Mondial de handball 2021 : un nouvel adversaire pour la France, le programme TV

HANDBALL 2021. Le championnat du monde de hand, qui débute aujourd'hui en Egypte, est déjà perturbé par la pandémie de Covid-19. Deux sélections, dont les Etats-Unis, qui figuraient dans le groupe de la France, ont déclaré forfait à la veille du match d'ouverture. Calendrier, diffusion TV, favoris… Voici ce qu'il faut savoir sur le Mondial.

[Mis à jour le 13 janvier 2021 à 12h19] La 27e édition du championnat du monde de handball masculin débute aujourd'hui sous le signe de la nouveauté… et de l'incertitude. Disputé en Egypte pour la deuxième fois de l'histoire et réunissant pour la première fois trente-deux équipes, ce Mondial est en effet déjà perturbé par la pandémie de Covid-19, qui a contraint la semaine passée les organisateurs à décider d'un huis clos pour l'ensemble des matchs et qui a conduit deux équipes à déclarer forfait mardi, à la veille du début du tournoi. Les Etats-Unis (19 cas positifs au sein de l'effectif et du staff), qui devait affronter la France dans le groupe E, sont remplacés par la Suisse, et la République tchèque (16 cas positifs) laisse sa place à la Macédoine du Nord. Par ailleurs dans certaines sélections, y compris chez certains favoris ou outsiders comme l'Allemagne ou la Suède, plusieurs joueurs ont décidé, compte tenu du contexte sanitaires, de ne pas participer à ce championnat du monde. Sur le plan sportif, le match d'ouverture entre L'Egypte et le Chili est prévu à 19h ce mercredi tandis que l'équipe de France entrera en lice jeudi face à la Norvège.

Ce championnat du monde de handball se déroulera en trois phases. La phase préliminaire se disputera du 13 au 19 janvier 2021. Les trois premiers de chacun des huit groupes seront qualifiés pour le tour principal (21-25 janvier), organisé en quatre poules . Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour la phase finale, avec d'abord les quarts de finale le 27 janvier, puis les demi-finales le 29 janvier, et enfin le match pour la troisième place et la grande finale le dimanche 31 janvier.

En France, la retransmission TV ce championnat du monde de handball masculin est programmée sur beIN Sports, qui proposera tous les matchs des Bleus et les meilleures affiches de la compétition, et par le groupe TF1, qui a annoncé qu'il assurerait la diffusion de France - Autriche lors du tour préliminaire et d'un match du tour principal sur sa chaîne TMC et, en cas de qualification de l'équipe de France, son quart de finale, ainsi que ses éventuelles demi-finale et finale sur TF1. Le programme TV des matchs de la France lors du tour préliminaire (heure française) :

France - Norvège : jeudi 14 janvier 2021, à 20h30, sur beIN Sports 1

France - Autriche : samedi 16 janvier 2021, à 18h, sur beIN Sports 1 et TMC

France - Suisse : lundi 18 janvier 2021, à 18h, sur beIN Sports 1

Voici la composition des huit poules de quatre équipes lors de la première phase de ce championnat du monde de hand :

Groupe A : Cap-Vert, Uruguay, Allemagne, Hongrie

Groupe B : Pologne, Brésil, Espagne, Tunisie

Groupe C : Angola, Japon, Croatie, Qatar

Groupe D : RD Congo, Bahreïn, Danemark, Argentine

Groupe E : Etats-Unis (remplacés par la Suisse), France , Norvège, Autriche

, Norvège, Autriche Groupe F : Maroc, Islande, Portugal, Algérie

Groupe G : Chili, République Tchèque (remplacée par la Macédoine du Nord), Suède, Egypte

Groupe H : Russie, Corée du Sud, Slovénie, Biélorussie

Guillaume Gille, le sélectionneur de l'équipe de France, a sélectionné un groupe de 20 joueurs pour ce championnat du monde de hand :

Gardiens : Yann Genty (Paris SG HB), Vincent Gérard (Paris SG HB), Wesley Pardin (Pays d'Aix UC).

Yann Genty (Paris SG HB), Vincent Gérard (Paris SG HB), Wesley Pardin (Pays d'Aix UC). Ailiers gauches : Hugo Descat (Montpellier HB), Michaël Guigou (Usam Nîmes Gard).

Hugo Descat (Montpellier HB), Michaël Guigou (Usam Nîmes Gard). Arrières gauches : Romain Lagarde (Rhein-Neckar Lowen), Timothey N'Guessan (FC Barcelone), Jean-Jacques Acquevillo (Usam Nîmes Gard).

Romain Lagarde (Rhein-Neckar Lowen), Timothey N'Guessan (FC Barcelone), Jean-Jacques Acquevillo (Usam Nîmes Gard). Demi-centres : Nicolas Claire (Pays d'Aix UC), Kentin Mahé (Veszprem), Melvyn Richardson (Montpellier HB)

Nicolas Claire (Pays d'Aix UC), Kentin Mahé (Veszprem), Melvyn Richardson (Montpellier HB) Pivots : Ludovic Fabregas (FC Barcelone), Luka Karabatic (Paris SG HB), Nicolas Tournat (Kielce)

Ludovic Fabregas (FC Barcelone), Luka Karabatic (Paris SG HB), Nicolas Tournat (Kielce) Arrières droits : Adrien Dipanda (Saint-Raphaël Var HB), Dika Mem (FC Barcelone), Nedim Remili (Paris SG) - Valentin Porte (Montpellier HB)

Adrien Dipanda (Saint-Raphaël Var HB), Dika Mem (FC Barcelone), Nedim Remili (Paris SG) - Valentin Porte (Montpellier HB) Ailiers droits : Luc Abalo (Elverum HB), Yanis Lenne (Montpellier HB)

L'équipe de France de handball aborde ce championnat du monde dans l'inconnu, un an après le fiasco de l'Euro (élimination en phase de poules, 14e du classement final), avec un nouveau sélectionneur (Guillaume Gille a pris la place de Didier Dinart, limogé), sans sa star Nikola Karabatic, blessé au genou, et sans être parvenue à se rassurer lors des matchs de préparation (une défaite et un nul contre la Serbie). Bref, si les Bleus comptent toujours dans leurs rangs de classe mondiale (Fabregas, Mem, Luka Karabatic...), il paraît difficile de les placer, avant la compétition, parmi les favoris au regard de leur niveau collectif actuel. Un rang auquel peuvent en revanche prétendre le Danemark, champion du monde en titre, la Norvège, finaliste il y a deux ans et qui affrontera la France dès jeudi, ou encore l'Espagne, la Croatie, l'Allemagne et la Slovénie.