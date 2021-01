Handball. France - Suède : les Bleus malmenés, le match en direct

Joli but de Kentin Mahé avec un jet de 7 mètres transformé avec vista et effet pour le français. 12-15 pour la Suède.

Après avoir pris une roucoulette, Vincent Gérard cède sa place à Yann Genty dans les buts. Les Français ne marquent toujours pas et concèdent le contre par la suite. 12-8 pour la Suède qui se détache.

Très bien joué des deux côtés. Après un joli mouvement suédois conclu sur l'aile droite, la France répond avec Luc Abalo ! Derrière, les hommes de Guillaume Gille interceptent une passe suèdoise et contrent à merveille. Égalisation française. 6-6

OUI MAGNIFIQUE !! Le contre français qui lui aussi fonctionne bien ! Le but des Bleus avec un superbe kung-fu conclu par Dika Mem !! Ça fait du bien !

Rien de bien grave mais la France rate sa deuxième situation offensive. Après un raté français, Dika Mem shoot sur le poteau. La Suède en profite pour mener de 2 buts après un jet de 7 mètres et un 2 minutes de Luc Abalo.

Une attaque, un but. Les deux équipes marquent pour leur première attaque ! Ça part fort.

17:20 - Gille : "On est resté sur ce qui a fait notre force"

Guillaume Gille s'est arrêté au micro de beIn Sport, à quelques minutes du match. L'approche du match n'a pas été très différente explique-t-il. "La seule vrai différence c’est le fait de faire avec les blessures. Mais dans la préparation, on est resté sur ce qui a fait notre force. Le prochain match est un prochain pas. La Suède est une équipe jeune et dynamique, un groupe avec beaucoup de tireurs. Il faudra être très bon dans le repli et très bon en attaque".