France - Serbie : heure, chaîne TV... Où suivre le match en direct ?

FRANCE - SERBIE. Deuxième match du tour principal pour l'équipe de France de hand face à la Serbie. Les Bleues espèrent poursuivre la montée en puissance.

Victorieuses face à la Pologne pour le premier match du tour principal du Mondial de hand féminin, l'équipe de France espère poursuivre sur leur série en s'imposant face à la Serbie. Allison Pineau, capitaine de l'équipe de France, a fait part de sa satisfaction après ce 1er match et espère poursuivre sur ce rythme face à la Serbie. "On ne prend que 16 buts, ça fait 4 matches à 20 buts ou moins, c'est exceptionnel, il faut le souligner, car c'est quand même un Mondial, face à de bonnes équipes. C'est génial pour la suite de la compétition, je suis vraiment satisfaite de l'état d'esprit affiché, on a voulu mettre de l'application aussi. Ce n'était pas un match exceptionnel mais sérieux. Je suis contente car on a un pied en quarts, et avec le match nul de la Russie ça nous met en bonne position. Maintenant, il y a quand même deux matches compliqués qui s'annoncent, vu que la Serbie a pris 2 points aujourd'hui. Elle va jouer sa carte à fond. Maintenant c'est à nous de nous préparer pour ce match qui va être beau je pense car c'est technique, c'est beaucoup plus fin. Ça va être génial."

À quelle heure débute France - Serbie ?

Le coup d'envoi de la deuxième rencontre de l'équipe de France pour le tour principal du championnat du monde de handball féminin sera donné à 18h ce samedi 11 décembre.

Sur quelle chaîne suivre France - Serbie ?

Pour pouvoir suivre la rencontre en direct et en intégralité, deux solutions s'offrent à vous avec beIN Sports 3 et la chaîne TMC qui diffuse son deuxième match de la compétition.

Si vous n'avez pas accès à votre télévision pour cette rencontre, vous pouvez suivre le match en direct grâce à beIN connect, soumis à un abonnement payant.