DIRECT. France - Monténégro : Les Bleues s'en sortent... suivez l'après-match

Au terme d'un match âprement disputé, la France s'impose dans la douleur face à une équipe du Monténégro, hargneuse dans le sillage de sa gardienne Rajcic, immense dans sa cage (24-19). Les Bleues filent au tour principal avec trois victoires et le maximum de points.

22:52 - Merci Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi pour ce dernier match du premier tour entre la France et le Monténégro. Au tour principal, les Bleues retrouveront la Russie, la Serbie et la Pologne. Ces dernières devraient être les premières adversaires des Tricolores, jeudi prochain.

22:23 - La France montre les dents Il est des matches qu'il faut savoir gagner, qu'importe la manière ou la façon dont on s'en sort. Si le début de championnat du monde avait ressemblé à une sorte de balade, la rencontre face au Monténégro pour refermer le tour préliminaire s'est muée en bataille rangée. Une opposition de volonté et d'orgueil. Châtiées en ouverture par la Slovénie, les Monténégrines avaient à coeur de montrer qu'il ne s'agissait que d'un accident. Surtout, elles n'avaient aucune pression et la volonté d'aller cherché les championnes olympiques pour ne pas aborder le tour suivant sans point. A l'inverse, les Françaises savaient qu'après un début de compétition idéal, elles devaient confirmé pour s'ouvrir en grand la suite du tournoi. Un cocktail qui donna une entame de match fermée entre deux équipes agressives. S'appuyant sur son secteur défensif pour forcer les pertes de balle adverses, les Bleues auraient rapidement pu faire la différence mais elles ont peiné en attaque, tombant sur un Rajcic, incandescente qui allait faire des misères aux tireuses françaises toute la rencontre. Seule Lassource avec quatre buts en cinq tentatives en première période sembla trouver la clé et permettre à l'équipe de France de rester au contact car Radicevic et consort avaient emmené le match où elles le voulaient, sur le terrain du combat. Rien n'était simple et c'est un coup du sort qui permit à la situation de se décanter. En toute fin de première période, la pivot Brnovic perdait ses nerfs et se faisait expulsé après avoir applaudi avec ironie le corps arbitral. Le retour des vestiaire fut fatal aux Monténégrines. En infériorité numérique durant quatre minutes, elles furent muselées pendant près de huit minutes par la défense tricolore et Cléopâtre Darleux, parfaite au relais de Laura Glauser, et lacérées par les montées de balle furieuses des championnes olympiques. Si Rajcic et Grbic, chacune d'un côté du terrain, entretinrent la menace à coups de parades et d'inspirations offensives, les Bleues parvinrent à repousser les velléités adverses et conserver un petit matelas avant de définitivement faire rendre les armes à leurs adversaires. Bousculées, mises en échec par une gardienne sur son nuage mais solides en défense, les Françaises ont su répondre présent dans l'adversité et donner le change à une équipe hargneuse et coriace. Après deux victoires propres et appliquées, la France s'est sali les mains et a montré son caractère. De bon ton avant de se jeter dans l'arène du tour principal où la France retrouvera la Russie, la Serbie et la Pologne.

22:18 - Avec la Russie, la Serbie et la Pologne Qualifiée avec quatre points, la France est en tête de son groupe du tour principal. Elle devance la Russie, qui a dominé allègrement la Serbie ce soir (32-22), à la différence de buts. Les Serbes sont également au rendez-vous mais n'auront que deux points. Enfin, les Bleues affronteront aussi la Pologne qui a obtenu sa qualification en battant le Cameroun (33-19).

22:14 - "Pas le match le plus abouti mais l'essentiel était ailleurs" "On sait que le Monténégro n'a pas trop de rotation. On savait qu'elles allaient finir par craquer. Elles ont poussé, poussé mais on n’a pas rompu. La défense est notre point fort et on sait que quand on est en difficulté, on peut s'appuyer dessus. Le plus important, c'était de prendre les quatre points. Ce n'était pas le match le plus abouti mais l'essentiel était ailleurs. On aime bien ce genre de match où ça cogne", a analysé Allison Pineau.

22:13 - "Un peu de stress" "Au début, on a eu un peu de stress. On était tendu. En deuxième mi-temps, on est bien revenu. On a su jouer de leur suspension", a reconnu la capitaine de l'équipe de France Coralie Lassource.

22:08 - "On aurait pu perdre ce match" "Ça aurait pu être pire, on aurait pu perdre. On a gagné un match difficile dans une ambiance pourrie. Un match où on n’est pas bien rentré, où on a eu du mal à s’en sortir. On a eu du courage. Les filles ont été courageuses. Il y a des jours où il faut juste s’en sortir. A la mi-temps, on a essayé de calmer tout le monde. Il y avait beaucoup de tensions. On a manqué trop de choses au tir. Il fallait le gagner. Je le redis, on aurait pu perdre ce match", a expliqué Olivier Krumbholz après la victoire difficile des Bleues contre le Monténégro.

21:59 - Victoire au forceps des Bleues Au terme d'un match âpre et disputé, l'équipe de France dispose finalement du Monténégro. En grande difficulté face à Rajcic, Coralie Lassource et ses coéquipières ont pu compter sur leur défense pour construire ce difficile succès qui lui permet d'aborder le tour suivant avec 4 points. ⭐️ Match au couteau entre la France et le Monténégro duquel sortent gagnantes les championnes olympiques. 3/3 et le plein de points pour le tour principal !



21:57 - Grbic nettoie la lucarne A 8 mètres, Grbic pose ses appuis et se délie pour expédier une mine dans la lucarne gauche de Cléopâtre Darleux. Les Monténégrines se savent battues avec quatre buts de retard à deux minutes de la fin mais veulent limiter la casse (23-19).

21:53 - Lassource en voleuse Les Monténégrines tentent de poser leur attaque et font circuler le ballon. Côté droit, Pletikosic veut donner à son ailière mais voit Lassource surgir. La capitaine part en contre, demande un relais et se trouve à la conclusion qu'elle magnifie d'une roucoulette parfaite.

21:50 - Granier soulage les Bleues Rajcic est toute proche de donner de nouvelles sueurs froides aux Bleues mais après un arrêt sur un contre conclut par Lassource, elle ne peut rien contre Granier qui a récupéré le ballon contré. Sur l'action suivante, l'ailière bisontine vient faire un nouveau tour à la gardienne adverse.

21:48 - La fusée de Grbic Bien décalé par Pletikosic, Grbic prend de la vitesse et s'engouffre dans l'intervalle avant d'expédier une fusée dans la lucarne d'une Darleux, impuissante (18-17).

21:47 - Zaadi opportuniste Les Monténégrines égarent un ballon en attaque et permettent aux Bleues de contrer. Zaadi y va en solitaire et bat Rajcic de près (18-16).

21:45 - Le cauchemar Rajcic Rajcic est inspirée ce soir et le prouve à nouveau. Alors que Sercien-Ugolin a réussi à passer son ballon à Toublanc, l'ailière évite Ramusovic mais est dans un angle très fermé et voit son tir heurté la hanche de la gardienne monténégrine (17-16).

21:43 - Radicevic ramène les siennes Les Monténégrines poursuivent leur ouvrage en attaque et poussent Pineau à commettre une faute, valant deux minutes d'expulsion. Dans la continuité, Radicevic est trouvée à droite et envoie un missile dans la lucarne opposée de Darleux (16-17).