Handball. France - Hongrie : les bleus s'imposent au bout du suspense, le résumé du match

FRANCE - HONGRIE. Il a fallu une séance de prolongation mais les Bleus ont fini par s'imposer face aux Hongrois sur le score de 35-32. Les hommes de Guillaume Gille affronteront la Suède en demi-finale de ce Mondial 2021 de hand. Retrouvez le résumé de la rencontre.

22:40 - Porte : "On ne donnait pas cher de notre peau" Valentin Porte confirme lui que personne au sein du groupe ne s'attendait à pourvoir être en demi-finale "après le nul contre la Serbie (avec la Coupe du monde). On ne donnait pas cher de notre peau. Je n’aurais jamais cru qu’on puisse avoir 7 victoires en 7 matchs. Le début de match a été catastrophique mais on n’était pas loin à la mi-temps. On a remis beaucoup d’activité en seconde période. On a gagné aussi pour les 4 qui étaient en tribunes".

22:32 - Guigou : "Il y a eu un tout petit relâchement après le Portugal" Michael Guigou, auteur d'une très bonne première mi-temps s'est lui aussi arrêté chez nos confrères de BeIn Sport. "C’était dur, confirme-t-il après cette victoire en prolongation. Il y a eu un tout petit relâchement après le match contre le Portugal, avoue-t-il. On s’est accroché aux branches au début de match avec un gardien et une équipe en confiance. Tout ce qu'on ne voulait pas. Mais on a travaillé, on a cru en nous".

22:25 - Lagarde : "Le travail de l'équipe a été monstrueux" Romain Lagarde s'est arrêté au micro de BeIn Sport après ce match de dingue. "Il y a beaucoup de plaisir. On est heureux. Le travail de l’équipe a été monstrueux pendant 70 minutes, s'est réjoui le Français. On a souffert au premier tour et au tour principal. On sait que ça va être dur. Maintenant, on est en demi".

22:15 - VICTOIRE DE L'ÉQUIPE DE FRANCE !!! LA VICTOIRE DE L'ÉQUIPE DE FRANCE AU BOUT DU SUSPENSE !! La Hongrie ne joue pas les dernières secondes et laisse filer le temps ! Les Bleus s'imposent 35-32 !! ON EST EN DEMI !!!!

22:14 - +3 pour les Bleus ! Le but de Nicolas Tounat !!! Derrière le passage en force sifflé contre les Hongrois ! ET LUC ABALO QUI MARQUE POUR METTRE LA FRANCE À +3 !!!

22:12 - +2 pour la France ! Le contre français après une superbe défense française !!! Hugo Descat est bien trouvé après un double décalage à gauche ! Il ne manque pas la cible ! 33-31. C'est tendu !!!

22:10 - OUI VINCENT GÉRARD ! ALLLEZZZZZ ! Le jet de 7 mètres arrêté de la main droite par Vincent Gérard !! La France peut repartir à l'attaque !

22:08 - Le pied hongrois, la France reste à +1 à la pause La première partie de cette prolongation est terminée ! L'offensive hongroise est encore manquée après une faute de pied. La France n'a pas réussi à tirer derrière face au bon bloc adverse. Les Bleus sont à +1 !! La pause est sifflée mais ça repart directement ! PLUS QUE 5 MINUTES !!!

22:05 - Lagarde manque sa passe ! Aye Lagarde qui rate son décalage sur l'aile pour Descat ! Après une offensive manquée, la Hongrie peut repartir devant !

22:04 - Descat loupe son pénalty ! AH NON HUGO !!! Sur un jet de 7 mètres, Hugo Descat se loupe et tir au-dessus ! La Hongrie ne tergiverse pas et marque dans la foulée !

22:02 - C'est reparti ! Allez ! C'est parti pour 2 fois 5 minutes ! Prenez une petite tasse de thé, un vert d'eau, votre doudou, qu'importe, restez éveillés, C'EST PARTI ! Possession pour la France !

21:58 - Prolongation ! NOOONNN !!! Les Français n'ont pas réussi à déclencher leur tir ! Dika Mem avait la possibilité de marquer sur le dernier coup-franc mais impossible de cadré ! Place à la prolongation !!! C'est chaud, c'est bouillant !! 30-30 !

21:56 - 30-30 ! 17 secondes. Possession français ! ÇA SE JOUE LÀ !!!!!! IL RESTE 17 SECONDES, IL Y A 30-30 ET LA FRANCE A LE BALLON !

21:55 - La Hongrie revient à -1 Mince, c'est loupé ! Les Hongrois marquent sur l'attaque qui suit ! Dommage. Les Bleus manquent encore leur attaque et les Hongrois reviennent à -1...