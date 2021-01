Handball. France - Suisse : suivez le match en direct !

Un tir forcé, un arrêt supplémentaire de Pardin ! Et la France engrange en attaque ! Les Bleus en profitent donc pour reprendre les devant au score !

Il est là ! Quel arrêt de Pardin ! Lier est complètement seul dans le dos de la défense française et s'offre un face-à-face avec la gardien français ! Mais Pardin sort son tir du pied ! Cela permet aux Bleus de revenir à -1.

Nouveau raté des Bleus en attaque. La Suisse part en contre et confirme son break: 8-5. Guillaume Gille en profite pour poser son premier temps mort

Après une premier carton jaune pour un Suisse, voici le premier 2 minutes pour Milosevic. Kentin Mahé se charge du jet de 7 mètres et marque ! 2-0. Ça part plutôt bien messieurs dames !

Le premier but est Français ! Karabatic est bien servit, se retourne et marque ! 1-0 pour les Bleus !

On approche du coup d'envoi ! Suisses et Français sont sur le terrain en attendant les hymnes !

17:40 - Le 7 de départ français

Voici le le 7 de départ concocté par Guillaume Gille pour ce France-Suisse: Pardin, Remili, Mahé, Lagarde, Porte, Karabatic et Descat. La titularisation de Wesley Pardin est "une conviction" pour le sélectionneur français. "On a décidé de donner l’opportunité à certain de démarrer la partie" a conclu Gille au micro de BeIn Sport. À eux, désormais, de faire leur preuve.