France - Russie : heure, chaîne tv, compositions... les infos du match de hand

FRANCE - RUSSIE. Autrice d'un sans-faute depuis le début de la compétition, la France entre dans le vif du sujet avec un duel contre la Russie. Enjeu de ce dernier match du tour principal, la première place du Groupe I.

"On va essayer de tordre les Russes, proprement, mais on va faire du sale." Le ton est donné d'entrée par Béatrice Edwige, visiblement excitée à l'idée de l'affrontement qui s'annonce, ce soir, du côté de Granollers. Car après un début de compétition parfait, marqué par 5 matches et autant de victoires, la France aborde une nouvelle étape de son aventure catalane. Au crépuscule du tour principal, les Bleues ont rendez-vous avec la Russie pour assurer leur première place dans le Groupe I, synonyme d'affronter le deuxième du Groupe II. Ce qui n'aura rien d'une mince affaire tout de même puisqu'il s'agira de la Norvège, championne d'Europe en titre, des Pays-Bas, championnes du monde en titre, ou de la Suède. On a connu plus accueillant.

Une nouvelle génération aux commandes

Toutefois la perspective des quarts de finale n'est pas encore à l'ordre du jour. L'ordre du jour est bel et bien la Russie que les Bleues, connaissent par cœur. Même remaniée. "C'est une équipe très talentueuse qui a énormément de jeunes. Ils ont gardé une assise avec Managarova, avec Ilina, Frolova qui revient", indique Edwige. En effet, la star Viakhyreva a décidé de prendre une pause après les Jeux olympiques, tout comme Dmitrieva. Pas de quoi désarmée la sélection de Liudmila Bodnieva. Cette dernière a trouvé en Elena Mikhaylichenko (20 ans) et Antonina Skorobogatchenko (22 ans) de nouvelles redoutables artilleuses. "C'est une équipe remaniée, mais ça ne veut pas dire que nous allons avoir un match facile. Leur attaque est meilleure que leur défense, avec une grosse force de frappe des arrières", sait la capitaine des Bleues Coralie Lassource.

"Ce sera une opposition de style"

Tout juste accrochées par les Slovènes, les Russes naviguent dans ce championnat du monde avec aisance et un soupçon d'insouciance. Plus encore, ce soir, il y pourrait y avoir une once de vengeance également, le souvenir douloureux de la finale olympique étant encore frais dans les esprits slaves. "Je m'attends à un match difficile. Il y a énormément de filles talentueuses en Russie. En revanche, les nouvelles manquent encore d'expérience au plus haut niveau. À nous d'en profiter", esquisse la demi-centre Grâce Zaadi, qui évolue depuis deux ans sous les couleurs du club russe de Rostov-Don, comme Béatrice Edwige. A la capitaine de la défense le dernier mot. "Ce sera une opposition de style, une grosse défense face à une grosse attaque", assure-t-elle. Aux Bleues, toujours en grande difficulté à longue distance dans ce Mondial mais qui pourront peut-être compter sur le retour d'Orlane Kanor appelée de dernière minute, de prouver encore que leur assise défensive peut tordre les meilleures attaques adverses. Une rencontre face à la Russie n'a jamais rien d'une sinécure. Il faudra élever encore le niveau car à présent plus aucune faiblesse ne sera pardonnée.

L'affiche entre la France et la Russie est programmée à 20h30. il s'agit du dernier match du tour principal pour les deux équipes et qui aura lieu au Palau d'Esports de Granollers.

Comme depuis le début du championnat du monde, beIN Sports 1 diffusera la rencontre des Bleues. Aucune autre chaîne française n'a acquis les droit du match France-Russie.

Le dernier match du tour principal de l'équipe de France contre la Russie sera disponible en streaming sur la plateforme MyCanal.

On ne change pas une équipe qui gagne. Olivier Krumbholz fait confiance aux filles qui ont débuté depuis le début de la compétition. Laura Glauser commencera dans la cage. Coralie Lassource et Olivia Toublanc occuperont les ailes et Pauletta Foppa sera installée au pivot. La base arrière s'articulera autour de Grâce Zaadi au poste de demi-centre avec Estelle Nze Minko arrière gauche et Laura Flippes, qui effectue son retour après sa blessure à la cheville, arrière droite.

Pour affronter la France, la sélectionneuse Liudmila Bodnieva s'appuiera sur sa base arrière Skorobogatchenko-Ilina-Mikhaylilchenko. Les ailes seront tenues par la capitaine Olga Fomina à droite et Polina Gorshkova. Karina Sabirova sera alignée au pivot. Enfin, le dernier rempart russe s'appellera Polina Kaplina.