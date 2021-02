Mondial de handball 2021 : pas de médaille pour la France, le classement final

HANDBALL 2021. Battue par l'Espagne dans le match pour la troisième place, l'équipe de France a échoué au pied du podium dans ce championnat du monde de hand, finalement remporté par le Danemark, dimanche.

[Mis à jour le 1er février 2021 à 09h52] L'aventure de l'équipe de France au Mondial de handball s'est terminée en queue de poisson ce week-end. Eliminés par la Suède (26-32), vendredi soir, en demi-finale, les Bleus ont également échoué dans leur quête de la médaille de bronze, dimanche, en s'inclinant sans discussion face à l'Espagne (29-35). Diminués par les absences de Luka Karabatic et Timothey N'Guessan, les hommes de Guillaume Gille, qui avaient remporté leur sept premiers matchs dans la compétition, ont manqué de carburant pour parvenir à exister dans ce dernier carré. "Sur ce Mondial, nous avons alterné le très bon et le moyen voir l'insuffisant, a résumé le sélectionneur français après le match face aux Espagnols. Voilà qui donne un bilan plutôt mitigé en terme de jeu. On peut voir cette compétition sous l'angle un peu négatif de ce qu'il nous a manqué, j'avoue préférer le regarder sous l'angle positif de nos progrès et notre avancée en dépit des conditions assez exceptionnelles et un contexte pas toujours favorables. Je trouve que l'état d'esprit dégagé par ces Bleus est prometteur et de nature à donner de l'espoir pour la suite, même s'il y a encore du boulot. On ne peut pas se satisfaire du rôle de figurant sur un dernier carré. Ce n'est pas dans notre ADN".

La finale de ce championnat du monde de handball a, elle, été remportée par le Danemark, vainqueur de la Suède (26-24) à l'issue d'une rencontre longtemps indécise et qui s'offre un deuxième sacre mondial d'affilée. Le classement final :