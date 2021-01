Mondial de handball 2021 : le classement des groupes, la France en pôle

HANDBALL 2021. La France occupe la première place du groupe III avant les deux derniers match du tour principal de ce championnat du monde de handball. Le point sur le calendrier et le programme TV des jours à venir.

[Mis à jour le 21 janvier 2021 à 11h08] L'équipe de France masculine poursuit son sans-faute au Mondial de handball. Malgré un match peu convaincant face à l'Algérie hier soir, les Bleus ont en effet enchaîné une quatrième victoire d'affilée dans la compétition, la première dans le tour principal, et restent invaincus. Grâce à ce nouveau résultat positif, la France se retrouve seule en tête du groupe III et idéalement placée dans la course aux quarts de finale (les deux premiers de chaque poule seront qualifiés). L'heure n'est toutefois pas à l'euphorie dans le camp tricolore : les deux dernières rencontres contre la Suisse et l'Algérie ont fait réapparaître certaines fragilités (manque d'agressivité et de justesse sur le plan technique) qui pourraient poser problème lors des prochains matchs face à l'Islande et au Portugal, deux nations autrement redoutables. La suite du programme de la France au tour principal :

France - Islande : vendredi 22 janvier à 18h

France - Portugal : dimanche 24 janvier à 20h30

Précisons qu'en de qualification pour les quarts de finale, la France affrontera le deuxième du groupe I si elle termine première et le deuxième de ce même groupe I si elle termine deuxième. Les Bleus pourraient donc potentiellement retrouver sur leur route de vieilles connaissances comme l'Espagne, l'Allemagne et la Hongrie.

Le classement des groupes au tour principal du Mondial de handball 2021

Les trois premières équipes du classement de chaque poule du tour préliminaire ont intégré un nouveau groupe au tour principal, en conservant les points obtenus face aux équipes qualifiées. Voici le classement de ces quatre nouvelles poules :

Groupe I : 1- Hongrie (4 points), 2- Espagne (3), 3- Allemagne (2), 4- Pologne (2), 5- Brésil (1), 6- Uruguay (0)

Groupe II : 1- Danemark (4 pts), 2- Croatie (3), 3- Qatar (2), 4- Argentine (2), 5- Japon (1), 6- Bahreïn (0)

Groupe III : 1- France (6 pts), 2- Norvège (4 ), 3- Portugal (4), 4- Suisse (2), 5- Islande (2), 6- Algérie (0)

Groupe IV : 1- Suède (5 pts), 2- Egypte (4), 3- Slovénie (4), 4- Russie (3), 5- Biélorussie (2), 6- Macédoine du Nord (0)

En France, la retransmission TV ce championnat du monde de handball masculin est programmée sur beIN Sports, qui propose tous les matchs des Bleus et les meilleures affiches de la compétition, et par le groupe TF1, qui a assuré la diffusion de France - Autriche sur TMC lors du tour préliminaire et récidivera à l'occasion d'un match des Bleus au tour principal (la chaîne a choisi France - Portugal) et, programmera en cas de qualification de l'équipe de France, son quart de finale, ainsi que ses éventuelles demi-finale et finale sur TF1. Le programme TV des matchs de la France (heure française) :

Tour préliminaire

France - Norvège : jeudi 14 janvier 2021, à 20h30, sur beIN Sports 1 (28-24)

France - Autriche : samedi 16 janvier 2021, à 18h, sur beIN Sports 1 et TMC (35-28)

France - Suisse : lundi 18 janvier 2021, à 18h, sur beIN Sports 1 (25-24)

Tour principal

France - Algérie : mercredi 20 janvier à 18h, sur beIN Sports 1 (29-26)

France - Islande : vendredi 22 janvier à 18h , sur beIN Sports 1

France - Portugal : dimanche 24 janvier à 20h30, sur beIN Sports 1 et TMC

Ce championnat du monde de handball se déroule en trois phases. La phase préliminaire s'est disputée du 13 au 19 janvier 2021. Les trois premiers de chacun des huit groupes se sont qualifiés pour le tour principal (21-25 janvier), organisé en quatre poules . Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés les quarts de finale prévus le 27 janvier. Suivront les demi-finales le 29 janvier, et enfin le match pour la troisième place et la grande finale le dimanche 31 janvier.

L'équipe de France de handball abordait ce championnat du monde dans l'inconnu, un an après le fiasco de l'Euro (élimination en phase de poules, 14e du classement final), avec un nouveau sélectionneur (Guillaume Gille a pris la place de Didier Dinart, limogé), sans sa star Nikola Karabatic, blessé au genou, et sans être parvenue à se rassurer lors des matchs de préparation (une défaite et un nul contre la Serbie). Bref, si les Bleus comptent toujours dans leurs rangs de classe mondiale (Fabregas, Mem, Luka Karabatic...), il paraissait difficile de les placer, avant la compétition, parmi les favoris. Leur succès en ouverture face à la Norvège puis les victoires faces à l'Autriche, la Suisse et l'Algérie, même si la manière n'a pas toujours été au rendez-vous, leur permettent d'envisager la suite du tournoi avec plus d'ambition, mais il faudra également compter avec le Danemark, champion du monde en titre, cette même Norvège, finaliste il y a deux ans, ou encore l'Espagne, la Croatie, la Suède, l'Allemagne voire le Portugal, la Slovénie et la Hongrie.

Guillaume Gille, le sélectionneur de l'équipe de France, a sélectionné un groupe de 20 joueurs pour ce championnat du monde de hand :