France - Suède : horaire, diffusion TV… Les infos du match de handball

FRANCE - SUEDE. L'équipe de France de handball affronte son homologue suédoise, ce vendredi 29 janvier 2021, en demi-finale du Mondial. TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ?

Toujours invaincue dans ce championnat du monde de handball, l'équipe de France affronte la Suède, ce vendredi, pour une place en finale de la compétition, un exploit qu'elle a déjà accompli à sept reprises dans son histoires (six titres). En cas de victoire, les Bleus s'assureraient également une médaille, la douzième dans un Mondial. Pour cette rencontre, le sélectionneur Guillaume Gille devrait être privé de Luka Karabatic et Timothey N'Guessan, tous deux blessés en quart de finale face à la Hongrie mais comptera sur la force collective retrouvée de son équipe pour surmonter ce nouvel obstacle sur la route du sacre. "L'une des grandes forces à souligner de cette campagne, c'est l'état d'esprit et l'envie des garçons de batailler et de vouloir progresser", observait-il, mercredi, après la qualification". Ces qualités mentales seront-elles suffisantes pour dominer la sélection suédoise, impressionnante au tour précédent face au Qatar (35-23) ? Verdict au coup de sifflet final vendredi soir, aux alentours de 19h.

Le coup d'envoi de ce match entre la France et la Suède sera donné à 17h30 (heure française), ce vendredi 29 janvier 2021, depuis Le Caire, en Egypte, où se dispute ce Championnat du monde de hand.

Bonne nouvelle pour les amateurs de handball et pour les supporters de l'équipe de France : une diffusion en clair est prévue à la TV française, ce soir, à l'occasion de cette demi-finale du Mondial 2021. Pour voir le match en direct, rendez-vous sur TMC (chaîne numéro 10, groupe TF1). La rencontre sera également proposée sur beIN Sports 1.

Dans le cas où préférez regarder France - Suède en streaming, il faudra vous tourner soit vers le site Internet de TMC (accès gratuit), soit vers la plateforme beIN Connect, accessible uniquement sur abonnement.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Cette demi-finale du Mondial 2021 de hand masculin entre la France et la Suède sera également à vivre en direct commenté sur notre site ce vendredi soir (rendez-vous sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions du match en live.