambitions puisqu'elle affrontera dès son premier match la Norvège, finaliste il y a deux ans et qui figure à nouveau au rang des favoris de la compétition aux côtés du Danemark, champion du monde en titre, de l'Espagne, de la Croatie ou encore de l'Allemagne et de la Slovénie.

Ce Mondial de handball se déroulera en trois phases. La phase préliminaire se disputera du 13 au 19 janvier 2021. Les trois premiers de chacun des huit groupes seront qualifiés pour le tour principal (21-25 janvier), organisé en quatre poules . Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour la phase finale, avec d'abord les quarts de finale le 27 janvier, puis les demi-finales le 29 janvier, et enfin le match pour la troisième place et la grande finale le dimanche 31 janvier.

Voici la composition des huit poules de quatre équipes lors de la première phase de championnat du monde hand :

Groupe A : Cap-Vert, Uruguay, Allemagne, Hongrie

Groupe B : Pologne, Brésil, Espagne, Tunisie

Groupe C : Angola, Japon, Croatie, Qatar

Groupe D : RD Congo, Bahreïn, Danemark, Argentine

Groupe E : Etats-Unis, France , Norvège, Autriche

, Norvège, Autriche Groupe F : Maroc, Islande, Portugal, Algérie

Groupe G : Chili, République Tchèque, Suède, Egypte

Groupe H : Russie, Corée du Sud, Slovénie, Biélorussie

En France, la retransmission TV ce championnat du monde de handball masculin est programmée sur beIN Sports, qui proposera tous les matchs des Bleus et les meilleures affiches de la compétition, et par le groupe TF1, qui a annoncé qu'elle assurerait la diffusion France - Autriche lors du tour préliminaire et d'un match du tour principal sur sa chaîne TMC et, en cas de qualification de l'équipe de France, son quart de finale, ainsi que ses éventuelles demi-finale et finale sur TF1. Le programme TV des matchs de la France au 1er tour :

France - Norvège : jeudi 14 janvier 2021, à 21h30, sur beIN Sports 1

France - Autriche : samedi 16 janvier 2021, à 19h, sur beIN Sports 1 et TMC

France - Etats-Unis : lundi 18 janvier 2021, à 19h, sur beIN Sports 1

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour championnat du monde de hand, Guillaume Gille, le sélectionneur de l'équipe de France, a sélectionné un groupe de 20 joueurs :