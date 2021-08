France - Pologne (volley) : les Bleus en demi-finale des JO 2021 ! Le résumé du match

Ce mardi 3 août 2021, les Bleus avaient rendez-vous avec l'histoire. Qualifiée en quart de finale des JO après un parcours un peu chaotique, l'équipe de France de volley retrouvaient un rival historique, la Pologne. Un adversaire qui avait déjà privé les hommes de Laurent Tillie en 2019 d’une médaille de bronze. "Le decorum est planté. C’est le match que l’on s’attend à jouer aux Jeux Olympiques" avait d'ailleurs lâché le sélectionneur tricolore avant la rencontre. Et les Bleus ont été à la hauteur du rendez-vous. Au terme d'un nouveau match totalement fou, les volleyeurs français ont réussi à s'imposer face aux double champions du monde et validé leur ticket pour les demi-finale des Jeux Oympiques (21-25, 25-22, 21-25, 25-21 et 15-9). Une première dans l'histoire du volley français, rien que ça. Ils retrouveront jeudi prochain à 14h (heure française)0, l'Argentine pour tenter de se qualifier pour la finale.

17:08 - "Il faut continuer"

Interrogé après la victoire historique des Bleus face aux Polonais, Laurent Tillie était logiquement ravi de le victoire de ses troupes et ambitionne désormais d'aller chercher une breloque : "Il vaut mieux pas que ça s'arrête. C'est vraiment une belle victoire. On a eu des ressources insoupçonnées. On réussi à faire des choix simples et à les faire craquer petit à petit. On a fait trois exploits consécutifs. Mais maintenant il faut continuer. On va essayer de faire mieux que la dernière fois face à l'Argentine (ndlr défaite lors du match de groupe) et tenter de remporter une médaille".