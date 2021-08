France - Suède (JO 2021) : date, horaire, chaîne TV… Les infos du match de handball féminin

FRANCE - SUEDE. L'équipe de France féminine de hand défie son homologue suédoise, ce vendredi 6 août 2021, en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

L'équipe de France féminine de handball est en demi-finale des JO de Tokyo et retrouve ce vendredi la Suède, qu'elle a déjà affrontée en phase de groupes. Les Bleues, qui espèrent se hisser à nouveau en finale olympique après celle perdue à Rio en 2016, reviennent de loin dans cette compétition. Les joueuses d'Olivier Krumbholz ont dû en effet batailler en phase de groupes, avec deux victoires, deux défaites et un nul, avant de se rassurer en quart de finale avec une magnifique victoire face aux Pays-Bas (32-22). Les Bleues semblent désormais euphoriques mais devront garder la tête froide pour contrecarrer les plans des Suédoises, comme l'a rappelé l'entraineur français. "Il y a dans ce dernier carré un invité surprise, la Suède, qui mérite mille fois sa place, a-t-il indiqué hier. Ce sera un adversaire extrêmement dangereux. Il faudra rester dans la même dynamique de travail, de rigueur et d'engagement. ". Le vainqueur de cette rencontre affrontera en finale le gagnant de Norvège - Russie.

Le coup d'envoi de ce match entre la France et la Suède sera donné à 10h (heure française), ce vendredi 6 août 2021. La finale de ce tournoi de handball féminin des JO 2021 aura lieu dimanche à 8 heures.

Bonne nouvelle pour les amateurs de handball et pour les supporters de l'équipe de France féminine : une diffusion en clair est prévue à la TV française, ce vendredi, à l'occasion de cette demi-finale face à la Suède. Pour voir le match en direct, rendez-vous sur France 2 ou France 4 (en fonction de l'actu des Jeux). La rencontre sera également proposée sur la chaîne Eurosport 1 ou 2.

Dans le cas où préférez regarder France - Suède en streaming, il faudra vous tourner soit vers le site Internet de France TV (accès gratuit), soit vers la plateforme Eurosport Player, accessible uniquement sur abonnement.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ce match du tournoi de handball des JO 2021 entre la France et la Suède sera également à vivre en direct commenté sur notre site ce vendredi (rendez-vous sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions du match en live.