France - Suède (hand) : les Bleues en finale des JO, le résumé du match

12:00 - Le résumé du match

Le handball français est une thérapie car le handball français rend heureux. Après les hommes hier, les femmes aujourd'hui. Après Rio il y a 5 ans, Tokyo cette année. Les femmes et les hommes se qualifient encore une fois pour une finale olympique, les deuxièmes de suite. L'habitude peut lasser, mais avec nos handballeurs, on y prend goût. Dans cette demi-finale face à la Suède, les Françaises voulaient démontrer leur renouveau enclenché après un match nul... contre la Suède en phase de poule. Un match au scénario peu reluisant pour nos Bleues qui se prennent donc maintenant à rêver d'or. Pour cela il a fallu battre cette Suède, donc, dans cette revanche. Et dans un début de match qui ne leur était pourtant pas favorable, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont su se reprendre progressivement pour se lâcher et enfin revenir dans la partie. Les Suédoises font jeu égal avec la France dans une rencontre yoyo où les dynamiques s'alternent.

Les Françaises font tout de même la course en tête à la pause et ne lâcheront plus jamais le score. Ô que ce fut compliqué pour en arriver à bout de ces Suédoises, accrocheuses. Et quand on rate l'ensemble de ses 6 jets de 7 mètres qui auraient pu être une aide dans cette quête à la victoire, les vice championne olympique ont montré des ressources mentales qui ont fait la différence. Cléopatre Darleux, décisive en cette fin de match, a permis aux siennes de garder un écart significatif. Et, puis, alors que les Suédoises ont eu la possibilité de revenir à -1 à 30 secondes de la fin, une erreur de pied les fait basculer dans la désillusion. Elles ne reviendront pas et permettent aux handballeuses françaises de rêver du titre olympique. Il n'y a plus que l'or désormais pour celles qui ont échoué il y a 5 ans au Brésil. L'or et rien d'autre.