Handball. France - Suède : pas de finale du Mondial pour les Bleus, le résumé du match

FRANCE- SUEDE. Les Bleus se sont inclinés en demi-finale de ce Mondial 2021 face à la Suède sur le score de 32-26. Ils affronteront les Danois ou les Espagnols pour la petite finale ce dimanche avec un podium en jeu. Retrouvez le résumé de cette rencontre.

19:22 - Guillaume Gille : "On n'a pas été au rendez-vous" Guillaume Gille veut terminer ce Mondial sur une note positive même si cette défaite gâche, pour lui, le tournoi français. "Il y a surtout de la déception que le parcours s'arrête là. On n'a pas été en mesure de montrer ce dont on était capable. On n'a pas empilé les phases positives, ce qui a permis aux Suédois de trouver cette serénité. C'est un bilan qui n'est pas satisfaisant. Il va falloir se reconstruire, digérer cette défaite qui fait mal. On n'a pas été au rendez-vous, pas au niveau. Il va falloir repartir au combat et valider ce beau parcours par une médaille".

19:15 - Fabregas : "On est quand même fier d’en être arrivé là" Ludovic Fabregas a lui aussi eu du mal à cacher sa déception. "Oui, on a des regrets. On n'a pas bien joué contrairement aux Suédois. Leur victoire est méritée. Défensivement, on a eu du mal. Il ont exploité nos erreurs. On est quand même fier d’en être arrivé là", relativise le pivot sur BeIn Sport.

19:08 - Guigou : "Il nous a manqué beaucoup de choses" Michael Guigou s'est confié au micro de BeIn Sport après cette défaite. "C’est compliqué, regrette-t-il. On est forcément déçu. Il nous a manqué beaucoup de choses. Il nous a manqué de l’énergie avec les deux blessures. Il nous a manqué de la vie, de l'énergie et de l’efficacité. Les Suédois étaient sereins. Ils ont été meilleurs que nous à tous les niveaux. Quand on voit notre niveau tout au long de ce Mondial, ça laisse des regrets".

18:58 - C'est terminé, les Bleus échouent en demi-finale C'est ter-mi-né ! Les Bleus, diminués par les blessures et la fatigue s'inclinent finalement contre plus fort qu'eux ! Très belle victoire de la Suède 32-26 !

18:53 - 10e but pour Wanne, nouvel arrêt de Palicka Le but d'Hampus Wanne à l'aile alors que Vincent Gérard avait effectué son premier arrêt à la 55e minute. Derrière, Palicka réalise un parade sublime du pied. Les Bleus finiront pas marquer. La Suède file en finale tout doucement.

18:50 - Les Français accusent le coup Le shoot de Dika Mem passe à côté... Les Français semblent accuser le coup physiquement. Il reste 5 minutes et les Bleus sont à -4.

18:47 - Les gardiens français en difficulté À l'image de leurs coéquipiers, les gardiens français sont en grande souffrance. Le retour de Vincent Gérard dans les buts n'aura pas payé. Nouveau but suédois à l'aile après un shoot au premier poteau. Gille en profite pour poser son second temps mort.

18:43 - Rouge pour Dipanda Après 2 minutes, Adrien Dipanda prend un rouge direct après une main dans la tête de Gottfridsson. C'est mérité. Ça se complique pour les Bleus qui perdent une arme défensive...

18:40 - Le raté de Remili Nedim Remili force son shoot et tir au-dessus. La Suède est clinique et marque sur l'occasion qui suit. La France se repose sur Hugo Descat en attaque avec un nouveau but du Montpelliérain.

18:36 - 2 minutes pour Dipanda Dans les 30 premières de supériorité numérique, la France en profite pour marquer ! Derrière, la Suède est sanctionnée. Les Bleus en profitent pour marquer grâce à Nicolas Claire ! Dommage, Dipanda prend un 2 minutes sur la possession qui suit.

18:33 - Nouvel arrêt de Palicka Dika Mem voit son tir repousser par Palicka. Le gardien ressort parfaitement le ballon et permet à un de ses coéquipiers de marquer. 18-22...

18:30 - C'est compliqué.. Les Français sont dans le dur. Offensivement, il y a peu de créativité pour construire les attaques et, défensivement, les Suédois se baladent. 17-21

18:28 - Nouveau jet de 7 mètres pour la Suède La défense en zone de Dika Mem est logiquement sanctionnée par un pénalty... transformé. Le Français rate son shoot sur l'occasion qui suit avec une 9e parade d'Andreas Palicka !

18:24 - La France à -1 ! L'arrêt de Yann Genty à l'aile !!! Superbe ! Hugo Descat en profite pour marquer, lui aussi sur son aile. 16-17