France - Portugal : horaire, diffusion TV… Les infos du match de handball

FRANCE - PORTUGAL. L'équipe de France de handball affronte son homologue portugaise, ce dimanche 24 janvier 2021, pour le compte du tour principal du championnat du monde. TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ?

L'équipe de France de handball dispute son dernier match dans le groupe III du tour principal du Mondial 2021, ce dimanche, face au Portugal, avec l'ambition de poursuivre son sans-faute (cinq victoires en cinq matchs depuis le début de la compétition) et de valider sa qualification pour les quarts de finale. Pour les Bleus, la donne est relativement simple : ils seront qualifiés s'ils gagnent, s'ils font match nul ou s'ils perdent de 6 buts ou moins face au Portugais qui auront, eux, impérativement besoin d'un succès pour continuer leur route. "Nous ne sommes pas du tout dans cette notion de calcul, a toutefois indiqué Guillaume Gille, le sélectionneur des Bleus, avant la rencontre. Nous sommes centrés sur le fait ce que ce match nous ouvrirait les portes des quarts de finale, en faisant abstraction des décomptes. La pire des choses serait de commencer à imaginer la gestion d'un résultat". Verdict au coup de sifflet final, dimanche soir, aux alentours de 22h.

Le coup d'envoi de ce match entre la France et le Portugal sera donné à 20h30 (heure française), ce dimanche 24 janvier 2021, depuis la Halle des Sports de la Ville-du-6-Octobre, proche de Gizeh, en Egypte, où se dispute ce Championnat du monde de hand.

Bonne nouvelle pour les amateurs de handball et pour les supporters de l'équipe de France : une diffusion en clair est prévue à la TV française à l'occasion du sixième match des Bleus dans ce Mondial 2021. Pour voir le match en direct, rendez-vous sur la chaîne TMC (groupe TF1). La rencontre sera également proposée sur beIN Sports 1 (le programme TV).

Dans le cas où préférez regarder France - Portugal en streaming, il faudra vous tourner soit vers le site Internet de TMC (accès gratuit), soit vers la plateforme beIN Connect, accessible uniquement sur abonnement.

Ce match du Mondial 2021 de hand masculin entre la France et le Portugal sera également à vivre en direct commenté sur notre site ce dimanche soir (rendez-vous sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Découvrez aussi, avant la rencontre, la présentation des enjeux du match et, au coup de sifflet final, un résumé complet et les premières réactions.