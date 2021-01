France - Hongrie : horaire, diffusion TV… Les infos du match de handball

FRANCE - HONGRIE. L'équipe de France de handball affronte son homologue hongroise, ce mercredi 27 janvier 2021, en quart de finale du championnat du monde. TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ?

L'équipe de France aborde ce quart de finale du championnat du monde de handball contre la Hongrie avec ambition et confiance, après la belle victoire obtenue dimanche face au Portugal. Vainqueurs de tous leurs matchs depuis le début du Mondial, les Bleus ont toutefois laissé apparaître quelques faiblesses dans leur jeu collectif lors de plusieurs rencontres. Si elles n'ont pas été prêté à conséquence face à des équipes comme la Suisse et l'Algérie, elles pourraient s'avérer beaucoup plus problématiques contre une formation d'un standing supérieur, d'autant qu'il s'agira cette fois-ci d'un match couperet. Michaël Guigou et ses coéquipiers partiront légèrement favoris face à une sélection hongroise, qui a fait le pari de la fraîcheur en mettant ses meilleurs joueurs au repos lors de son dernier match de poule contre l'Espagne, mais la prudence est de mise. "Malgré cette défaite, il faudra s'en méfier quand même car elle développe un très bon jeu depuis quelques années, avec beaucoup de joueurs qui évoluent dans de grands clubs européens et qui commencent à avoir l'habitude de jouer ensemble", expliquait ainsi l'ancien international Jérôme Fernandez, en début de semaine, sur France TV. En cas de victoire, la France affrontera en demi-finale le vainqueur du match entre la Suède et le Qatar.

Le coup d'envoi de ce match entre la France et la Hongrie sera donné à 20h30 (heure française), ce mercredi 27 janvier 2021, depuis la Halle des Sports de la Ville-du-6-Octobre, proche de Gizeh, en Egypte, où se dispute ce Championnat du monde de hand. La rencontre devrait prendre fin vers 22h.

Bonne nouvelle pour les amateurs de handball et pour les supporters de l'équipe de France : une diffusion en clair est prévue à la TV française à l'occasion de ce quart de finale du Mondial 2021. Pour voir le match en direct, rendez-vous sur TFX (chaîne numéro 11, groupe TF1). La rencontre sera également proposée sur beIN Sports 1.

Dans le cas où préférez regarder France - Hongrie en streaming, il faudra vous tourner soit vers le site Internet de TFX (accès gratuit), soit vers la plateforme beIN Connect, accessible uniquement sur abonnement.

Ce match du Mondial 2021 de hand masculin entre la France et la Hongrie sera également à vivre en direct commenté sur notre site ce mercredi soir (rendez-vous sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Découvrez aussi, avant la rencontre, la présentation des enjeux du match et, au coup de sifflet final, un résumé complet et les premières réactions.