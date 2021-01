Handball. France - Islande : les Bleus en difficulté, le match en direct

Allllez ! Voilà !! Sur un arrêt de Yann Genty - rentré à la place de Vincent Gérard - sur un face-à-face, Dika Mem saute au dessus du soleil et de la défense islandaise pour marquer et égaliser ! 22-22 ! Ça fait du bien !!

Sur l'agressivité, la France fait pâle figure contre ses Islandais... Et derrière, ça envoie ogive sur ogive. Vincent Gérard est impuissant.

Il y avait sûrement faute sur Karabatic mais l'arbitrage ne signale rien. L'Islande en profite pour marquer sur un nouveau contre. Bon, mesdames et messieurs, on va encore souffrir jusqu'au bout.

Oui ce n'est pas son poste de prédilection mais qu'il est fort à l'aile ! Nouveau but de Valentin Porte sur un très beau décalage de Dika Mem. 17-15 !

18:46 - Les Bleus à 16 sur 27 au tir

Les Bleus auraient pu creuser l'écart un peu plus mais ils ont relancé l'Islande à un moment crucial. Sur une balle de +4, les Islandais sont revenus à 1 but. La France n'est pas en réussite sur ses phases de jeu, marquée par des erreurs de concentration. Offensivement, ce n'est pas si mal. Avec un 16/27 sur cette première période, les hommes de Guillaume Gille font la course en tête avec 2 buts d'avance, donc.